Cuánto cobra un plomero según cada trabajo, desde cambiar un cuerito a destapar un caño

Llamar a un plomero para hacer un trabojo en casa suele generar todo tipo de dudas sobre el costo del arreglo. Cuánto cobra por cada tarea

Cuando surge un problema en el hogar y se requiere de los servicios de un plomero, surgen las dudas sobre a cuánto ascenderá el monto del arreglo, pero debe tenerse en cuenta que este tipo de trabajos de plomería tienen una enorme diferencia de precios según la complejidad. Es por ello que es conveniente tener una idea de cuánto cuesta una visita, cambiar una llave de paso, reparar una pérdida o destapar una cañería y cuánto puede terminar costando una obra más grande.

Una canilla que gotea puede parecer un problema menor, pero llamar a un plomero tiene un costo que no depende solamente del precio del repuesto. La visita, la mano de obra, la dificultad para acceder al lugar y la necesidad de detectar dónde está el problema pueden hacer que una reparación sencilla termine costando varias veces más de lo esperado.

Los valores actuales muestran, además, que no existe una tarifa única para todos los profesionales. Para tener una referencia concreta, la página especializada Home Solution publica precios orientativos relevados entre profesionales de su plataforma y aclara que corresponden solamente a mano de obra, sin materiales.

En paralelo, las escalas salariales de UOCRA permiten observar cuánto vale la hora de trabajo de las categorías vinculadas con líneas e instalaciones, aunque ese valor no debe confundirse con el precio final que paga un particular por contratar un servicio.

La diferencia es importante porque un trabajador independiente debe cubrir, además de su tiempo de trabajo, traslado, herramientas, estructura, impuestos y otros costos. Por eso, el salario básico de convenio de UOCRA no puede utilizarse directamente como una tarifa de plomería.

Cuánto cobra el plomero por ir a revisar el problema

Cuando el propietario detecta humedad, una pérdida o una falla pero no sabe exactamente cuál es el origen, el primer gasto puede ser el diagnóstico. Home Solution publica actualmente una referencia de $19.310 a $83.902 por una visita de diagnóstico, con una amplitud considerable entre el mínimo y el máximo. La propia plataforma aclara que se trata de precios orientativos y que pueden variar según el trabajo y su complejidad. En perfiles individuales publicados dentro del sitio también aparecen referencias más acotadas, por ejemplo, visitas de diagnóstico de $17.000 a $23.000.

Por eso, antes de llamar a un profesional conviene preguntar si la visita tiene un costo fijo, si ese importe se descuenta del trabajo posterior y qué incluye exactamente el diagnóstico.

Cuánto cuesta cambiar un cuerito

En el caso de un simple cuerito, el trabajo puede requerir mucho menos tiempo que el reemplazo completo de una grifería. Por eso, el precio final debe consultarse con el profesional y verificar si existe un mínimo por visita. El dato importante para el consumidor es que el repuesto no necesariamente es el principal costo del arreglo. Muchas veces lo que determina la factura es la visita y el tiempo que demanda el trabajo.

Este trabajo que es uno de los más sencillos que puede realizar un plomero arranca de los $30.000, pero si la cuestión se complica y lo que hay que reparar es un monocomando o la grifería de la ducha, los valores van de $40.000 a $64.000, según consigna la página especializada Clickie.com.ar, mientras que el cambio de llave de paso parte de los $31.000 y llega a los $48.000 y el de grifería, se ubica entre $30.000 y $50.000 de mano de obra.

Una pérdida en una llave de paso, una conexión o una grifería puede resolverse sin romper paredes, por lo que en este segmento, el cambio de llave de paso puede oscilar entre $31.000 y $48.000, mientras que el cambio de grifería aparece entre $30.000 y $50.000, siempre considerando sólo mano de obra, pero si el problema está en el sifón debajo de una pileta, el precio de referencia va de $24.300 a $40.100.

Si bien todas estas son reparaciones relativamente simples porque el profesional puede acceder directamente al componente que necesita reemplazar, la situación cambia completamente cuando la humedad aparece en una pared pero no se sabe dónde está la pérdida.

Una pérdida de agua puede estar detrás de una pared, debajo de un piso o incluso bastante alejada del lugar donde aparece la humedad, por lo que en esos casos, el primer trabajo consiste en encontrar el origen. El propietario no está pagando todavía la reparación del caño, sino el diagnóstico necesario para determinar dónde intervenir.

Para poder llevarlo a cabo existen servicios de profesionales que se dedican a la detección y reparación de pérdidas de agua, así como la videoinspección de cañerías, lo cual también cambia la forma de encarar una reparación, ya que en lugar de romper una pared o levantar un piso a ciegas, el profesional puede intentar determinar primero dónde está el problema y reducir así el área que deberá intervenir.

Cambiar cañerías es otro presupuesto

Cuando la pérdida se encuentra en una cañería deteriorada, hay que separar dos situaciones, ya que si se trata de un tramo corto y de fácil acceso, la reparación puede ser relativamente sencilla, pero si la instalación está embutida y hay que reemplazar varios metros, el trabajo se transforma en una obra. En este punto, el presupuesto debería especificar cuántos metros de cañería serán reemplazados, qué material se utilizará, qué diámetro tendrán los nuevos tubos y si están incluidos los accesorios.

También debería aclarar si el precio contempla romper la pared o el piso y, sobre todo, si incluye la reparación posterior, ya que esta última cuestión es importante porque el costo de plomería puede ser solamente una parte de la factura final, ya que si para reparar una pérdida fue necesario romper una pared, todavía falta volver a dejarla en condiciones.

Hay que cerrar la abertura, revocar, alisar y pintar. Si se levantaron cerámicos, también hay que colocarlos nuevamente, por lo que un presupuesto de $100.000 por una reparación de plomería no necesariamente significa que el propietario habrá terminado la obra con ese desembolso. La recomendación de los especialistas en este caso es pedir que el presupuesto indique claramente qué incluye el trabajo de plomería y qué tareas quedan afuera. De esa manera, se puede calcular el costo real de la reparación y no solamente el valor que cobra el plomero.

Destapación: de $30.000 a $90.000

Las destapaciones muestran claramente cómo influye la urgencia, ya que según los precios actualizados una destapación simple cuesta entre $30.000 y $66.000 de mano de obra, mientras que una destapación urgente puede ubicarse entre $50.000 y $90.000. La diferencia puede ser importante para un problema que, en algunos casos, consiste simplemente en una obstrucción, pero cuando el agua está rebalsando y existe riesgo de daños en la vivienda, el propietario muchas veces no tiene margen para esperar. Esa es precisamente la razón por la que los servicios de emergencia tienen un costo mayor.

De acuerdo a los precios que se manejan actualmente en el mercado, se puede armar una referencia para algunos de los trabajos más habituales.

La lista de precios de lo que cobra un plomero para los distintos trabajos de hogar

Más allá de los precios consignados, debe tenerse en cuenta que estos pueden variar según localidad, trabajo y complejidad y que no incluyen materiales.

Esto permite entender por qué dos presupuestos para un mismo problema pueden ser diferentes. Un profesional puede cobrar cerca del mínimo de la referencia y otro acercarse al máximo, mientras que además puede existir una diferencia por zona, horario y dificultad de acceso.

Paritaria de la UOCRA: cuánto vale la mano de obra como referencia

Las escalas de UOCRA sirven para poner el costo de la mano de obra en contexto. En el acuerdo salarial publicado por la organización con vigencia desde marzo de 2026, para Líneas e Instalación en Zona A, el salario básico por hora era de $6.279 para un oficial especializado, $5.113 para un oficial, $4.532 para un medio oficial y $4.152 para un ayudante.

Hay que tener en cuenta que estos valores corresponden al salario básico de convenio y no representan lo que un particular debe pagar por contratar a un plomero independiente, por lo que la diferencia se explica en que el precio de un servicio incorpora otros componentes.

Un profesional que trabaja por su cuenta debe contemplar traslado, herramientas, tiempo improductivo, materiales cuando los aporta, cargas impositivas y previsionales y el riesgo de una actividad independiente y es por eso que utilizar la escala UOCRA como si fuera una tarifa de mercado llevaría a subestimar el verdadero costo de contratar un servicio. Lo interesante de la referencia sindical es que permite comprobar cuánto se ha incrementado el valor nominal de la mano de obra y, al mismo tiempo, sirve como una base objetiva para analizar los presupuestos de reparaciones.

Antes de aceptar un presupuesto de plomería, conviene saber si el precio corresponde solamente a mano de obra o si también incluye materiales, como también es importante preguntar cuánto cuesta la visita, qué ocurre si finalmente no se realiza el trabajo y si el diagnóstico se descuenta del presupuesto final.

Cuando hay que cambiar cañerías, además, conviene pedir una descripción precisa de los metros que serán reemplazados y del material que se utilizará y si el profesional anticipa que será necesario romper una pared, hay que preguntar quién se encargará posteriormente de cerrarla y dejarla terminada. En definitiva, para saber cuánto cuesta realmente una reparación de plomería hay que mirar qué trabajo se realiza, cuánto tiempo demanda, qué materiales requiere y qué incluye el presupuesto. La diferencia entre cambiar un componente visible y localizar una pérdida escondida puede ser enorme, y pedir el detalle de cada concepto es la mejor manera de evitar sorpresas.