La AGN reveló que el BCRA perdió más de u$s1.000 millones por operaciones con el oro

La Auditoría General de la Nación presentó un informe en el que reveló que el BCRA usó el oro de las reservas como respaldo para operaciones

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en el que reveló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió u$s1.023 millones en 2025 por operaciones financieras que usaron oro de las reservas como respaldo.

El dato no pasa desapercibido. Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, fue contundente: desde que el organismo audita los estados contables del Central, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo.

El señalamiento forma parte de la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025. La AGN opinó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo que respecta a la situación patrimonial del Banco Central.

Sin embargo, el informe incluye un apartado específico sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos lo describió como "lo que suscitó esta polémica".

El organismo detalló qué operaciones se concertaron y bajo qué esquema funcionaron.

Cómo apostó el BCRA con el oro de las reservas

Según la AGN, el esquema arrancó durante la gestión actual del Banco Central, bajo la presidencia de Santiago Bausili. La entidad concertó en 2025 operaciones de derivados liquidables en dólares, supuestamente con fines de cobertura.

Para esas operaciones, el BCRA utilizó parte del oro de las reservas como bien de respaldo o subyacente, según explicó Olmos.

Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de un activo subyacente. En este caso, ese activo era el oro físico que el país guarda en sus reservas.

La entidad apostó a una trayectoria del precio internacional del metal. Erró el cálculo. El resultado fue una pérdida de $1,5 billones, pagada con divisas del Banco Central.

El presidente de la AGN detalló cómo se compone esa cifra: u$s960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones. Otros u$s62,8 millones se fueron en primas de opciones.

Sobre la situación actual, Olmos aclaró un punto: ya no existen posiciones u operaciones abiertas por este concepto al cierre del ejercicio 2025.

El oro subió, pero la pérdida operativa fue real

El mismo ejercicio 2025 dejó otro resultado, de signo contrario. La tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia patrimonial de más de $8 billones.

Olmos aclaró que ese oro fue adquirido en gestiones anteriores, no en la actual. Específicamente, durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont en el BCRA.

Según la AGN, la ganancia se explica únicamente por la suba internacional del precio del metal, no por decisiones de gestión de la actual conducción.

Por eso, el presidente del organismo separó los dos resultados con claridad: "Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente".

Los estados contables registran ambos movimientos en el mismo ejercicio. Por un lado, la ganancia por la revaluación del oro que el Banco Central ya tenía. Por otro, la pérdida por las operaciones con derivados.

La diferencia es clave: una cifra es un ajuste contable por el aumento del precio del oro. La otra es una pérdida operativa real, pagada con dólares de las reservas.

Qué viene: auditoría sobre el traslado del oro al exterior

Olmos explicó que la AGN trabaja en forma paralela en otra auditoría. Esta vez, de gestión, sobre las reservas físicas de oro del BCRA y su traslado al exterior.

Se trata de un trabajo distinto al de los estados contables. Aquel analiza los números del ejercicio 2025. Este se enfoca en la administración del metal.

Según el presidente del organismo, ese informe permitirá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o para quién.

Ese informe se encuentra hoy en el Banco Central. La entidad debe presentar su descargo ante la AGN en los próximos días.