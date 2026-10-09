Las tecnológicas emiten deuda récord para financiar la IA, mientras crecen las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones y el costo del crédito

La expansión de la inteligencia artificial plantea un interrogante cada vez más relevante para los mercados financieros: cuánto capital podrán recuperar las compañías después de invertir miles de millones de dólares en infraestructura. La incertidumbre sobre los ingresos futuros, las tasas de interés elevadas y el aumento de la deuda modifican las condiciones de financiamiento de las empresas tecnológicas.

El fenómeno adquiere dimensión en Estados Unidos, donde el mercado de deuda corporativa supera los u$s10 billones. Una parte importante de las nuevas necesidades de fondos está asociada con el desarrollo de sistemas de IA, centros de datos y capacidad de procesamiento.

El volumen de recursos requerido por estos proyectos llevó a las principales compañías del sector a recurrir a emisiones de deuda de gran escala.

Oracle, Broadcom y SpaceX disparan la deuda para financiar la inteligencia artificial

Oracle Corp., Broadcom Inc. y SpaceX colocaron durante este año casi medio billón de dólares en nueva deuda, de acuerdo con las cifras del material de referencia. La búsqueda de capital podría continuar durante los próximos años: para Broadcom, las necesidades de financiamiento destinadas a ampliar la potencia de cálculo se estiman en unos u$s600.000 millones.

El tamaño de estas operaciones modifica el equilibrio entre las empresas que buscan recursos y los inversores que deben absorber la oferta. Aunque las emisiones encontraron compradores hasta ahora, el mercado empieza a exigir rendimientos más altos para prestar dinero a estas compañías.

En lo que va del año, Estados Unidos registró nueve operaciones de deuda de alta calificación por u$s25.000 millones o más, un récord para transacciones de ese tamaño. La capacidad del mercado para absorberlas no elimina, sin embargo, las dudas sobre el costo que tendrá sostener este ritmo de endeudamiento.

Los seguros contra el impago reflejan más cautela

Una de las señales que siguen los inversores es la evolución de los derivados de crédito, instrumentos utilizados para cubrirse ante la posibilidad de que una empresa incumpla sus obligaciones. Cuando aumenta el costo de esa protección, el mercado está asignando un mayor precio al riesgo percibido.

Las últimas expectativas de nuevas necesidades de financiamiento de SpaceX y Broadcom, que podrían superar los u$s100.000 millones, coincidieron con subas en estos instrumentos. Las estimaciones citadas en el material original sitúan el riesgo de impago a cinco años por encima del 20% para Oracle, cerca del 16% para SpaceX y por encima del 7% para Nvidia Corp.

Estos indicadores acompañan un período de debilidad para el crédito tecnológico. Las operaciones diarias con bonos y derivados aumentaron, mientras los inversores afrontan pérdidas y reconsideran su exposición a las compañías que necesitan grandes sumas para desarrollar infraestructura de IA.

Las cifras no implican por sí solas que todas estas empresas hayan sufrido un deterioro efectivo de su capacidad de pago. La inquietud también está vinculada con:

El volumen de deuda: las grandes tecnológicas necesitan emitir montos cada vez mayores para financiar la infraestructura de IA.

La capacidad del mercado: los inversores podrían exigir tasas más altas si la oferta de bonos sigue creciendo.

La rentabilidad de la IA: todavía hay incertidumbre sobre si los ingresos futuros justificarán las inversiones realizadas.

La incógnita sobre los retornos de la IA

El problema central es la distancia potencial entre el desembolso necesario para desarrollar la tecnología y los ingresos que podrá generar. La construcción de infraestructura exige recursos inmediatos, mientras que la recuperación de esas inversiones depende de la evolución del negocio y de la capacidad de convertir los avances tecnológicos en servicios rentables.

Si ese proceso demora más de lo previsto, las compañías podrían enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables y una revisión de sus valuaciones. En ese escenario, los inversores podrían volverse más selectivos, incluso con empresas que mantienen una calificación crediticia elevada.

Por ahora, el mercado continúa absorbiendo las grandes colocaciones, pero el aumento de los rendimientos exigidos muestra que conseguir fondos puede resultar más costoso a medida que crecen las necesidades de capital. La evolución de la demanda de infraestructura y los resultados económicos de las inversiones serán determinantes para evaluar la sostenibilidad de esta dinámica.

Por qué el escenario también importa para la Argentina

Las consecuencias potenciales no se limitan a las compañías tecnológicas estadounidenses. Un cambio en la disposición de los inversores internacionales a asumir riesgos puede repercutir en la disponibilidad de recursos para empresas de otros sectores y países.

En la Argentina, el tema tiene relevancia para las firmas agroindustriales que necesitan financiar la incorporación de tecnología, la ampliación de sus operaciones o proyectos de inteligencia artificial aplicada a la producción. Si los mercados internacionales encarecen el crédito o reducen los fondos destinados a inversiones de mayor riesgo, esas compañías podrían encontrar condiciones menos favorables para conseguir capital.

La volatilidad de la deuda estadounidense también puede influir en la disponibilidad de financiamiento internacional para proyectos productivos y tecnológicos. El efecto sobre las tasas locales y la liquidez argentina no es automático: dependerá de la evolución de los mercados externos y de las condiciones particulares de cada operación.

Para las empresas que buscan invertir en un contexto de acceso al crédito limitado, seguir la evolución del financiamiento de la IA permite observar una variable adicional del escenario internacional. El desafío será determinar si las tensiones actuales quedan concentradas en las grandes tecnológicas o si terminan trasladándose, a través del costo y la disponibilidad del capital, a otros segmentos de la economía.