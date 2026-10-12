El fundador de Mercado Libre cuestionó el indicador que el BCRA exige informar en los préstamos y lo calificó de 'falso' e 'incorrecto'

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, cuestionó el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exige informar en los préstamos. El empresario sostuvo que el indicador puede resultar "falso" e "incorrecto" porque contempla la capitalización de los intereses y supone, según su interpretación, que el crédito se renueva durante un año.

La discusión surgió a partir de una publicación del economista Agustín Etchebarne en la red social X. Bajo el título "Educación financiera básica", recomendó comparar el costo financiero total antes de solicitar un préstamo y compartió una simulación de Mercado Pago.

El ejemplo mostraba un crédito de $10.000, con 12 cuotas fijas de $1.208,02 y un total a devolver de $14.496,24. La pantalla informaba una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 79,59% y un CFTEA del 102,36%.

En respuesta, Galperín escribió: "El 'Costo Financiero Total Efectivo Anual' que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO). Asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence".

El planteo del empresario apunta a cómo se expresa el costo de un crédito mediante una tasa anual y a la diferencia entre ese indicador y el monto que efectivamente devuelve una persona cuando cancela la deuda en cuotas.

La respuesta de Marcos Galperin

Qué exige el BCRA informar sobre los préstamos

La normativa del Banco Central establece que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito alcanzados por sus disposiciones deben informar las tasas y los costos de financiación de manera homogénea, para que los usuarios puedan comparar distintas ofertas.

En los contratos y documentos vinculados con el crédito deben figurar la tasa de interés anual pactada, la TEA, el carácter fijo o variable de la tasa y el Costo Financiero Total (CFT). Las mismas exigencias se aplican a la publicidad cuando se mencionan las tasas, la cantidad de cuotas o su importe.

La regulación también dispone que el CFT se presente de forma legible y destacada. En las publicidades, su tipografía debe tener un tamaño al menos cinco veces mayor que el utilizado para informar la TNA.

El objetivo de estas reglas es que quienes evalúan tomar un préstamo cuenten con información que les permita comparar las condiciones de financiación.

Qué diferencia hay entre la TNA, la TEA y el CFTEA

Los indicadores responden a cálculos diferentes y no representan directamente el monto total que se devolverá por un crédito.

Tasa Nominal Anual (TNA): expresa la tasa de interés nominal pactada. Por sí sola, no refleja el efecto de la capitalización de los intereses ni incluye todos los cargos asociados al préstamo

expresa la tasa de interés nominal pactada. Por sí sola, no refleja el efecto de la capitalización de los intereses ni incluye todos los cargos asociados al préstamo Tasa Efectiva Anual (TEA): incorpora el efecto de la capitalización de los intereses durante un año. Por ese motivo, puede ser superior a la TNA

incorpora el efecto de la capitalización de los intereses durante un año. Por ese motivo, puede ser superior a la TNA Costo Financiero Total (CFT): contempla la tasa de interés y los cargos asociados a la operación que corresponda computar, como determinadas comisiones, seguros, gastos e impuestos previstos en la normativa

contempla la tasa de interés y los cargos asociados a la operación que corresponda computar, como determinadas comisiones, seguros, gastos e impuestos previstos en la normativa Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): expresa el costo financiero total como una tasa efectiva anual, de acuerdo con las reglas aplicables

El BCRA define al CFT como el principal indicador para evaluar el costo global de un préstamo, porque incorpora conceptos que no están contemplados únicamente en la tasa de interés.

La diferencia entre el CFT y el CFTEA radica en la forma de expresar ese costo: el primero se presenta como tasa nominal anual en la información explicativa del organismo, mientras que la normativa sobre operaciones de crédito establece su expresión como tasa efectiva anual.

Por qué el CFTEA no equivale al monto total que se devuelve

En la simulación de Mercado Pago, la TNA del 60% equivale a una tasa nominal mensual del 5%. Si se considera la capitalización mensual durante un año, la tasa efectiva anual resultante es del 79,59%.

El CFTEA informado en la pantalla llega al 102,36%. Para determinar ese valor deben considerarse los componentes computables del costo financiero y la metodología de cálculo correspondiente a la operación.

Sin embargo, ese porcentaje no significa que el cliente deba devolver un 102,36% adicional sobre el capital recibido. El CFTEA expresa el costo mediante una tasa anual, mientras que el importe total que se paga depende de las condiciones concretas del préstamo: el capital, los vencimientos, la cantidad de cuotas y la forma de amortización, entre otros factores.

En un crédito que se devuelve en cuotas, el capital pendiente disminuye a medida que se realizan los pagos. Por eso, no corresponde aplicar directamente el porcentaje anual informado sobre el monto inicial para calcular el total que deberá desembolsar el usuario.

Este es el punto central de la discusión: Galperín cuestiona los supuestos que, según su planteo, intervienen en el cálculo del indicador, mientras que la normativa del BCRA establece su publicación para facilitar la comparación entre distintas alternativas de financiación.

Qué recomienda el Banco Central antes de solicitar un préstamo

El BCRA aconseja comparar distintas ofertas antes de aceptar un crédito. Entre los aspectos que recomienda revisar están el monto que se recibirá, el importe de cada cuota, la cantidad de pagos, el plazo, el total a devolver y el CFT.

También sugiere verificar las fechas de vencimiento y las condiciones previstas en caso de demora.

El organismo advierte que la cuota, por sí sola, no permite determinar cuánto cuesta un préstamo. Dos créditos con pagos mensuales similares pueden tener diferentes plazos, cargos y montos totales a devolver.

Por eso, para evaluar las alternativas, recomienda considerar tanto el costo financiero como las condiciones particulares de cada operación.

Qué había explicado Mercado Pago sobre sus tasas

El cuestionamiento de Galperín se suma a una discusión anterior sobre los costos de los préstamos de la plataforma. En agosto, tras la difusión de tasas de hasta el 1.375% en algunos créditos de Mercado Pago, la empresa explicó que el costo de financiación se determina según el perfil de riesgo de cada usuario y su historial de pagos.

La compañía señaló que los CFTEA más elevados correspondían a préstamos de montos bajos y a usuarios sobre los que todavía contaba con información limitada. Según precisó entonces, cerca del 2% de los créditos se otorgaba con ese nivel de costo.

En esa oportunidad, Mercado Pago también sostuvo que el CFTEA no equivale al monto que devuelve el cliente. Como ejemplo, indicó que un préstamo de $100.000, con una TNA del 50% y 12 cuotas, podía presentar un CFTEA cercano al 100%, mientras que el total a pagar rondaría los $135.000.

La explicación de la empresa se centró en la diferencia entre expresar el costo del financiamiento mediante una tasa anual y calcular los pagos efectivos de un préstamo que se cancela en cuotas. Esa distinción también está en el centro del planteo que Galperín formuló sobre el indicador exigido por el Banco Central.