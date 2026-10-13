Día de la Madre: bancos y billeteras ofrecen hasta 30% de descuento y cuotas sin interés

La competencia entre bancos y billeteras virtuales incluye importantes descuentos y reintegros además de planes de cuotas de hasta 18 meses

El Día de la Madre llega con una nueva competencia entre bancos, billeteras virtuales y comercios, que buscan captar las compras con descuentos, reintegros y financiación en cuotas sin interés. La fecha se celebra el domingo 18 de octubre y, para quienes todavía no eligieron el regalo, esta semana concentra varias de las promociones más importantes.

La oferta incluye rebajas de hasta el 30%, topes de devolución que pueden alcanzar los $40.000 por operación y planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés en determinados comercios. Indumentaria, calzado, perfumería, belleza, tecnología y artículos para el hogar concentran buena parte de los beneficios. in embargo, el porcentaje anunciado no siempre refleja el ahorro efectivo. Para elegir la mejor alternativa, es necesario revisar el tope de reintegro, los días de vigencia, las tarjetas habilitadas y si el beneficio exige pagar mediante una aplicación específica.

Banco Nación: hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés

El Banco Nación concentra una de las propuestas más amplias para las compras por el Día de la Madre.Entre el lunes 12 y el domingo 18 de octubre ofrece un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en comercios adheridos de indumentaria, calzado, perfumería, marroquinería, deportes, librerías y ópticas. El beneficio tiene un tope de reintegro de $35.000 por compra y alcanza a más de 70 shoppings y 12.000 puntos de venta en todo el país. Para acceder, se debe pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco a través de BNA+ MODO.

En términos prácticos, una compra de $100.000 podría generar un reintegro de $30.000, siempre que cumpla con las condicioneEs de la promoción. En una operación de mayor importe, el tope limita el ahorro máximo. La entidad también mantiene durante octubre otras promociones en supermercados y combustibles, una alternativa para quienes buscan combinar las compras del regalo con los gastos habituales del hogar.

Banco Provincia: hasta $40.000 de ahorro por compra

Los clientes del Banco Provincia también tienen una oportunidad para anticipar el regalo. El viernes y el sábado 16 y 17 de octubre, la entidad ofrece hasta un 30% de ahorro y seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. El tope de reintegro es de $40.000 por transacción, con beneficios en rubros como indumentaria, calzado, perfumería, librerías, ópticas, deportes y jugueterías.

Así, para una compra de $100.000, el reintegro potencial sería de $30.000. En una operación de $150.000, el 30% equivaldría a $45.000, pero el ahorro quedaría limitado a $40.000. La promoción resulta especialmente interesante para quienes pueden organizar la compra durante los días habilitados. Es importante comprobar qué marcas participan y cuáles son las condiciones específicas antes de pagar.

BBVA: descuentos en shoppings, moda y tecnología

BBVA también desplegó una campaña especial que incluye indumentaria, calzado, perfumería, tecnología y compras en centros comerciales. Entre el jueves 15 y el sábado 17 de octubre, el banco ofrece un 30% de reintegro sin tope y seis cuotas sin interés en marcas y shoppings adheridos, pagando con tarjetas de crédito Visa BBVA mediante la aplicación BBVA con MODO. Para compras superiores a $250.000, la financiación se extiende a nueve cuotas sin interés, según las condiciones informadas por la entidad.

La promoción puede resultar conveniente para quienes tienen previsto comprar ropa, calzado o accesorios de mayor valor, ya que la ausencia de un tope de reintegro permite aprovechar el porcentaje completo del beneficio, siempre dentro de las condiciones de la oferta. El banco también mantiene beneficios específicos en electrodomésticos y tecnología durante octubre, con marcas seleccionadas y condiciones particulares.

La información completa puede consultarse en el sitio oficial de BBVA.

Mercado Pago: hasta 30% de descuento y 18 cuotas

Mercado Pago suma una propuesta especial entre el viernes 9 y el domingo 18 de octubre, con descuentos de hasta el 30% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés en comercios y tiendas online seleccionados. Los beneficios abarcan distintos rubros y pueden variar según el comercio, el tipo de tarjeta y el medio de pago utilizado. La aplicación reúne las promociones disponibles en su sección "Beneficios", donde se pueden consultar las condiciones de cada oferta.

Además de las compras para el Día de la Madre, la billetera mantiene descuentos en supermercados, gastronomía, indumentaria y otros consumos cotidianos. Entre las cadenas de supermercados incluidas en distintas promociones de octubre figuran Carrefour, Coto, Día y Chango Más. En este caso, conviene distinguir entre los descuentos específicos para regalos y las promociones habituales de la billetera, porque no necesariamente comparten los mismos topes ni los mismos días de vigencia.

El detalle de las ofertas está disponible en la sección de beneficios de la aplicación y en la nota de iProfesional sobre las promociones de Mercado Pago.

ICBC: descuentos en compras y financiación

ICBC también ofrece una campaña especial a través de ICBC Mall, su plataforma de comercio electrónico. Entre el 12 y el 22 de octubre, la propuesta contempla descuentos de hasta el 40% y hasta 18 cuotas sin interés en categorías seleccionadas, entre ellas tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, belleza y deportes. Los beneficios dependen del producto, del comercio participante y de la tarjeta utilizada. La entidad también dispone de promociones específicas para tarjetas de regalo, con reintegros que varían según el segmento de cliente y las condiciones de la operación.

Como en otras campañas, el porcentaje máximo no se aplica necesariamente a todos los productos. Antes de cerrar la compra, es recomendable verificar si el artículo elegido está incluido, cuál es el tope de devolución y si el beneficio se acredita en el momento o posteriormente.

La oferta se puede consultar en el especial del Día de la Madre de ICBC Mall.

Qué conviene mirar antes de comprar

La diferencia entre una promoción atractiva y un ahorro efectivo está en los detalles. Un descuento del 30% con un tope de $20.000, por ejemplo, permite aprovechar el porcentaje completo solamente hasta una compra de aproximadamente $66.667. Por encima de ese importe, el reintegro deja de crecer. En cambio, una oferta sin tope puede ser más conveniente para una compra de mayor valor, siempre que no tenga restricciones relevantes por marca, categoría o medio de pago.

También es importante comparar las cuotas sin interés con el precio de contado. La financiación puede facilitar el pago de un regalo costoso, pero conviene comprobar que el precio no sea superior al ofrecido por otros vendedores y que la promoción no excluya descuentos adicionales.

Por último, no hay que confundir un descuento directo con un reintegro posterior. En el primer caso, la rebaja se aplica al pagar; en el segundo, el consumidor debe revisar cuándo y dónde se acredita el dinero.

Cómo elegir la promoción más conveniente

Para quienes todavía tienen pendiente el regalo del Día de la Madre, las opciones más interesantes dependen del tipo de compra. Banco Nación ofrece una combinación de descuento y financiación con un tope de $35.000; Banco Provincia llega a $40.000 por operación; BBVA se destaca por su promoción en shoppings del 15 al 17 de octubre, con reintegro sin tope en las condiciones anunciadas; y Mercado Pago reúne alternativas de hasta 30% y 18 cuotas en comercios seleccionados.

ICBC, por su parte, amplía las posibilidades mediante su tienda online y promociones diferenciadas por categoría.

La recomendación es comparar el precio final del mismo producto en dos o tres comercios, calcular el reintegro efectivo y verificar las condiciones de la tarjeta antes de confirmar la compra. En una fecha de alto consumo, el mejor descuento no es necesariamente el que anuncia el porcentaje más alto, sino el que permite pagar menos por el regalo elegido.