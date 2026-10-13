Tras reunirse con Georgieva en Tailandia, Caputo busca cerrar la revisión del acuerdo con el FMI, que habilitaría un giro de u$s869 millones

La Argentina busca avanzar con la tercera revisión de su programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un trámite que podría habilitar el ingreso de aproximadamente u$s869 millones. Para llegar a esa instancia, el Gobierno debe resolver cuestiones pendientes sobre el cumplimiento de las metas y completar el intercambio de información con el organismo.

Uno de los puntos que deberá explicar es el resultado fiscal del primer semestre. El superávit primario alcanzó los $6,29 billones, por debajo del objetivo de $6,86 billones previsto en el programa. Ante esa diferencia, el país tendrá que solicitar un waiver, la dispensa que permite al Fondo evaluar la continuidad del acuerdo pese al incumplimiento de una meta.

El desempeño de las reservas ofrece un panorama distinto: la Argentina cumplió el objetivo neto fijado para junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.

FMI: la Argentina enfrenta vencimientos por más de u$s1.200 millones hasta diciembre

El giro potencial de u$s869 millones permitiría compensar parcialmente el pago de u$s795 millones que la Argentina realizó recientemente al FMI. La asistencia pendiente se vuelve relevante frente al calendario de obligaciones que resta para el cierre del año.

En noviembre, el país deberá afrontar vencimientos por u$s865 millones y, en diciembre, otros u$s340 millones. La aprobación de la revisión constituye, por lo tanto, uno de los pasos que el Ejecutivo busca completar en las próximas semanas.

Todavía no se anunció un acuerdo a nivel técnico sobre la evaluación. Ese entendimiento es necesario antes de que la revisión pueda avanzar hacia su aprobación formal.

Qué dijeron Caputo y Georgieva tras el encuentro en Tailandia

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Bangkok, donde se realizan las reuniones anuales del Fondo y del Banco Mundial.

Tras la conversación, el funcionario publicó en X un mensaje sobre los temas abordados y la evaluación de la política económica argentina. "Excelente reunión con Kristalina Georgieva, Dan Katz, Nigel Clarke y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales", escribió.

En el encuentro también participaron Dan Katz, Nigel Clarke y representantes de los equipos técnicos.

Caputo señaló que las delegaciones seguirán trabajando para concluir el examen del programa. Luego agradeció públicamente el respaldo de la titular del organismo: "Gracias, Kristalina Georgieva, por tu apoyo continuo y confianza".

Georgieva, por su parte, se refirió a la reunión con Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En su publicación, destacó los avances económicos y la orientación de la política fiscal: "Excelente reunión con el ministro @LuisCaputoAR y el presidente del BCRA, Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando".

Menores previsiones de crecimiento para la economía argentina

La negociación con el Fondo coincide con señales de desaceleración de la actividad. En julio, la economía registró una contracción mensual del 2,9%, mientras que distintas estimaciones privadas redujeron sus cálculos de crecimiento para el año.

También hubo un ajuste en las perspectivas del Banco Mundial. Antes de las reuniones en Bangkok, la entidad recortó su proyección de expansión para la Argentina en 2026 al 2,1%, frente al 3,6% que calculaba en junio.

El FMI, además, viene señalando que la recuperación debería extenderse a más sectores. Hasta ahora, buena parte del impulso se concentra en actividades como energía, minería y agro; el desafío es que el crecimiento alcance otras ramas de la economía y se traduzca en beneficios para más trabajadores.

Con la revisión aún sin cerrar, el Gobierno necesita completar el proceso técnico, justificar la diferencia en la meta fiscal y obtener la aprobación que habilitaría el desembolso.

El FMI también elevó su pronóstico de inflación para 2026

Además de reducir sus expectativas de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza su cálculo de inflación para la Argentina. El organismo prevé ahora que los precios aumenten un promedio del 32,5% durante 2026, frente al 30,4% que proyectaba seis meses atrás. Para 2027, en cambio, espera una desaceleración hasta el 21,2%.

Las estimaciones también contemplan una mejora de la actividad el año próximo. Después de calcular una expansión del 2,1% para 2026, el FMI proyecta un crecimiento del 3,5% en 2027. En el mercado laboral, anticipa que la tasa de desempleo pasará del 7,6% este año al 7,1% en el siguiente.

Durante una conferencia de prensa en Bangkok, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, explicó los motivos detrás de la corrección de las previsiones. Entre los factores mencionó una demanda interna más moderada, las condiciones financieras todavía restrictivas y los cambios estructurales que atraviesa la economía argentina.

La funcionaria, sin embargo, sostuvo que el escenario podría mejorar hacia el cierre del año. El organismo espera que la actividad comience a recuperarse durante el último trimestre de 2026 y que esa tendencia gane fuerza en 2027 y 2028.

Entre los elementos que podrían favorecer esa evolución, Koeva Brooks mencionó: los términos de intercambio, una eventual flexibilización de las condiciones financieras, la inversión y el desempeño de las exportaciones agrícolas y energéticas. Estas perspectivas están sujetas a la evolución de las variables económicas y no implican que la recuperación ya se haya consolidado.