El FMI concluyó la misión en Argentina y analiza un desembolso de u$s980 millones

Este jueves, en una conferencia de prensa desde Washington, la vocera del FMI Julie Kozack haría un anuncio muy importante para el Gobierno de Javier Milei. En principio, se espera que amplíe la información sobre el resultado de la misión del organismo, que finalizó este martes.

Ahora, el staff del organismo tiene que redactar un reporte aprobando o reprobando el cumplimiento del programa, que luego es evaluado por el Directorio del FMI.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, se anunciaría que el organismo habría dado el visto bueno a la tercera revisión del acuerdo firmado el 10 de abril del año pasado.

Con relación al acuerdo, hay que recordar que el organismo aprobó en esa fecha un nuevo programa stand by a 3 años por unos u$s20.000 millones con un desembolso inicial de unos u$s12.000 millones.

En el caso de aprobación de la revisión, se habilitaría un desembolso de unos u$s980 millones que servirá para compensar el pago de u$s900 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes y que implicó una baja de las reservas internacionales brutas que habían llegado a superar los u$s50.000 millones.

Argentina cumplió las metas fiscales y de reservas del FMI

En lo que respecta a las metas cuantitativas, hay que mencionar que el resultado fiscal del primer semestre es el punto central de la revisión. De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, entre enero y junio se acumuló un superávit primario de $6,29 billones frente a una meta prevista al 30 de junio de $6,86 billones, registrándose una diferencia de unos $570.000 millones.

La otra meta de la revisión es la de la posición de las reservas internacionales netas (RIN) y el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

La variación acumulada a esa fecha de la RIN desde fines de 2024 alcanzó -u$s3.111 millones. La meta que regía para el cierre del primer semestre exigía una variación de -u$s8.600 millones y el resultado, al parecer, se ubicó por encima del límite establecido, por lo tanto, el Gobierno superó la pauta de reservas, aunque el cumplimiento incluyó modificaciones introducidas por el propio FMI en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo internacional redujo en u$s11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio. La meta inicial era de una variación positiva de u$s3.200 millones, pero la nueva meta pasó a ser negativa u$s8.600 millones.

La misión que llegó a nuestro país el 21 de septiembre está liderada por la economista Joyce Wong para avanzar en tercera revisión del programa de Argentina, con la mirada puesta en el sostenimiento del superávit fiscal, la acumulación de reservas y la capacidad de avanzar en el Presupuesto 2027, así como en las reformas pendientes.

Hay que recordar que la segunda revisión del acuerdo se aprobó en julio pasado luego que la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, acompañada por Wong, visitó nuestro país para reunirse con el Presidente de la Nación, Javier Milei, en una gira que incluyó charlas con estudiantes, una cena privada con ejecutivos de grandes empresas y una recorrida del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

En ese entonces, la titular del FMI planteó la necesidad de contar con un marco de responsabilidad fiscal sólida con reglas claras e instituciones robustas, y respaldó la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, pero alertó que faltaban más medidas para un mayor crecimiento económico.

El contexto internacional complica el escenario financiero argentino

La visita del staff del FMI se da en un momento de un escenario financiero mundial complejo debido a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos que la semana pasada la llevó de un rango del 3,50% al 3,75% a un rango del 3,75% al 4% en Estados Unidos, lo que impactó en el mercado local con el repunte del riesgo país a casi 600 puntos básicos, lo que implica un aumento del costo de Argentina para refinanciar deuda en el mercado internacional de capitales.

Por lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al Gobierno, la misión técnica hará una revisión de las metas cuantitativas y, en caso de ser aprobadas, el FMI podría desembolsar unos u$s900 millones que está pendiente desde julio pasado.

El acuerdo con el organismo firmado en abril del año pasado establece una meta para este año de un superávit primario de 1,4% del PBI, mientras que el Gobierno proyecta cerrar este año y el próximo en torno a 1,3% y el sector público no financiero acumuló en agosto pasado un superávit primario cercano al 1% del PBI en agosto y un superávit financiero de 0,2% del PBI.

Qué revisará la misión técnica del FMI en Argentina

Los técnicos revisarán los números del Proyecto Presupuesto 2027, enviado la semana pasada al Congreso, que proyecta lo siguiente:

Un aumento de la recaudación (Ganancias, IVA y combustibles)

El control sobre el gasto con recortes en partidas sensibles como las de Discapacidad

Un crecimiento del PBI del 3% en 2026 y del 4% en 2027

y del Una inflación del 29% este año y del 18% para el próximo

y del Un valor del dólar de $1.850 para este año

En lo que respecta a la meta de reservas internacionales netas (RIN), el BCRA se cumplió con el pedido de Georgieva cuando en julio dijo que el BCRA siga comprando dólares y en lo que va del año el Central compró más de u$s14.000 millones y las reservas brutas superan los u$s50.000 millones.