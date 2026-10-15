La apuesta de Caputo para el dólar 2027: el BCRA acelera compras y revela de dónde vendrán

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, presentó ante inversores internacionales las proyecciones de una mayor oferta de dólares

El Gobierno utilizó la asamblea anual del FMI en Bangkok para promocionar sus cartas hacia 2027. Y los dólares ocupan un lugar central en la estrategia económica de Luis Caputo.

El Banco Central aceleró las compras de divisas y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, presentó ante inversores internacionales el plan oficial para atravesar el próximo año electoral sin sobresaltos cambiarios.

La exposición en Tailandia dejó una definición relevante: "el Banco Central considera que está logrando acumular reservas por encima de los objetivos previstos para 2026", mientras proyecta un escenario de creciente disponibilidad de dólares para los próximos años.

La pregunta de los inversores que escucharon a Werning es si esa oferta alcanzará para cubrir los compromisos financieros y sostener la estabilidad cambiaria.

El Banco Central acelera las compras de dólares

Uno de los gráficos más importantes que mostró Werning refleja la evolución de las compras de divisas durante 2026.

El funcionario destacó expresamente que las adquisiciones se aceleraron durante octubre, después de la desaceleración registrada en septiembre.

La recuperación tiene una importancia particular. La acumulación de reservas es uno de los puntos que más atención despierta entre los inversores internacionales y el FMI, especialmente por los vencimientos de deuda que deberá afrontar la Argentina.

Pero Werning también mostró otro dato que merece una lectura cuidadosa.

Desde diciembre de 2023 hasta comienzos de octubre de 2026, el Banco Central acumuló compras de divisas por u$s36.600 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas aumentaron alrededor de u$s27.900 millones.

La diferencia se explica por los distintos movimientos que afectan las reservas: hubo ingresos adicionales, pero también pagos de deuda y otras salidas de divisas que compensan parcialmente la acumulación.

De hecho, la presentación identifica egresos netos por unos u$s42.300 millones, compensados parcialmente por otras fuentes de financiamiento, capitalizaciones y efectos de valuación.

El mensaje es que comprar dólares no significa necesariamente aumentar las reservas en la misma magnitud. Y esa diferencia será fundamental para evaluar la capacidad financiera del Gobierno durante 2027.

La gran apuesta para 2027: energía y minería

El aspecto más interesante de la exposición aparece cuando Werning mostró las proyecciones oficiales sobre la balanza comercial energética y minera.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía, el superávit conjunto de ambos sectores pasaría de aproximadamente u$s11.000 millones en 2026 a u$s19.000 millones durante el año electoral.

Es decir, una mejora cercana a u$s8.000 millones en apenas un año.

La tendencia continuaría posteriormente según las proyecciones oficiales exhibidas:

El saldo positivo alcanzaría alrededor de u$s24.000 millones en 2028

Llegaría a u$s28.000 millones en 2029

Se trata de una transformación relevante para una economía que históricamente encontró en la escasez de divisas uno de sus principales límites al crecimiento, con Vaca Muerta y los nuevos proyectos mineros como protagonistas de este cambio estructural.

La estrategia para evitar sobresaltos cambiarios

Werning defendió además el esquema de bandas cambiarias y sostuvo que la eliminación de restricciones permitió reducir las distorsiones del mercado.

La apuesta oficial combina disciplina fiscal, mayor oferta exportadora, recuperación de la demanda de pesos y el fortalecimiento de las reservas.

El vicepresidente del BCRA también destacó que los depósitos privados en dólares se expandieron y que una parte de las divisas adquiridas por los argentinos permanece dentro del sistema financiero local.

Ese fenómeno constituye otra pieza de la estrategia: conseguir que los dólares de los ahorristas contribuyan al financiamiento de la economía.

El interrogante que queda abierto

La exposición de Werning transmite una perspectiva optimista sobre el frente externo. Pero también deja preguntas sin responder.

El funcionario no precisó cuántos dólares espera comprar el Banco Central durante 2027 ni cuál será el nivel de reservas internacionales al finalizar ese año.

Tampoco presentó una estimación integral de las necesidades financieras que deberán cubrirse con esas divisas.

En definitiva, el Gobierno exhibe una perspectiva de mayor abundancia de dólares, pero todavía debe demostrar cuánto de esa oferta podrá transformarse efectivamente en reservas disponibles, donde se juega buena parte de la credibilidad del programa económico de cara al año electoral.