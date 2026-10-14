El BCRA sigue el pedido del FMI y carga la "bazuca de dólares" con más compras de reservas

El ritmo de acumulación de reservas sorprende y el equipo económico refuerza su plan para garantizar estabilidad financiera rumbo a 2027

El Banco Central compró u$s101 millones este martes y ya acumuló u$s15.301 millones en lo que va de 2026. La cifra representa un salto del 53% sobre la meta anual que había pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que era de u$s10.000 millones.

La autoridad monetaria que comanda Santiago Bausili arrancó el año con una estrategia clara. Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, las compras no pararon. El objetivo del equipo económico es llegar a u$s20.000 millones antes de que cierre 2026.

La aceleración tiene un motivo político: fortalecer la "bazuca" de dólares de la que habló el presidente Javier Milei, un colchón de u$s75.000 millones pensado para evitar tensiones cambiarias de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Desde finales de septiembre, el BCRA siguió los consejos del FMI y pisó el acelerador para engrosar las reservas. Las compras de divisas se multiplicaron tanto dentro como fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). La señal es clara: el Gobierno no quiere sorpresas cambiarias en año electoral.

Octubre marca un punto de inflexión en las compras del BCRA

En el transcurso de octubre, el Central se hizo de u$s733 millones. La cifra supera con claridad las adquisiciones del mes previo y todo indica que dejará atrás el registro de agosto.

Septiembre había sido el peor mes del año. Las compras totalizaron apenas u$s473 millones, muy por debajo de los u$s768 millones de agosto y los u$s2.162 millones de julio. La caída generó dudas sobre la capacidad del BCRA de sostener el ritmo.

Pero la foto completa del año muestra una tendencia sólida. En junio, la entidad había adquirido u$s1.418 millones. En mayo, u$s2.596 millones. En abril, u$s2.769 millones. En marzo, u$s1.671 millones. En febrero, u$s1.557 millones. Y en enero, u$s1.158 millones.

El acumulado de 2026 deja en claro que las compras del Central no fueron un chispazo de los primeros meses. La estrategia consistió en aprovechar cada ventana de oferta de divisas para engrosar las reservas, incluso cuando el tipo de cambio operó lejos del techo de la banda cambiaria.

Pese a las compras del martes, las reservas internacionales brutas experimentaron una caída de u$s117 millones. Cerraron en u$s49.722 millones, reflejando pagos de deuda y otros compromisos que el BCRA tuvo que atender.

Qué es la bazuca de u$s75.000 millones que Milei anunció para 2027

La referencia a una "bazuca" de u$s75.000 millones no es solo retórica. Apunta a reforzar la confianza del mercado ante una eventual presión sobre el tipo de cambio. La mirada está puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

Javier Milei difundió esa estimación durante Argentina Week París. Sostuvo que el gobierno dispondría de herramientas para responder frente a episodios de inestabilidad cambiaria.

Según la cuenta oficial, el respaldo potencial reúne cuatro componentes. Primero: u$s20.000 millones obtenidos por el Banco Central mediante compras de reservas desde los comicios de 2025. Segundo: otros u$s20.000 millones de un swap con Estados Unidos. Tercero: un monto equivalente de un mecanismo similar con China. Cuarto: los u$s15.000 millones restantes provendrían de la venta de contratos de dólar futuro.

Esta última intervención podría incidir en las cotizaciones del mercado de contado, aunque está sujeta a los límites previstos en el acuerdo con el FMI y depende de condiciones de mercado específicas.

Más allá de las declaraciones presidenciales, el debate excede el monto anunciado. Se concentra en la disponibilidad inmediata de esos recursos. Parte de las reservas adquiridas pudo destinarse a vencimientos o intervenciones anteriores.

Los swaps —acuerdos de intercambio de monedas entre bancos centrales— dependen de condiciones políticas y operativas para su uso. No son recursos que estén sentados en una cuenta del BCRA esperando ser utilizados.

A la vez, las operaciones en el mercado de futuros están sujetas a límites regulatorios. El FMI monitorea de cerca estas intervenciones para evitar que distorsionen las señales de precios en el mercado cambiario.

La señal llega mientras el Ejecutivo procura mantener el régimen de bandas cambiarias sin recurrir a ventas de divisas del BCRA. En paralelo, busca fortalecer las reservas para atender los próximos compromisos de deuda, que incluyen vencimientos con organismos multilaterales y bonistas privados.

Cómo operó el dólar mayorista y cuánto margen queda en la banda cambiaria

Con operaciones por u$s580,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista avanzó 50 centavos. Cerró a $1.513. En lo que va de octubre, acumula una baja de seis pesos, equivalente al 0,4%.

La cotización se movió dentro de un rango acotado. Fue una jornada con buena oferta de divisas y una licitación de deuda del Tesoro que absorbió liquidez del sistema. El mercado también procesó el dato de inflación de septiembre, que fue de 1,9%, dos décimas por encima del registro de agosto.

La variación interanual llegó al 33,4%. Mientras tanto, el dólar mayorista subió $153 —un 11,3%— en los últimos 12 meses, desde los $1.360 del 14 de octubre de 2025. La brecha entre inflación y devaluación muestra que el tipo de cambio real sigue apreciándose.

El BCRA fijó en $1.934,07 el límite superior de la banda cambiaria. De ese modo, el tipo de cambio mayorista se ubicó $421,07 por debajo de ese techo. Eso equivale a una distancia del 27,8%.

Se trató de la mayor holgura desde el 21 de abril de 2025, cuando alcanzó el 28,4%. El dato refuerza la percepción de que el Central tiene margen para seguir comprando sin presionar sobre el techo de la banda.

En el Banco Nación, el dólar al público se mantuvo en $1.535 para la venta. El dólar blue tampoco registró cambios y terminó en $1.550, luego de tocar $1.555 durante las primeras operaciones de la mañana.

La estabilidad en los dólares paralelos sugiere que el mercado no anticipa sobresaltos inmediatos. Pero la foto puede cambiar si la inflación se acelera o si aparecen dudas sobre la sostenibilidad fiscal de cara a 2027.