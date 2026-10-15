En un escenario en el que la mayoría de las acciones opera en terreno negativo, este papel sigue siendo uno de los grandes animadores del mercado

En una Bolsa argentina que todavía busca recuperar terreno, hay una acción que juega su propio partido, pues acumula una suba del 20% en el mes y de más del 270% en lo que va del año. Se trata de IEB Construcciones, que está identificada con el ticker IEB y es la continuadora de Dycasa.

La magnitud del rally se aprecia mejor al ponerla frente a otros papeles, pues su desempeño no solo contrasta con el del mercado en general, ya que mientras que la constructora avanza a toda velocidad, el índice Merval registra una caída de más del 7% en el año y gana menos del 1% durante el mes, sino también con respecto a algunos de los nombres más conocidos del panel líder y que son los que más suben, como YPF que gana 52,6% y Telecom, que avanza un 15%, en igual lapso.

La comparación, no obstante, exige una precaución, ya que el Merval representa una cartera de acciones seleccionadas y ponderadas, mientras que IEB es un papel individual. Además, la evolución de cada acción depende de su liquidez, su volumen de negociación y las expectativas sobre su negocio, pero más allá de ello, la pregunta es inevitable: ¿qué explica semejante recorrido de una empresa que no suele ocupar el centro de la escena bursátil?

De Dycasa a IEB Construcciones: una empresa con nueva etapa

IEB Construcciones es la continuadora de Dycasa, compañía con más de 55 años de trayectoria en obras civiles, infraestructura y construcción de gran escala. Sus acciones cotizan en la Bolsa porteña desde 1994 y, desde 2024, la empresa forma parte del Grupo IEB, que amplió su presencia en el negocio inmobiliario y financiero.

La compañía desarrolla proyectos en áreas como obras viales, infraestructura, saneamiento, edificación, minería y petróleo y gas. Esa diversificación adquiere relevancia en un escenario en el que las oportunidades de inversión en infraestructura energética pueden ganar protagonismo, aun cuando la obra pública tradicional atraviese dificultades.

El cambio de etapa no es solamente de nombre. La integración a un grupo con presencia en el mercado de capitales puede abrir nuevas oportunidades comerciales y financieras, aunque el impacto concreto sobre los resultados debe evaluarse a partir de contratos, márgenes, inversiones y balances.

El contrato que puso a la empresa en el radar

Entre los antecedentes recientes aparece un hecho relevante informado ante la Comisión Nacional de Valores el pasado 3 de septiembre, día en el que IEB Construcciones comunicó la suscripción de un contrato EPC para la base operativa de SESA vinculada al proyecto FLNG, en Puerto San Antonio Este, provincia de Río Negro.´Un contrato EPC comprende, en términos generales, tareas de ingeniería, provisión y construcción. En un proyecto asociado al desarrollo de infraestructura energética, este tipo de actividad puede representar una oportunidad para una constructora con experiencia en obras de gran escala.

El anuncio ofrece un elemento concreto para seguir la evolución del negocio, sin embargo, para medir cuánto puede aportar a los ingresos y las ganancias de IEB es necesario conocer el monto contractual, el cronograma de ejecución, los costos comprometidos y los márgenes previstos, por lo que no corresponde atribuir automáticamente toda la suba bursátil a ese proyecto.

La expectativa de nuevos trabajos, la posibilidad de participar en inversiones vinculadas con energía y la nueva etapa bajo el paraguas del Grupo IEB son factores que pueden alimentar el interés inversor. Pero una explicación definitiva requiere contrastar esas expectativas con los resultados publicados y con las razones que efectivamente manejan los operadores del mercado.

La otra cara del rally: riesgo y volatilidad

Una suba de esta magnitud en el año llama la atención, pero no garantiza que la acción vaya a continuar avanzando. En papeles con menor liquidez relativa, una demanda concentrada puede generar movimientos de precios más pronunciados que los observados en empresas de gran capitalización. También importa distinguir entre una mejora de las perspectivas empresariales y una suba que ya descuenta buena parte de las noticias positivas. Si el precio incorpora expectativas de contratos futuros, expansión del negocio o una recuperación de los márgenes, cualquier demora o resultado inferior al esperado puede desencadenar una corrección.

Por eso, antes de interpretar el avance como una oportunidad, conviene revisar la evolución de los ingresos, el resultado operativo, el flujo de fondos, el endeudamiento y la cartera de obras. El informe de emisor publicado por Moody's Local Argentina el 29 de julio de 2026 constituye otra referencia para analizar el perfil de la compañía, junto con sus estados contables presentados ante la CNV.

Con respecto al futuro de la compañía, los analistas de Moody´s consideran que "La compañía posee un plan estratégico con elevadas expectativas de crecimiento producto de un renovado pipeline comercial. Para 2028, IEBC espera alcanzar más de $600 mil millones en facturación (aproximadamente u$s400 millones), multiplicando por más de 30x los ingresos del ejercicio 2025, aunque en la actualidad, la escala de IEBC se encuentra significativamente reducida respecto a sus niveles históricos".

En línea con lo anterior, la agencia de calificación sostuvo que "El crecimiento en la escala de la compañía dependerá de la continuidad de la ejecución en Puerto Nizuc (edificios multifamiliares, oficinas e infraestructura complementaria), la reactivación del Viaducto Belgrano Sur, la Torre en Puerto Madero, la obra de saneamiento cloacal en Alderetes y Concepción, y la incorporación de nuevos proyectos privados y de infraestructura pública (concesiones viales Etapa III y Ruta 158)".

No obstante, agrega en el mismo informe que "la materialización de dichas proyecciones se encuentra sujeta a la efectiva adjudicación de los proyectos aún en etapa de negociación o estudio, a la volatilidad del contexto macroeconómico y a la disponibilidad de financiamiento para sostener las necesidades de capital de trabajo durante la fase inicial del ciclo de inversión".

La perla negra que obliga a mirar más allá de las grandes acciones

El caso de IEB Construcciones muestra que, incluso en un mercado que no logra acompañar de manera uniforme las expectativas de los inversores, pueden aparecer oportunidades —y riesgos— fuera de los nombres más conocidos. El contrato vinculado con infraestructura energética, la trayectoria de la empresa y su integración al Grupo IEB ayudan a entender por qué merece seguimiento. Pero el salto bursátil por sí solo no permite establecer si la acción está barata o cara.

La clave será determinar cuánto de la expectativa puede transformarse en facturación, rentabilidad y efectivo. En una acción que acumula una suba extraordinaria, el próximo desafío no es solamente seguir avanzando, sino demostrar que los resultados pueden acompañar el precio.