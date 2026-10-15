El nuevo fondo de inversión de Mercado Pago sigue sin dar ganancias a ahorristas

El Fondo Común de Inversión (FCI) de renta variable de acciones de empresas argentinas de la billetera virtual cayó 10% en los últimos 4 meses

La volatilidad de las plazas bursátiles doméstica y del exterior de los últimos meses está golpeando de lleno a los fondos comunes de inversión (FCI) elegidos por aquellos ahorristas que buscan un paquete equilibrado y prearmado, como ofrecen diversas fintech, como por ejemplo Mercado Pago. Cabe recordar que la renta variable tiene como principal característica que puede mostrar tanto abruptas subas como bajas en los activos.

En este caso, aquellos ahorristas que decidieron invertir en el fondo de inversión de acciones de empresas argentinas que lanzó Mercado Pago a fines de junio, desde entonces hasta ahora no tuvieron buenas noticias ya que, en los últimos tres meses y medio, perdieron alrededor del 10% de su capital.

Así, aquellos que prefirieron dejar de lado una tasa fija en pesos del fondo remunerado de money market para volcar una parte de sus ahorros a una alternativa de inversión de mayor riesgo, tuvieron esta mala noticia.

Este resultado negativo de algunos fondos comunes de diversas ALyC se vincula al mal desempeño de las últimas semanas de las acciones argentinas, donde el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval ByMA, desciende en todo 2026 cerca de 7%.

De hecho, algunas acciones argentinas arrastran caídas en sus cotizaciones de hasta 36% en los más de 10 meses que ya pasaron del año.

La volatilidad del mercado bursátil argentino se refleja en un riesgo país que ha superado nuevamente los 600 puntos básicos en los últimos días, causada por los ruidos internacionales por las altas tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, que generan la salida de capitales de los mercados emergentes, y a ello se le suma la inestabilidad de la plaza doméstica, en el que se conjugan cuestiones tanto políticas como económicas.

Es decir, se suma la incertidumbre doméstica por el comienzo de la previa a las elecciones presidenciales del año que viene, y a los exigentes desafíos que debe afrontar el Gobierno de reactivar la economía y de los pagos de deuda y compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a Mercado Pago, más allá de los fondos money market que tiene hace varios años y que pagan a diario intereses en las cuentas remuneradas en pesos y en dólares, se sumó que a fines de junio pasado lanzó dos fondos comunes de inversión (FCI): uno de Renta Fija y otro de Renta Variable (acciones).

El objetivo de estas últimas dos novedades es que la gente que tiene cuenta en esa billetera virtual puede invertir en la plaza bursátil con un capital simbólico desde $100 en adelante.

La ventaja destacada de estos instrumentos es que el dinero invertido se puede recuperar, en caso de no querer seguir en el FCI, en apenas un día. Por lo que esos pesos estarán disponibles en la cuenta digital en la siguiente jornada hábil.

Cómo le fue al fondo de renta variable de Mercado Pago

El FCI de renta variable, denominado "Empresas argentinas", apunta a los ahorristas que están dispuestos a asumir mayores riesgos al invertir en las acciones de las principales compañías del país.

Para comprobar su evolución, se colocó allí un monto testigo de $150.000 para conocer cómo evoluciono desde el 30 de junio hasta la actualidad.

El problema fue que las acciones argentinas tuvieron un flojo comportamiento en estos últimos tres meses y medio, por lo que en el acumulado del período el resultado es que no sólo no se ganó una renta, sino que se obtuvo una pérdida del capital inicial.

En concreto, se redujo la inversión a un monto actual de $134.397. Una cifra que representa una pérdida de 10,4% del capital inicial, unos 15.603 pesos menos.

Como dato, si se considera que la colocación fue realizada a los pocos días del lanzamiento, el 30 de junio pasado, se puede mencionar que alcanzó el máximo de rentabilidad el 22 de julio, al llegar el capital total acumulado a los $159.480. Es decir, una ganancia de 6,3% ($9.480) en menos de un mes, por lo que en ese breve tiempo fue muy atractiva, al superar el comportamiento del precio del dólar e inflación.

Si se calcula el desempeño de este fondo común de inversión en 6 meses, en ese lapso arrastra un negativo acumulado de 4%. Y si se toma el último tiempo, por ejemplo, en los últimos 60 días perdió $3.300 de esos $150.000 colocados.

Cartera del fondo común de inversión Mercado Pago de acciones de empresas argentinas

Acciones que tiene el fondo de Mercado Pago

El Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Variable, "Empresas argentinas", prometía a su lanzamiento una rentabilidad anual estimada de 54,4%, aunque aclaraba que podía oscilar según el comportamiento del mercado. Es que, justamente, al ser renta variable, las cotizaciones de los activos que conforman la cartera van modificándose a diario.

En general, los FCI de renta fija y variable son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y son custodiados por Banco Bind, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La conformación del portfolio y la elección de las acciones de este fondo, se concentra, en especial, en bancos y empresas energéticas y de hidrocarburos, sectores que son fundamentales para la economía argentina.

En concreto, estos 3 rubros mencionados representan el 77% del capital invertido en todo el portafolio.

La distribución de la cartera del fondo común de inversión de Mercado Pago es la siguiente:

Sector bancario : 36% del capital total (incluye acciones de Galicia (18% del total), Macro (8%), BBVA (5%), Supervielle (2%), Valo (2%).

Petróleo y gas: 24% (con participaciones en compañías como YPF (17%) y TGS (5%), TGN (1%), Sociedad comercial del plata (1%).

Energía eléctrica: 17% (principalmente Central Puerto (6%) y Pampa Energía (11%).

Otros sectores: 23% del total del capital (incluye empresas como Allaria Fondos (6%), BYMA (4%), Ternium (3%), Aluar (2%), Transener (2%), Loma Negra (2%), Cresud (1%), Metrogas (1%), Ecogas (1%), Edenor (1%)).

¿Cómo invertir en fondo común de inversión de Mercado Pago?

El ahorrista que busque invertir en los fondos comunes de inversión (FCI) de Mercado Pago, ya que confían en una recuperación de los precios del mercado nacional, puede seleccionar las dos nuevas propuestas, tanto la de renta variable (acciones de empresas) como la de renta fija, un fondo que es más conservador y, por lo tanto, la ganancia prometida es más acotada.

Para eso, se necesita tener cuenta abierta en esta plataforma digital y dinero disponible para poder invertir, donde se puede participar con un mínimo de $100.

El proceso para invertir requiere cumplir unos pocos pasos necesarios:

â Ingresar a la sección/pestaña "Inversiones" desde la pantalla principal de la aplicación de Mercado Pago.

â Elegir el fondo que mejor se ajuste al perfil del usuario, definir el monto a invertir y aceptar los Términos y Condiciones y el Reglamento de Gestión del Fondo.

â A partir del primer día hábil posterior a la inversión, los rendimientos comienzan a generarse.