Tres razones por las que le riesgo país volvió a superar los 600 puntos

La referencia que mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones llegó a 611 puntos básicos, muy cerca del máximo del año.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos, y se disipó la calma que hubo en la City en los últimos días tras los efectos positivos por el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera rueda presidencial, el 4 de octubre pasado, y también tras el apoyo recibido de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, a la gestión de Javier Milei. Por lo que se abrieron frentes de tensión y los expertos esgrimen las tres causas que explican este regreso de la incertidumbre.

El riesgo país se ubicó este miércoles en los 611 puntos básicos (pb), por lo que se alejó del mínimo anual de menos de 400 puntos básicos a los que llegó a mitad de julio pasado, aunque todavía no alcanzó el máximo que alcanzó a fines de septiembre, cuando trepó hasta los 650 pb.

El tema de fondo que preocupa con la nueva tendencia ascendente de esta referencia clave es el impacto que pueda en el costo de tomar deuda, ya que implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto.

Según los analistas del mercado, las causas que sustentan esta nueva escalada son los ruidos internacionales por las altas tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, que generan la salida de capitales de los mercados emergentes, y a ello se le suma la volatilidad de la plaza doméstica, en el que se conjugan cuestiones tanto políticas como económicas.

Cabe recordar que el riesgo país es un indicador económico que mide la probabilidad de que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default) en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo que este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Como referencia, en octubre del año pasado, en plena previa electoral de medio término, este indicador había escalado hasta los casi 1.300 puntos básicos.

A continuación, los 3 factores que están incidiendo en que el riesgo país vuelva a subir:

1. Suba de tasas mundiales de referencia

Uno de los factores principales es que por la volatilidad de los mercados mundiales como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, la disparada en el precio del petróleo por encima de los u$s100 y el incremento de la inflación internacional. Hechos que generan que suban las tasas de interés de referencia y que los inversores hagan un "flight to quality", que es mover sus capitales hacia el mercado estadounidense, que es más desarrollado y ofrece mayor rendimiento que los de mayor riesgo.

"El clima mundial es de incertidumbre, así que con la suba de tasas afuera se contagia algo al riesgo país local", resume Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

De hecho, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años trepó a más 5,3%, su nivel más alto desde 2004.

Ello es consecuencia de que, hace un mes, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió la tasa de referencia 25 puntos básicos, tal como preveía el mercado en la previa, para ubicarla en un rango de 3,75% a 4% anual, en un contexto de volatilidad económica e inflación mundial en alza.

"El principal factor de arbitraje responde al alza de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuyos rendimientos cercanos al 5% exigen para los inversores una mayor tasa interna de retorno (TIR) para la deuda argentina a fin de compensar el riesgo soberano. Dado que las condiciones financieras de los cupones son fijas, el reajuste del mercado se ejecuta exclusivamente mediante la contracción en los precios de los bonos locales, un mecanismo de descuento que presiona de forma inmediata el indicador de riesgo país hacia la suba", detalla Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss.

2. Impacto del mercado local y una economía que no despega

El impacto en las tasas más altas de los bonos del Tesoro Estadounidense están generando una baja en los precios de los títulos argentinos, por lo que deben subir su rentabilidad y, por ende, sube el riesgo país.

"La dinámica del riesgo país argentino responde de manera directa a la evolución de las cotizaciones de los bonos soberanos: una caída en el precio de los títulos deuda eleva la prima de riesgo, y viceversa. En el escenario actual, los instrumentos locales enfrentan una doble presión a la baja derivada tanto del ruido político interno, acentuado por la cercanía del calendario electoral y disputas de agenda macroeconómica, como de un frente externo adverso motivado por el endurecimiento de los rendimientos internacionales", resume Repetto.

El miércoles, los precios de los bonos argentinos llegaron a caer hasta 0,9%, como fueron los casos de títulos de deuda emitidos en dólares al 2041 (AL41), con ley de Nueva York.

También inciden algunos datos macroeconómicos, como que la inflación doméstica de septiembre de 1,9% fue más alta a la registrada el mes anterior, algo que encendió dudas respecto al sendero desinflacionario sostenido por el Gobierno y que es uno de los pilares de su plan de gestión. A ello se suman datos de la caída de la actividad y las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un rumbo más moderado al esperado.

"El Fondo Monetario Internacional difundió sus nuevas proyecciones globales, en las que redujo a 2,1% la previsión de expansión del PBI para Argentina este año. La estimación previa contemplaba un avance del 3,5%. El reporte también recortó medio punto la proyección para 2027, hasta ubicarla en 3,5%. El organismo anticipa una recuperación más moderada que el rebote de 2025, sin embargo, prevé mejoras graduales en las variables macroeconómicas", grafica Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

3. Efecto electoral y ruidos políticos

A los aspectos puramente bursátiles se les suma la incertidumbre doméstica por el comienzo de la previa electoral, y los exigentes desafíos que debe afrontar el Gobierno el año que viene para poder ser reelegido y cumplir con sus compromisos.

"Se anticipó la incertidumbre asociada a la capacidad electoral del Gobierno", sostiene Baer, como otra de las causas que impulsaron al alza al riesgo país.

En el mismo sentido, Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, sostiene que hace unos tres meses el riesgo país "tiene un componente muy importante de la política, por la especulación respecto al posible resultado de las elecciones presidenciales, que es un punto importante".

Esto es reafirmado por Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores, al sostener que la baja que hubo en el riesgo país a principios de octubre fue "un viento de cola de las elecciones de Brasil, pero no hubo ningún driver real para que haya un cambio en la tendencia que estaba teniendo este indicador en Argentina, ya que sigue siendo apremiante en el mundo el dato de inflación de Estados Unidos, algo que puede hacer que las tasas sigan subiendo y le pega a países como el nuestro.

Por lo pronto, al Gobierno nacional lo afectará poder salir al mercado de deuda voluntaria internacional el año que viene, donde vencen varios bonos y compromisos con el FMI, por un monto estimado en torno a los u$s29.000 millones.

"Desde lo técnico, se suma la hipótesis que el riesgo país sube porque el Banco Central no tiene todavía una suficiente cantidad de reservas que brinden solidez a la capacidad de esta entidad monetaria para manejar el tipo de cambio y que el Tesoro pueda conseguir todos los dólares que necesita el año que viene para su programa financiero. Es decir, la discusión acerca de si el Gobierno tiene suficientes dólares para los pagos necesarios del año que viene", indica Tiscornia a iProfesional.