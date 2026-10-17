Argentina está en el podio del carry trade mundial, con ganancias del 20% en dólares

Con el avance del año, las inversiones de corto plazo en moneda local se destacan por su rendimiento, pero crecen los desafíos políticos a futuro

La estabilidad cambiaria extiende la racha del carry trade, estrategia en la que los inversores venden dólares para posicionarse en tasas de interés en pesos con el objetivo de recomprar más divisas posteriormente. La maniobra acumula un retorno de casi 20% en dólares en lo que va del año. Fuerte ganancia. Tanto así que está en el top mundial del carry trade de los países emergentes. A corto plazo, hay margen para más ganancias, pero la cercanía de 2027 (incertidumbre electoral) hace que los más conservadores se alejen del peso y opten por alternativas dolarizadas.

La combinación entre tipo de cambio estable y tasas de interés en pesos deriva en una ganancia en dólares de 19,3% en lo que va de 2026 para estrategias de carry trade, de acuerdo con Delphos Investment. El resultado es producto de un tipo de cambio que avanza apenas 4% nominal desde que arrancó el año, frente a una inflación acumulada de más de 23%, y tasas de interés que acumulan un rendimiento cercano al 22%.

Una ganancia de casi 20% en dólares en poco más de nueve meses es demasiado abultada: es más de cinco veces la inflación anual de Estados Unidos. Además, es casi el triple de lo que ofrecen por año los bonos corporativos en dólares de las empresas argentinas de primera línea y alrededor del cuádruple del rendimiento anual de los títulos de deuda del Tesoro estadounidense. Obviamente, se trata de riesgos muy distintos.

Cabe recordar que el carry trade es una estrategia que se realiza a través de los siguientes pasos:

Vender dólares

Invertir los pesos en algún instrumento a tasa de interés (fija o variable)

En determinado momento que elija el inversor, desarmar la posición en pesos para volver a comprar divisas. Si la estrategia es ganadora, terminará con más dólares que al inicio

El peso argentino pelea el podio con Brasil y Colombia

El ranking de rendimientos del carry trade de países emergentes en 2026 es liderado por Colombia y Brasil: ganan más de 30% y 20% en dólares, respectivamente. La buena performance de estos dos países se da en medio del optimismo de los inversores por señales políticas: ambos enfrentaron elecciones presidenciales en las que triunfaron candidatos pro-mercado, lo que derivó en apreciación de sus monedas y mayor rendimientos de los instrumentos locales. En tercer lugar, muy cerca de Brasil, se ubica Argentina, con ganancias de casi 20% en dólares.

De acuerdo con Delphos, el top 10 de monedas emergentes con mejores rendimientos en dólares en lo que va del año está conformado por:

Peso colombiano: 30%

30% Real brasileño: 20%

Peso argentino: 19%

Lira turca: 16%

Won surcoreano: 10%

Rublo ruso: 7%

Rand sudafricano: 5%

Yuan chino: 5%

Forinto húngaro: 5%

Peso mexicano: 3%

En tanto, las pérdidas son lideradas por:

Peso chileno: -6%

Esloti polaco: -6%

Leu rumano: -5%

Baht tailandés: -5%

Corona checa: -3%

Peso filipino: -2%

Qué esperan los analistas para lo que resta del año

La dinámica cambiaria sugiere que en lo que resta del año hay margen para más ganancias en dólares a través de estrategias de carry trade: todo parece indicar que el tipo de cambio seguirá avanzando a un ritmo moderado, mientras los instrumentos en pesos ofrecen rendimiento para estrategias de carry trade que superan la inflación.

El próximo año el escenario será distinto: el riesgo de la maniobra será mucho mayor por las presiones cambiarias que generará la incertidumbre electoral. Algunos inversores aprovechan el margen que queda y otros prefieren cubrirse desde ahora vía activos dolarizados.

"Más allá de la volatilidad externa y la cautela doméstica por incertidumbre política, el carry trade viene dando señales de mayor interés en el mercado. Esto se debe principalmente a la calma cambiaria y a que el Banco Central está acelerando las compras de reservas. La dinámica podría generar más retornos en dólares a corto plazo y explica la sólida demanda en la licitación de deuda del miércoles, aún con plazos más largos", afirma el asesor financiero Gustavo Ber.

El analista Pedro Siaba agrega que, en términos de valor relativo, prioriza estrategias en pesos antes que aumentar la exposición a títulos de deuda soberana en dólares. La normalización de las tasas de interés y su perspectiva cambiaria positiva para los próximos tres o cuatro meses, sostiene, mantienen al carry trade como una alternativa atractiva frente al riesgo crediticio.

La expectativa de todo el mercado para los próximos meses, previo al inicio del proceso electoral, es de calma cambiaria. En la plaza de futuros de dólar, los valores que se pactan en los contratos siguen retrocediendo. El de diciembre ya se negocia a $1.583. La cifra es apenas 4,6% superior a la cotización actual en el mercado oficial mayorista ($1.513). A la vez, los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA también recortaron los pronósticos y lo ubicaron a $1.613 para el cierre de año, según la mediana de los encuestados. De cumplirse, el carry trade arrojará nuevas ganancias en dólares.