La cotización del billete estadounidense se encuentra estable y no refleja que el riesgo país llegó a su valor más alto del año. Opinan economistas

El precio del dólar se mantiene estable en las últimas semanas y no está reflejando un componente clave que está mirando la City y que afecta a la economía doméstica, que es el incremento que tuvo el riesgo país hasta los niveles más altos del año.

En concreto, el precio del dólar cerró el viernes a $1.535 para la venta al público minorista en Banco Nación, por lo que subió 5 pesos respecto a la jornada previa, pero en todo octubre se encuentra prácticamente sin cambios y en todo el 2026 acumula un incremento de apenas 3,7%, muy por debajo de la inflación.

Según los analistas del mercado, las fuertes liquidaciones de divisas de los exportadores de agro y petróleo, que son materias primas que además tienen precios altos por el contexto mundial, más los dólares provenientes de colocaciones de deuda, generaron una importante tranquilidad cambiaria.

De hecho, el Banco Central aceleró las compras de dólares para las reservas de manera notoria en octubre, por lo que sumó u$s642 millones esta semana y u$s982 millones en el acumulado del mes, casi el doble que lo comprado en todo septiembre, que fueron u$s474 millones. Así, las reservas brutas superaron los u$s50.200 millones.

Dólar calmo, riesgo país al alza

A contramano del dólar, en el último día de la semana, el riesgo país volvió a subir, para ubicarse en los 648 puntos básicos (pb), una de las referencias más altas de todo el año, ya que se acercó al máximo de los 650 pb del pasado 28 de septiembre.

Así, se alejó más del mínimo anual de menos de 400 puntos básicos a los que llegó a mitad del último julio, y de los 300 puntos básicos que tienen varios países de la región.

Por lo que implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto. Esto se debe a la nueva escalada de las tasas de interés de referencia por los ruidos internacionales, que se trasladan a los bonos del Tesoro estadounidense. Algo que genera la salida de capitales de los mercados emergentes.

A ello se le suman los ruidos que hay en Argentina en plena cuenta regresiva a las elecciones presidenciales del año que viene, y a variables económicas que están poniendo en duda la reactivación de la actividad.

Cabe recordar que el riesgo país es un indicador económico que mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra que presenta es la distancia que alcanza por encima a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo que este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Dólar y riesgo país: factores que los unen y separan

Para los analistas consultados por iProfesional, en la plaza cambiaria hoy no se está reflejando la notoria suba en el riesgo país porque en cada una de estas variables pesan distintas cuestiones y realidades.

"No necesariamente estos indicadores están vinculados estrechamente. El tipo de cambio se mantiene relativamente estable porque hay oferta en el mercado y la demanda de la primera quincena disminuyó. En cambio, el riesgo país depende de muchos factores, como es la volatilidad externa que afecta todos los países emergentes, expectativas por declaraciones de la oposición y otros aspectos que no tienen que afectar el tipo de cambio local", sostiene Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, a iProfesional.

Es decir, la fuerte oferta de dólares en el mercado, y la menor demanda, le quitaron presión al precio del dólar, por lo que, con este escenario, el aumento del riesgo país no influye en el tipo cambio.

"Hay mucha oferta de divisas, tanto comercial como financiera. La fuerte suba de los commodities agrícolas desde julio abrió una ventana de oportunidad de liquidación para el sector agroexportador, ya que en septiembre la liquidación fue la más alta del año, rompiendo con la estacionalidad típica, y los números de octubre vienen firmes", grafica a iProfesional Isaías Marini, economista de ONE618 (ex Consultatio).

El experto agrega que las emisiones corporativas y provinciales por unos u$s3.300 millones solo el mes pasado, que es el nivel más alto desde noviembre del año pasado, y se suman a un stock considerable (cerca de u$s4.000 millones) pendientes por liquidar.

"Por lo pronto, hay más razones para pensar en un tipo de cambio relativamente estable de corto plazo, más allá de los vaivenes en la prima de riesgo país", concluye Marini.

Al respecto, suma Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios: "Creo que el Gobierno está tranquilo con esta situación porque sabe que el saldo comercial es grande. Por eso, en este sentido, el riesgo país nunca tuvo mucha correlación directa con el movimiento del tipo de cambio".

Por su parte, Nahuel Bernues, CFA y fundador de la Consultora Quaestus, reflexiona: "Hoy el dólar y el riesgo país miden cosas distintas. El dólar refleja cuántos dólares se ofrecen y se piden en el corto plazo, y en estas semanas la oferta viene holgada. El agro sumó liquidación en septiembre, siendo el tercer septiembre más alto en 25 años, y el superávit energético, impulsado por Vaca Muerta, explicó el 43% del superávit comercial entre enero y agosto. A eso se suman empresas y provincias que se financian afuera y traen dólares".

Además, destaca que el Banco Central compra parte de esas divisas "en bloque, directamente a quién las vende, así que suma reservas sin presionar la cotización. Encima, con tasas en pesos de entre 21% y 24% anual frente a un dólar que subió cerca de 4% en el año, a muchos inversores les resulta atractivo quedarse en pesos para ganar tasa (carry trade)".

A diferencia de ello, Bernues destaca: "El riesgo país, en cambio, mira más lejos: mide cuánto más que a Estados Unidos le pide el mercado a la Argentina para prestarle en dólares. Ahí pesan los vencimientos de deuda mediante y la elección presidencial en 2027. En los últimos días también incidió un factor técnico: bajó el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que son la referencia del índice, aunque los bonos argentinos también vienen cediendo".

El vínculo estrecho que pueden tener el precio de dólar con el mayor riesgo país, es que, al subir el costo de endeudamiento, en caso de que el Gobierno necesite salir a buscar divisas con urgencia en el mercado cambiario para poder pagar los compromisos de deuda, esto implicaría una mayor demanda oficial de dólares y una consecuente suba en el precio del billete estadounidense.

"Si el Gobierno no llegara a conseguir los dólares por endeudamiento, debería ir a comprarlos al Banco Central, generando presión cambiaria a largo plazo. Sin embargo, como no hay vencimientos próximos, ni urgencia de pagos, no representa un riesgo inmediato. El tipo de cambio actual se mantiene tranquilo gracias al desbalance a favor de la oferta provocado por la obligación de las empresas de liquidar divisas", finaliza Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, a iProfesional.

En ello coincide Lucía Balero, economista de la Consultora Quaestus: "Esta calma tiene condiciones. Depende de que sigan entrando dólares y de que la tasa en pesos siga siendo atractiva. Si cambian esos flujos, o crece la incertidumbre electoral, el carry se puede desarmar rápido".