Cuál es el factor que puede empujar el dólar a la baja, según el economista De Pablo

Mientras persisten dudas sobre el sistema cambiario, experto subraya la importancia que tiene el saldo positivo en el comercio externo argentino

El superávit comercial argentino puede convertirse en el factor que empuje al dólar a la baja. Así lo planteó Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei.

El especialista calificó como "puramente humo" el debate en torno al régimen de bandas cambiarias. Su argumento es que la discusión ignora lo que realmente mueve el mercado.

Según De Pablo, la abundancia de divisas que genera el superávit comercial hace que el tipo de cambio tenga más presión bajista que alcista.

En declaraciones radiales, el analista fue contundente sobre el esquema cambiario actual. "Ya ni me acuerdo dónde está la banda, porque no la usamos", afirmó.

Y agregó una proyección que sacude el mercado: "La impresión que tenés es que, de acá a un buen número de meses, tampoco la vas a usar".

Para De Pablo, discutir sobre bandas cuando hay un superávit comercial histórico carece de sentido. La oferta de dólares en el mercado es tan elevada que modifica toda la ecuación.

Por qué el dólar tiene más presión bajista que alcista

El economista planteó que el tipo de cambio actual funciona mediante una flotación determinada por la oferta y la demanda privada. En ese marco, la presencia del Banco Central no busca sostener el dólar alto.

Todo lo contrario: el BCRA está conteniendo la caída del tipo de cambio. "Este tipo de cambio en realidad tiene más para bajar que para subir", sostuvo De Pablo. La lógica detrás de esta afirmación resulta directa.

Si el Banco Central se retirara del mercado y dejara de comprar dólares, la demanda caería y el precio del tipo de cambio bajaría aún más, según el análisis del especialista.

"Esto es más viejo que andar a pie", graficó el economista para explicar la mecánica básica de oferta y demanda que opera en el mercado cambiario.

De Pablo remarcó que las compras de divisas por parte del BCRA no constituyen una intervención artificial. La entidad adquiere dólares con el propósito de afrontar pagos de compromisos externos.

Sin embargo, realizó una advertencia sobre las consecuencias monetarias de este proceso. "Cuando el Banco Central compra, hace una emisión y después viene todo el tema de la absorción", explicó.

El desafío profesional de manejar la emisión monetaria

La tarea de absorber los pesos emitidos representa un "enorme desafío profesional" para el equipo económico. La razón es que la demanda de dinero local resulta extremadamente difícil de predecir.

De Pablo subrayó la complejidad del escenario. "Nunca sabes cuál es" esa demanda de pesos, señaló.

El especialista definió la situación como sujeta a una "incertidumbre fenomenal". Esta volatilidad en la demanda de moneda local complica cualquier estrategia de política monetaria.

El equilibrio entre comprar reservas y no generar presión inflacionaria requiere un manejo técnico preciso. Un error de cálculo en la absorción puede desencadenar efectos no deseados.

El superávit comercial que cambia todas las reglas del juego

Argentina experimenta actualmente un superávit comercial inédito en su historia reciente. Esta abundancia de divisas transforma radicalmente el funcionamiento del mercado cambiario.

De Pablo contrapuso la situación actual con las viejas restricciones que marcaron décadas de economía argentina. Cuando la meta era alcanzar u$s1.000 millones en exportaciones, el panorama resultaba completamente diferente.

"Todo eso, archivalo", señaló el economista al comparar aquel contexto histórico con el presente exportador del país.

El mundo demanda activamente productos argentinos como la soja, la energía y la carne, generando un flujo de divisas que modifica la dinámica cambiaria tradicional.

La transformación del sector productivo resulta contundente. La cosecha agropecuaria pasó de 20 millones de toneladas de granos a 160 millones de toneladas.

"Hay músculo por parte de los productores agropecuarios", completó De Pablo para graficar la capacidad exportadora actual de Argentina.

Esta oferta sostenida de dólares comerciales explica por qué el analista considera irrelevante el debate sobre bandas cambiarias. La dinámica del mercado responde a una realidad productiva, no a esquemas teóricos.