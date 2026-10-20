Las gestoras buscan seducir a pequeñas empresas que aún no definieron quién administrará los recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral

El FAL es visto como el primer paso hacia una reforma más profunda del sistema de capitalización laboral.

Cámaras solicitan prórroga hasta diciembre para el inicio, buscando más tiempo de adecuación y evitar problemas contables.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) genera disputa: miles de pymes aún no eligen administrador entre bancos (comisión cero) y Alycs (mayores retornos).

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) arranca en semanas y entre 200.000 y 250.000 pymes todavía no eligieron con quién depositar sus aportes. El cuello de botella generó una batalla comercial entre bancos y agentes bursátiles por quedarse con ese mercado que está sin definir.

Según relevaron en la City porteña, la mitad de las empresas alcanzadas por el régimen ya seleccionó administrador. La otra mitad, que son las de menor cantidad de empleados, aún no tomó decisión y concentra el foco de los oferentes.

Los bancos pisaron fuerte entre las grandes compañías. Ofrecieron comisión cero por un año y armaron paquetes de bonificaciones para la nómina salarial. Buscan ganar volumen y atraer clientes corporativos con servicios integrados.

Las Alycs eligieron otro camino. No regalan nada, pero prometen hacer rendir mejor la plata con estrategias de inversión en pesos donde dicen ser más especialistas que los bancos.

El argumento de las agencias para justificar su comisión

Desde las mesas bursátiles defienden su propuesta sin rodeos. "Nuestro valor agregado es el excelente manejo de las carteras", explicaron operadores consultados por iProfesional.

El FAL invierte en activos en pesos de largo plazo, y según las Alycs, su expertise puede generar 5 o 6 puntos porcentuales de diferencia frente a administradores menos especializados. "Si el management fee es 1%, no es nada. Con un portfolio manager vivo te puede sacar esa diferencia. El foco no es buscar quién te cobra menos, sino quién te hará ganar más plata", argumentan.

Ese 1% de comisión, además, se licuará con la inflación en un horizonte de inversión extendido. Las agencias apuestan a demostrar con números que cobrar algo y rendir más es mejor negocio que no cobrar nada y obtener rendimientos mediocres.

Los bancos, en tanto, confían en que su oferta de comisión cero durante 12 meses opere como anzuelo suficiente. Saben que muchas pymes miran primero el costo directo antes que proyecciones de rentabilidad.

Tres cámaras piden prórroga de un mes para el inicio

La Cámara de Agentes de Bolsa y la Cámara de Fideicomisos presentaron una nota conjunta a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Solicitan extender el plazo de inicio por un mes más, hasta el 1 de diciembre. La Cámara de Fondos Comunes de Inversión envió carta idéntica.

El pedido tiene dos motivos técnicos. Primero, dar más tiempo de adecuación tanto a los vehículos habilitados como a las empresas que todavía no se inscribieron. "Todavía hay accesos que no están disponibles", reconocen en el mercado.

Segundo, evitar un problema contable: si el FAL arranca el 1 de noviembre, el primer ingreso de fondos sería el 1 de diciembre, obligando a hacer un balance anual de un solo mes, lo que distorsionaría la rentabilidad reportada.

Con la prórroga, el primer desembolso llegaría el 1 de enero. Así, el balance de 2027 cubriría 12 meses completos y permitiría analizar rentabilidades sin sesgos temporales.

"Facilitar una implementación ordenada del régimen FAL", dice textualmente la carta al regulador. Argumentan que la prórroga permitirá que agentes y demás participantes completen las adecuaciones operativas, tecnológicas y administrativas necesarias.

El margen legal para mover la fecha

La ley le dio al Poder Ejecutivo facultades para lanzar el FAL dentro de los 6 meses posteriores a su sanción. Eso significa que tiene margen para postergar el inicio hasta el 1 de diciembre sin necesidad de modificar la norma.

"Con lo cual tiene facultades para posponerlo un mes más", explicaron fuentes al tanto de las negociaciones con el gobierno nacional. Después de esa fecha, cualquier nuevo cambio requeriría modificar la ley, lo que complica el trámite.

También circuló en las mesas un paper titulado "Preocupaciones fiscales y costos de transición". El documento advierte sobre el impacto financiero y el bache fiscal transitorio que genera la relocalización de recursos.

Parte de esos fondos dejan de ingresar al sistema previsional tradicional de ANSES para recalar en vehículos privados de capitalización de indemnizaciones. Eso exige pulir detalles normativos para evitar tensiones en las cuentas públicas durante la transición.

Qué estrategias eligieron las grandes empresas

"La mayoría eligió bancos donde combinaron beneficios comerciales para la nómina con trazabilidad de Asset Management", reveló Martín Fernández Dubois, experto en gestión de activos.

Esas compañías buscan poder monitorear dónde se invierten los fondos desde sus terminales, además de obtener descuentos en otros servicios bancarios. La integración operativa pesa más que unos puntos de rentabilidad extra.

Las pymes, en cambio, tienen menos leverage para negociar paquetes integrales. Por eso las Alycs creen que pueden ganar terreno en ese segmento con su argumento de gestión activa y rendimiento superior.

Fernández Dubois agregó una perspectiva de largo plazo: "Si esto sale bien, en 2028 todo muta hacia un análogo al Régimen de Capitalización Individual. Este es el primer paso. Por eso tiene que salir bien sí o sí".

El FAL, entonces, no es solo una batalla comercial de corto plazo. Es el ensayo general de una transformación más profunda del sistema de capitalización laboral argentino. Y en ese contexto, quién administre esos fondos hoy puede posicionarse para liderar el modelo del futuro.