El indicador de JP Morgan subió 5,2% en una jornada marcada por la caída de los bonos argentinos y las dudas sobre el financiamiento de 2027

El indicador de JP Morgan subió un 5,2% este martes, hasta los 710 puntos, su valor más alto del año. La acumulación de reservas y el récord de exportaciones conviven con las dudas del mercado sobre cómo financiará el Gobierno los vencimientos de deuda de 2027. La caída de los bonos argentinos en el exterior volvió a reflejar esa preocupación.

La suba coincidió con nuevas bajas de los bonos argentinos que cotizan en el exterior. El indicador de JP Morgan alcanzó así una marca que no se registraba desde octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo.

En julio, el índice había quedado cerca de los 400 puntos, pero desde entonces retomó una tendencia ascendente que se acentuó en las últimas semanas.

El movimiento se produjo pese a que el Banco Central compró u$s1.000 millones durante octubre, una cifra que ya supera las adquisiciones registradas en agosto y septiembre. Para los inversores, sin embargo, sumar divisas no resuelve por sí solo la incógnita sobre cómo se cubrirán los próximos vencimientos de deuda.

La deuda de 2027, en el centro de las dudas

Uno de los interrogantes del mercado es el plan del Gobierno para conseguir los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones. La estrategia oficial contemplaba recaudar u$s5.000 millones durante 2027, pero la ausencia de bonos en dólares en las últimas licitaciones locales alimentó las dudas sobre las fuentes de financiamiento.

A ese panorama se agregan los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. A partir de 2027, la Argentina deberá afrontar pagos por u$s7.840 millones con el organismo, que tiene prioridad entre los acreedores.

La preocupación pasa por determinar si el Gobierno podrá cubrir esos compromisos sin comprometer su estrategia económica y cómo se distribuirán los recursos disponibles entre los distintos vencimientos. En ese contexto, las ventas de títulos argentinos presionan sus cotizaciones a la baja y elevan sus rendimientos.

Las tasas de Estados Unidos suman presión

La situación internacional también influye en el costo del financiamiento argentino. La aceleración de la inflación estadounidense en septiembre reavivó las expectativas de una posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantienen elevados. Como esos títulos funcionan como referencia para los mercados internacionales, un aumento de sus tasas encarece el crédito para los emisores de mayor riesgo.

En la región, las elecciones presidenciales de Brasil también están bajo seguimiento. Una eventual victoria de Flávio Bolsonaro el próximo domingo podría favorecer el ingreso de capitales a América Latina y contribuir a moderar la presión sobre la deuda argentina. Un efecto similar se observó después de la primera vuelta, aunque no logró sostenerse.

Qué mide el riesgo país

El indicador de JP Morgan compara el rendimiento de los bonos soberanos de un país con el de los títulos del Tesoro estadounidense. La diferencia se expresa en puntos básicos y funciona como referencia del sobrecosto que enfrentaría un Estado para financiarse en los mercados internacionales.

Cuando los bonos argentinos pierden valor, sus rendimientos suben y el diferencial puede ampliarse. Por eso, el riesgo país suele utilizarse para observar cómo evalúan los inversores la capacidad de pago y el riesgo asociado a la deuda de un país.

El contraste con las exportaciones y las acciones

El avance del riesgo país se da en paralelo con otros indicadores que muestran una dinámica diferente. En septiembre, las exportaciones argentinas superaron por primera vez los u$s10.000 millones en un mes, un récord nominal que contribuye al resultado comercial favorable que se proyecta para el cierre del año.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval subía 1,8% en pesos y 1,9% en dólares. Entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también predominaban las alzas: Galicia avanzaba 3,9%, Supervielle ganaba 3,2% y Transportadora de Gas del Sur subía 2,8%.

En el mercado cambiario, el dólar se vendía a $1.545 en las pantallas del Banco Nación, con un incremento de $5.