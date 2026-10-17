Bonos en pesos versus en dólares: cómo leer el mercado y elegir la mejor inversión

El repunte en la tenencia de dólares por parte del BCRA y el cambio en reservas renuevan el atractivo de activos frente a expectativas económicas

Devaluación e inflación proyectada. Vamos por instrumentos en pesos o en dólares; bonos versus acciones; petroleras versus financieras. El mercado está con grandes ventanas de oportunidades.

La deuda en pesos con el sector privado ronda los u$s95.000 millones, esto representa un 13% del PBI, de este total un 50% ya vence post elecciones del año 2027, siendo esto una muy buena noticia para moderar la volatilidad de los mercados en un año electoral.

Los 3 bonos más negociados post elecciones presidenciales 2027 son el TMVE8 (bono dual ajusta por TAMAR o dólar linked), TMG28 (ajusta por tasa TAMAR + 6,9%) y el TXMD9 (ajusta por tasa TAMAR +3,0% o CER). Quien arme una cartera con estos 3 títulos podrá diversificar en tasa TAMAR, dólar Linked o CER cual fuera mayor, y estará cubierto ante eventualidades que puedan producirse en el mercado.

Estos bonos pueden ser muy rentables, y son muy elegidos por los bancos que les aseguran una tasa similar a la que pagan en el mercado, pero con un gran plus, ya que estos títulos cotizan por debajo de la par.

La parte oscura de estos títulos es que no pagan renta hasta sus vencimientos, que operan en enero 2028, agosto 2028 y diciembre 2029.

Para no quedar ilíquido, siempre resulta conveniente armonizar carteras, entre bonos que tienen mucho premio y nulo flujo, con bonos que tienen menor premio y más flujo.

Rendimientos de bonos en pesos versus dólares: las diferencias son enormes

Por ejemplo, la tasa interna de retorno del bono TXMD9 es del 41% anual en pesos, y un bono como el AO29 en dólares, que paga renta mensual, tiene una tasa de retorno del 12% en dólares. Las diferencias son enormes, para igual rendimientos la devaluación debería ser del 25,9% anual, algo que no está en el actual escenario.

Una forma de ver algunas proyecciones de inflación y devaluación, la podríamos encontrar mirando el vencimiento de bonos en el mismo mercado, hemos encontrado que distintos bonos vencen en junio del año 2027, por esta razón buscaremos proyecciones de inflación y devaluación en torno de dichas fechas.

Por ejemplo, el bono en pesos T30J7 que vence en junio del año 2027 rinde el 27,7% anual, y el bono en pesos que ajusta por inflación TZX27 que vence en junio del año 2027 rinde el 3,0% anual, esto implica que está proyectando una tasa de inflación del 24% anual.

Un segundo caso es comparar el mismo bono en pesos, con un bono que ajuste por dólar linked con vencimiento el 30 de junio del año 2027 como es el caso del TZV27 que rinde el 2,3% anual, esto nos daría una devaluación proyectada en el 24,8% anual.

Como puede apreciarse, está todo arbitrado, la brecha de devaluación que muestra el bono AO29 con el TXMD9 es del 25,9% a 3 años vista, y comprando bonos a junio 2027 que son 9 meses la devaluación esperada es del 24,8% anual. Si el mercado no se devalúa a dicho ritmo, es muy probable que las ganancias de los bonos en pesos medidas en dólares sea mucho más elevada.

Claves para posicionarse en bonos

Milei compró más dólares que cualquier presidente: qué significa para las reservas

En lo que va del mandato de Javier Milei hasta el 15 de octubre de 2027, la compra de dólares por parte del Banco Central fue de u$s37.299 millones, siendo el presidente que más dólares compró en Argentina. En lo que va del año 2026 compró u$s15.155 millones, y en el mes de octubre lleva comprado u$s915 millones.

A este ritmo el gobierno puede terminar el año comprando entre u$s18.000 y u$s20.000 millones. Cuando el gobierno asumió las reservas netas eran negativas en u$s12.000 millones, mientras que en la actualidad son positivas en torno de los u$s12.000 millones, con este ritmo de compras podría terminar el año con reservas netas en torno de los u$s15.000 millones, esto asegura para el año 2027 cumplimiento de los compromisos de deuda, menos volatilidad en el tipo de cambio, y una inflación en baja que se ubicaría en un nivel inferior al 2% mensual.

Riesgo país versus acciones: la paradoja que abre arbitrajes

El riesgo país en Argentina está en 622 puntos, y hace 2 años atrás estaba en 1.052 puntos. La acción de Grupo Financiero Galicia hoy cotiza en u$s36,12 y hace dos años atrás estaba en u$s46,18 (ajustado por dividendos) esto nos deja como resultado una merma del 22% en la acción, con un riesgo país 41% más bajo. La empresa Vista hoy vale u$s71,72 la acción, y dos años atrás valía u$s46,90 con una suba del 52,9%.

Hay muchas comparaciones para realizar, y espacio para arriesgar en arbitrajes, como siempre lo dejo a tu criterio, con riesgo e incertidumbre, hay espacio para mucho más negocio que en tiempos de certidumbre y previsibilidad.

Conclusiones: