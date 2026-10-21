Los 2 CEDEAR de empresas brasileñas que recomienda la City, gane quien gane

Expertos destacan dos Certificados de Depósitos Argentinos de firmas brasileñas, más allá del resultado en las elecciones del domingo

El domingo se definirá el futuro político de Brasil en el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva (actual Presidente), y los inversores que buscan posicionarse en empresas del vecino país tienen algunas alternativas con menos riesgo, independientemente de cualquier escenario político. En concreto, según expertos de la City, más allá de los resultados, se recomiendan fundamentalmente dos CEDEARs puntuales, debido a que tienen potencial de suba.

Bolsonaro obtuvo 47% y Lula da Silva 45% de los votos en la primera vuelta, en una disputa entre 13 listas, y el domingo se definirá dicha disputa entre los dos principales candidatos. Un resultado trascendental para Argentina por tratarse del principal socio comercial regional.

En este escenario, José Bano, economista, analista de mercado y ex integrante de Invertironline, recomienda de forma puntual a dos CEDEARs brasileros: Petrobras y el índice bursátil (ETF) que agrupa las empresas de Brasil (EWZ).

Para el ahorrista argentino, se puede invertir en ellas, y en pesos, a través de sus Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de acciones de compañías e índices (ETF) en moneda local, que representan a los activos originales que cotizan en moneda estadounidense en sus mercados de origen. Por eso, son un instrumento utilizado como cobertura cambiaria.

Por ejemplo, el índice (ETF) de las principales empresas de Brasil (EWZ) avanza en todo octubre casi 14% en dólares, mientras que escala 33% en todo este año.

CEDEAR de Petrobras

Por un lado, Bano recomienda a Petrobras (PBR), la compañía petrolera estatal enfocada en la exploración, refinación y producción de hidrocarburos, debido a que considera que es muy "parecida" desde lo estrucural a YPF y que se encuentra "barata", debido a que estima que puede ascender 30% en los próximos meses.

"Petrobras resulta más atractiva que YPF al cotizar a valuaciones mucho más baratas a pesar de ser empresas muy parecidas. Además, las acciones del mercado brasileño, en general, presentan precios atractivos y un amplio potencial de recorrido alcista. Por ello, la baja valuación de Petrobras y del mercado de Brasil ofrece una oportunidad de inversión destacada", detalla Bano.

En cifras, Petrobras supera a YPF en rentabilidad y márgenes EBITDA, aunque la firma brasilera tiene valuaciones más atractivas, se encuentra más barata, ya que se estima que tiene un potencial de "30% de upside para igualar los ratios de la petrolera argentina, por lo que tiene posibilidades para subir más".

Este experto selecciona a Petrobras por las "semejanzas operativas" que tiene con YPF, ya que son empresas "muy comparables porque ambas se dedican a la extracción de petróleo (upstream), refinación (midstream) y comercialización/transporte (downstream), además de contar con estaciones de servicio e intervención o participación del Estado".

Asimismo, esta empresa es una de las principales productoras de petróleo y gas de América Latina, por lo que transforman a Petrobras en "una buena opción" para inversores que busquen exposición a commodities.

CEDEAR de ETF de Brasil (EWZ)

El otro CEDEAR que recomienda Bano es el del índice (ETF) de firmas del vecino país, denominado EWZ, que representa a unas 55 empresas de gran y mediana capitalización en Brasil, diseñado para replicar aproximadamente el 85% de este mercado bursátil.

Así, se considera que el EWZ representa el vehículo ideal para seguir el movimiento general de la bolsa brasileña sin necesidad de seleccionar empresas individuales, donde se considera que se encuentran en valuaciones "muy atractivas" desde sus cotizaciones.

Este índice otorga exposición inmediata a las firmas de mayor capitalización del país y rinde un atractivo dividendo en dólares, "siendo la herramienta ideal para diversificar riesgo geográfico de cara al desenlace electoral", indica Damián Vlassich, analista de IOL.

De hecho, varios activos brasileños de escala regional cotizan a múltiplos de valuación "atractivos" frente a sus promedios históricos.

"Los ciclos electorales previos demuestran que la compresión de riesgo se gatilla cuando se despeja la incógnita fiscal del próximo gabinete, generando subas de alivio en la renta variable local y el real", resume Vlassich.

Por eso, ante el entorno de tasas de interés reales elevadas en Brasil y Estados Unidos, sostiene que "la estrategia exige priorizar compañías con balances desapalancados, ingresos recurrentes en moneda dura y capacidad de pago de dividendos", es decir, que muestran calidad y solidez operativa.

También Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), recomienda el índice brasilero (EWZ), ya que "representa al promedio del mercado local de dicho país".