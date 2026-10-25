Deuda familiar récord: cuánto deben los hogares argentinos y por qué crece la mora

La deuda bancaria promedio por hogar endeudado llegó a $13,38 millones, mientras la morosidad de los créditos a las familias sigue elevada

Las familias argentinas enfrentan una presión financiera que se refleja, por un lado, en el aumento de los montos que adeudan quienes mantienen créditos bancarios y el deterioro de la capacidad de pago.

Según Focus Market, los hogares acumulan $73,8 billones en obligaciones bancarias y no bancarias, mientras que el informe de EcoGo y la Universidad Austral registró en agosto una mora del 18% sobre el monto total de los créditos a personas físicas.

La evolución presenta un contraste, ya que, si bien la proporción de hogares con deuda bancaria cayó respecto de comienzos de año, el monto promedio por hogar endeudado aumentó con fuerza.

A la vez, los incumplimientos alcanzan tanto a los préstamos tradicionales como a los proveedores no financieros de crédito, mientras una parte de las familias recurre a préstamos personales fuera de los bancos, ayuda de conocidos e impuestos impagos para afrontar sus compromisos.

Las familias deben más de $13 millones en promedio a los bancos

El informe de Focus Market estimó que la deuda total de los hogares asciende a $73,8 billones. De ese monto, $66,48 billones corresponden a obligaciones bancarias y $7,36 billones a deuda no bancaria.

La diferencia refleja dos formas de financiamiento: por un lado, los préstamos y saldos dentro del sistema financiero y, por otro lado, las obligaciones contraídas fuera de ese circuito, que incluyen desde préstamos personales hasta cuentas pendientes.

Uno de los datos más importantes aparece al observar cuánto debe cada hogar que tiene financiamiento bancario. El promedio pasó de $5.702.809 a comienzos de 2026 a $13.380.294 en la medición más reciente. En el mismo lapso de tiempo, la proporción de hogares con deuda bancaria bajó del 55,1% al 48,68%, equivalente a unos 4,97 millones de hogares.

En esta línea, Focus Market calculó que la deuda bancaria promedio equivale a 6,88 salarios mensuales del sector privado registrado, tomando como referencia el RIPTE de julio de 2026, que ascendió a $1.946.028.

La morosidad crece, pero los proveedores no bancarios muestran un deterioro mayor

El seguimiento de EcoGo y la Universidad Austral registró para agosto de 2026 una mora del 18% sobre el monto total de los créditos a personas físicas. El indicador aumentó 0,5 puntos porcentuales en un mes y 10,3 puntos en la comparación interanual.

Además, el 26,6% de los deudores registró al menos una obligación irregular, 8,3 puntos porcentuales más que un año antes. El relevamiento se construye a partir de la Central de Deudores del Banco Central, el INDEC y la CEPAL, y diferencia entre el sistema financiero y los proveedores no financieros de crédito. Esa distinción resulta importante para dimensionar el fenómeno: la mora no se limita a los préstamos otorgados por los bancos.

En agosto, la irregularidad por monto alcanzó el 15,8% dentro del sistema financiero y el 31,3% entre los proveedores no financieros de crédito. Es decir, la proporción de deuda en situación irregular en este último segmento fue prácticamente el doble.

De esta forma, si bien los proveedores no financieros representan una parte menor del crédito total, son los que concentran la mayor incidencia de incumplimiento.

Los datos del Banco Central permiten observar, además, que la mora bancaria de las familias ya había alcanzado el 12,9% en julio, frente al 3,2% del crédito al sector privado en su conjunto. El indicador de los hogares superó ampliamente al de las empresas, cuya irregularidad se ubicó en el 3,6%.

Préstamos personales y tarjetas, entre los créditos con más incumplimientos

El deterioro también presenta diferencias según el tipo de financiamiento. De acuerdo con Focus Market, la irregularidad de los préstamos personales subió del 3,5% en enero de 2025 al 16,7% en julio de 2026. En las tarjetas de crédito, el indicador avanzó del 2% al 12,8% durante el mismo período.

En los créditos prendarios, la mora pasó del 3,5% al 8,1%, mientras que en los hipotecarios avanzó del 1% al 1,6%. La categoría de otros préstamos registró el incremento más marcado: su irregularidad escaló del 10,7% al 39,8%.

Impuestos impagos y préstamos entre familiares: la otra cara de la deuda

El endeudamiento fuera del sistema bancario alcanza al 56% de los hogares, unos 5,72 millones, según Focus Market. El monto acumulado llega a $7,36 billones y el promedio por hogar endeudado se ubica en $1.288.161.

Aunque esta cifra es muy inferior a la deuda bancaria promedio, su alcance es mayor en términos de cantidad de hogares. La categoría incluye préstamos personales no bancarios, dinero prestado por familiares o amigos, impuestos atrasados, expensas pendientes, cuotas escolares impagas y otras obligaciones cotidianas.

Dentro de ese universo, los préstamos personales fuera del sistema bancario representan el 46,4%; la ayuda financiera de familiares o amigos, el 18,6%; y los impuestos impagos, el 17,6%.

Por último, el informe también señala la expansión del crédito fintech. Según datos de Analytica citados por Focus Market, la cantidad de personas con financiamiento de estas plataformas pasó de menos de 500.000 antes de la pandemia a más de 10 millones. De ese universo, 3,8 millones no tienen créditos bancarios.