Morgan Stanley reveló qué acciones argentinas tienen potencial de suba de más del 90%

Un reporte internacional destaca a nueve firmas argentinas como las más atractivas del momento, con grandes perspectivas de crecimiento

El potencial depende de macro/resultados, con riesgos de volatilidad.

Las acciones argentinas esconden un tesoro para los inversores. Así lo confirma el último informe de Morgan Stanley sobre mercados latinoamericanos, que identificó nueve compañías locales con potencial de suba superior al 48%.

El análisis del banco de inversión comparó las cotizaciones actuales con los precios objetivo estimados por sus analistas. El resultado: varias empresas argentinas figuran entre las 25 acciones más prometedoras de América Latina.

El informe toma como referencia los precios del 15 de octubre y busca identificar dónde existe el mayor margen de valorización potencial entre las empresas que Morgan Stanley sigue en la región.

Galicia lidera el ranking latinoamericano con potencial del 97%

Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza la lista. No solo entre las argentinas, sino en todo el universo latinoamericano analizado.

Morgan Stanley le asignó un precio objetivo de u$s70 por acción. Esa proyección implica una suba potencial del 92% frente a la cotización del 15 de octubre.

Si se toma como referencia el cierre del 20 de octubre, el potencial alcista trepa hasta el 97%. Un margen que ninguna otra compañía de la región logra en el ranking.

El sector financiero argentino concentra buena parte de las oportunidades identificadas. Pero no es el único que promete.

Qué otras acciones argentinas tienen potencial explosivo

Edenor (EDN) aparece segunda en el listado argentino. La distribuidora eléctrica mostraba un potencial de suba del 93% según las estimaciones del banco.

El sector energético suma otra jugadora pesada. Central Puerto (CEPU) registraba un margen alcista del 85%, lo que la ubicó entre las seis acciones latinoamericanas más atractivas del ranking.

En el universo financiero, tres bancos más completan el podio argentino. Banco BBVA Argentina (BBAR) presentaba una suba potencial del 78%. Banco Macro (BMA) mostraba un margen de valorización del 66%.

Grupo Supervielle (SUPV) cerraba el grupo de entidades bancarias. Su potencial alcista del 70% la colocó en el noveno puesto del listado regional completo.

La lista se extiende a otros sectores de la economía. Loma Negra (LOMA) aparecía en el puesto 17, con un recorrido potencial del 48%.

Vista Energy (VIST) ocupaba el lugar 18. La petrolera también mostraba una suba estimada del 49% según el análisis de Morgan Stanley.

Por qué Morgan Stanley cree que estas acciones van a subir

El cumplimiento de estos precios objetivo dependerá tanto de los resultados operativos de cada compañía como de la evolución del escenario macroeconómico y financiero argentino.

Para las entidades bancarias, varios factores podrían impulsar sus cotizaciones. Una recuperación sostenida del crédito aparece como la variable clave.

La mejora en la capacidad de pago de hogares y empresas también juega un rol central. Si esos indicadores avanzan, los balances de los bancos podrían verse favorecidos.

En el caso de las energéticas, el desempeño estará vinculado con múltiples variables. Las condiciones regulatorias marcarán el ritmo de crecimiento.

El nivel de inversiones y la evolución de los precios del sector también definirán resultados. Todo esto en un contexto donde el gobierno busca ordenar el mercado energético.

Qué riesgos enfrentan estas proyecciones

Una menor percepción de riesgo sobre Argentina podría despertar mayor interés entre inversores internacionales. Esa variable es clave para que las valuaciones mejoren.

Sin embargo, los porcentajes mencionados representan la diferencia entre las cotizaciones de referencia y los precios objetivo estimados: no constituyen rendimientos garantizados y pueden modificarse según cambien las perspectivas de cada empresa y del mercado.

La volatilidad característica del mercado argentino agrega otro componente de incertidumbre. Las proyecciones de Morgan Stanley se basan en escenarios que pueden variar.

Factores políticos, cambios regulatorios imprevistos o shocks externos podrían alterar las trayectorias esperadas. Los inversores que consideren estas oportunidades deben evaluar su tolerancia al riesgo y horizonte de inversión.

El informe de Morgan Stanley ofrece un mapa de oportunidades. Pero el camino hacia esos precios objetivo estará marcado por la capacidad de las empresas de ejecutar sus planes y por la evolución del contexto macroeconómico argentino.