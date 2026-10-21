Galicia podría subir hasta 97% y MercadoLibre más de 30% en un año, según Morgan Stanley, que también destaca a Edenor y Central Puerto

Las acciones de varias empresas argentinas figuran entre las que ofrecen mayor margen de crecimiento potencial en América Latina, según un relevamiento de Morgan Stanley. Grupo Financiero Galicia encabeza la clasificación, mientras que Edenor, Central Puerto, BBVA Argentina y Banco Macro también aparecen entre las primeras posiciones.

El análisis compara los precios actuales de las acciones con los valores objetivo estimados por los analistas del banco de inversión. Se trata de proyecciones, no de rendimientos asegurados.

Galicia, Edenor y Central Puerto, entre las acciones con más recorrido potencial

Grupo Financiero Galicia ocupa el primer lugar entre las 206 compañías latinoamericanas seguidas por Morgan Stanley. El banco fijó un precio objetivo de u$s70 para sus acciones, una referencia que supone un avance potencial del 97% respecto del cierre del 20 de octubre. Si se utiliza la cotización del jueves 15 de octubre, el margen estimado es del 92%.

Edenor se posiciona segunda en el ranking, con un potencial de suba del 93% al momento de publicarse el informe. El tercer puesto corresponde a la mexicana Hoteles City.

Otras tres compañías argentinas se ubican inmediatamente después:

Central Puerto registra un margen alcista estimado del 85%

registra un margen alcista estimado del 85% BBVA Argentina , del 78%

, del 78% Banco Macro, del 66%

El relevamiento también incluye a Grupo Supervielle, en la novena posición, con una suba potencial del 70%. Más abajo aparecen Loma Negra, en el puesto 17, con un 48%, y Vista Energy, en el lugar 18, con un 49%.

MercadoLibre podría llegar a u$s2.450 en los próximos 12 meses

Fuera de los primeros puestos de ese listado, Morgan Stanley también ve margen de crecimiento para MercadoLibre. Sus analistas establecieron un precio objetivo de u$s2.450 para los próximos 12 meses, lo que representa un potencial alcista superior al 30% frente al cierre del 20 de octubre.

La próxima referencia para los inversores será el balance de la compañía, previsto para el 4 de noviembre. Los resultados financieros permitirán evaluar su desempeño antes de que el mercado incorpore nueva información a la cotización.

Los precios objetivo reflejan las expectativas de los analistas y pueden cambiar según los resultados empresariales y las condiciones del mercado. Por eso, el potencial calculado no implica que las acciones necesariamente alcancen esos valores.

Bancos y energía, las apuestas de la City para las acciones argentinas

Más allá de las valuaciones individuales, los analistas también ponen el foco en los sectores que podrían liderar una recuperación de la Bolsa porteña. En su estrategia de octubre, Portfolio Personal Inversiones (PPI) identificó oportunidades en bancos y compañías energéticas, mientras recomendó mantener una postura más cautelosa en otros segmentos del mercado.

La visión de la sociedad de Bolsa parte de las bajas que afectaron a las acciones argentinas durante agosto y septiembre. Tras esa corrección, algunas valuaciones volvieron a niveles que podrían favorecer un rebote, aunque la recuperación dependerá de la evolución de la economía y de los resultados de las empresas.

Por qué los bancos vuelven a estar en el radar

PPI mantiene una posición favorable al sector financiero. Entre los factores que sigue se encuentran la evolución de la morosidad, la recuperación de la demanda de crédito y la posibilidad de que los próximos balances reflejen mejoras en el negocio bancario.

La calidad de la cartera de préstamos será uno de los indicadores centrales para evaluar si las entidades logran consolidar una mejora de sus resultados. También será importante observar cómo evolucionan los márgenes financieros y la capacidad de los bancos para ampliar el financiamiento al sector privado.

El comportamiento del crédito en dólares constituye otra variable relevante. Según el análisis de PPI publicado en octubre, esos préstamos crecieron más del 3% en septiembre. La evolución de esa cartera puede aportar información sobre la demanda de financiamiento y las oportunidades de negocio para las entidades.

Energía, una apuesta vinculada con las exportaciones

El sector energético aparece como otra de las áreas que PPI considera conveniente mantener en cartera. La recomendación se relaciona con el contexto internacional y con las oportunidades que ofrece el desarrollo de los hidrocarburos argentinos.

En particular, los proyectos destinados a ampliar las exportaciones de petróleo y gas desde Vaca Muerta pueden convertirse en un factor relevante para las empresas que participan de esa cadena productiva. La posibilidad de incrementar las ventas externas y desarrollar infraestructura constituye uno de los argumentos que sostienen el interés por el sector.

Sin embargo, el potencial de crecimiento no elimina los riesgos. Los resultados de cada compañía dependerán de sus inversiones, sus costos, las condiciones regulatorias y la capacidad de transformar la expansión de la producción en ingresos y generación de caja.

La estrategia de PPI también establece diferencias con otros segmentos del mercado: mantiene una postura neutral sobre servicios públicos, telecomunicaciones e inmobiliarias, y aconseja reducir la exposición a materiales por las valuaciones y la debilidad de la demanda.

Así, el análisis sectorial ofrece otra forma de evaluar las oportunidades bursátiles: además de comparar precios objetivo, permite identificar qué actividades podrían beneficiarse de una recuperación económica y cuáles enfrentan mayores obstáculos.