El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y genera incertidumbre en el mercado

Caen títulos públicos y suben cotizaciones en casas de cambio, generando preocupación entre inversores y aumentando la volatilidad local

El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos básicos y se ubica en 703 unidades, tras la baja que había registrado al cierre de la jornada anterior. En paralelo, el dólar oficial se vendía a $1.550 en el Banco Nación, luego de subir $5 y alcanzar un nuevo máximo nominal.

El indicador elaborado por JP Morgan avanza 29 puntos respecto del cierre previo, equivalente a una suba del 4,3%. El movimiento se produce en una jornada en la que los bonos soberanos argentinos en dólares volvían a operar en baja, en un contexto de incertidumbre financiera internacional y dudas del mercado sobre las perspectivas económicas y políticas del país.

El martes, el riesgo país había llegado a tocar los 710 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó parte de la suba. El miércoles cerró en 674 unidades, después de haber alcanzado transitoriamente ese nivel máximo.

Por qué vuelve a subir el riesgo país

La suba del indicador se produce después de la publicación de los datos de actividad económica de agosto, que mostraron señales de estancamiento. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación positiva de apenas 0,1% mensual, luego de la caída del 2,8% en julio.

La evolución de la actividad reavivó las dudas sobre la posibilidad de una recesión técnica, que se configura cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el dato mensual del EMAE no alcanza por sí solo para confirmar ese escenario.

A ese factor se suman las preocupaciones de los inversores por el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y las perspectivas del programa económico. En el plano internacional, las tensiones bélicas en Medio Oriente, la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa y la mayor cautela de los inversores también inciden sobre las cotizaciones de los activos argentinos.

Cómo evolucionó el riesgo país durante 2026

El indicador había registrado una marcada reducción durante la primera mitad del año y llegó a ubicarse en torno de los 402 a 403 puntos básicos a mediados de julio. Ese nivel representó el mínimo de 2026 hasta ese momento.

Desde entonces, la tendencia se revirtió. La caída de los bonos soberanos en dólares impulsó un nuevo aumento del riesgo país, que durante octubre volvió a superar los 600 puntos y ahora se ubica por encima de los 700.

De acuerdo con las cotizaciones consignadas en la jornada, el indicador acumuló una suba cercana al 74% en los últimos tres meses. El avance refleja el cambio en los precios de la deuda argentina y el mayor rendimiento que exige el mercado para mantener esos títulos.

La evolución responde a una combinación de factores. Entre ellos se encuentran:

Las condiciones financieras internacionales

Las perspectivas de crecimiento de la economía argentina

La acumulación de reservas

Las necesidades de divisas para afrontar vencimientos de deuda

La incertidumbre política de cara a 2027

Qué mide el riesgo país y cómo afecta al financiamiento argentino

El riesgo país elaborado por JP Morgan compara el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de bajo riesgo crediticio. El resultado se expresa en puntos básicos: 100 unidades equivalen a un punto porcentual de diferencia entre los rendimientos.

Cuando el indicador sube, significa que los inversores exigen una mayor compensación para mantener deuda argentina en comparación con los títulos estadounidenses. Esto puede traducirse en un costo de financiamiento más elevado para el Estado y en mayores dificultades para colocar nuevos bonos en los mercados internacionales en condiciones favorables.

Por el contrario, una caída del riesgo país suele acompañar una recuperación de las cotizaciones de los títulos y una reducción del rendimiento que demanda el mercado.

El indicador no constituye una tasa de interés efectiva para todas las operaciones ni determina por sí solo el acceso al crédito. También influyen el plazo de la deuda, las condiciones de emisión, la moneda y la percepción sobre la capacidad de pago del emisor.

Caen los bonos argentinos en dólares

Los títulos soberanos en dólares profundizaban las pérdidas durante la rueda del jueves. Los Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraban bajas de hasta el 1,1% en Wall Street, mientras que los Bonares, emitidos bajo legislación argentina, retrocedían hasta un 0,9%.

Con estos movimientos, los Globales acumulaban caídas de hasta el 8,1% en el último mes.

La evolución de los bonos está directamente vinculada con el riesgo país. Cuando sus cotizaciones bajan, aumenta el rendimiento que los inversores exigen para mantener esos títulos y el indicador puede subir. En sentido contrario, una recuperación de los precios suele contribuir a reducirlo.

La caída de los títulos argentinos se produce en un contexto de ventas de deuda de mercados emergentes y de mayor cautela global ante las tensiones geopolíticas. En el caso argentino, esas condiciones externas se combinan con las dudas sobre la evolución de la economía local y las necesidades futuras de financiamiento.

El dólar oficial alcanza los $1.550 y el blue llega a $1.570

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1.550 en el Banco Nación. Con ese movimiento, alcanzaba un nuevo máximo nominal.

El dólar blue también avanzaba $5 y cotizaba a $1.570 en la plaza porteña.

La evolución del tipo de cambio se daba en paralelo con la caída de los bonos argentinos y la suba del riesgo país. Sin embargo, ambos mercados reflejan variables diferentes: mientras el riesgo país está vinculado con el rendimiento de la deuda soberana, las cotizaciones del dólar responden a las condiciones de oferta y demanda de divisas en cada segmento.

La jornada dejaba así dos referencias para seguir la evolución financiera local: el avance del riesgo país por encima de los 700 puntos básicos y el nuevo máximo nominal del dólar oficial en el Banco Nación.