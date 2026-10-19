El indicador de JP Morgan avanzó 1,9% y volvió a acercarse a los niveles de octubre de 2025, mientras retrocedieron bonos y acciones locales

La deuda argentina volvió a quedar bajo presión en los mercados internacionales. Este lunes, los bonos soberanos que cotizan en el exterior registraban pérdidas de hasta 0,5%, mientras que las acciones de compañías locales negociadas en Wall Street mostraban caídas de hasta 3,5%.

En ese contexto, el riesgo país trepó a 660 puntos básicos, luego de sumar 12 unidades frente al cierre del viernes. La variación diaria fue del 1,9% y llevó al indicador a su valor más alto del año.

El deterioro también se reflejaba en las cotizaciones de varias empresas argentinas en Nueva York. Edenor encabezaba las bajas, con un retroceso del 3,5%. Tenaris y los bancos Galicia, BBVA y Supervielle perdían un 1,7% cada uno.

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentaba $5 en el Banco Nación y se vendía a $1.540. El blue, en tanto, avanzaba hasta los $1.555 para la venta.

El indicador volvió a niveles de fines de 2025

Los 660 puntos básicos representan también el registro más elevado de los últimos 12 meses. La última vez que el riesgo país se ubicó en valores comparables fue a fines de octubre de 2025, cuando llegó a 668 unidades.

La evolución actual contrasta con la tendencia que mostraba entonces. Después de las elecciones legislativas que dieron el triunfo al oficialismo, el indicador había iniciado un recorrido descendente.

El nuevo avance se produce mientras los analistas advierten que la presión sobre el índice podría continuar. Los especialistas atribuyen la dinámica a una combinación de factores internacionales y locales, que modificaron el escenario respecto del que predominaba un año atrás.

Por qué la suba del riesgo país afecta el financiamiento

El riesgo país, elaborado por JP Morgan, permite comparar el rendimiento exigido a la deuda soberana de un país con el de los bonos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia para los mercados internacionales.

La diferencia entre ambas tasas expresa la sobretasa que los inversores reclaman para asumir el riesgo de prestar dinero a ese país. Cuando el indicador sube, el financiamiento potencial mediante nuevas emisiones de deuda se encarece.

Por ese motivo, la evolución del índice funciona como una referencia para evaluar las condiciones de acceso de la Argentina al crédito internacional y la percepción de los inversores sobre sus compromisos financieros.

Qué factores presionan sobre el riesgo país argentino

La suba del indicador no responde únicamente a factores locales. Según los economistas consultados por iProfesional, el escenario internacional también influye: el aumento de las tasas de referencia y la incertidumbre en los mercados favorecen la salida de capitales de países emergentes y afectan la cotización de sus bonos.

A ese contexto se suman las dudas sobre la evolución de la economía argentina y las expectativas vinculadas con las elecciones presidenciales de 2027. Estos elementos inciden en la percepción de los inversores sobre la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros y condicionan el costo de obtener crédito en el exterior.

El economista Nahuel Bernues, fundador de la consultora Quaestus, señaló que el riesgo país incorpora variables de más largo plazo, entre ellas los vencimientos de deuda y el panorama electoral. También mencionó factores técnicos relacionados con los rendimientos de los bonos estadounidenses, que funcionan como referencia para calcular el índice.

La evolución de este indicador resulta relevante para el Estado y para las empresas argentinas que buscan financiamiento internacional. Una mayor sobretasa puede encarecer las nuevas emisiones y reducir el atractivo de los títulos locales para los inversores, incluso cuando otras variables financieras muestran un comportamiento diferente.

Sin embargo, el incremento del riesgo país no significa que el Gobierno deba afrontar de inmediato mayores pagos de deuda. Su efecto sobre el mercado cambiario dependerá, entre otras cuestiones, de las necesidades futuras de financiamiento y de la disponibilidad de divisas para cubrir los vencimientos.

Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, explicó que, si el Gobierno no consiguiera los dólares mediante endeudamiento, tendría que recurrir al Banco Central para obtenerlos, lo que podría generar presión cambiaria a más largo plazo. No obstante, aclaró que la ausencia de vencimientos próximos y de urgencias de pago limita ese riesgo inmediato.