Tarjeta y consumos en dólares: cómo pagar en octubre y evitar la percepción del 30%

Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden cancelarlos con dólares propios y evitar la percepción del 30%. Qué pasa con el débito automático

A la hora de realizar consumos en moneda extranjera, es clave prestar atención en la forma de pago para evitar el recargo del 30%. En esta línea, los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito pueden cancelarse directamente en moneda estadounidense.

Para quienes cuentan con dólares disponibles, esta alternativa permite evitar la percepción que se aplica sobre las operaciones alcanzadas cuando deben convertirse a pesos. El régimen alcanza, entre otras operaciones, a compras de bienes y servicios en el exterior y a determinados servicios prestados por sujetos no residentes.

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en octubre de 2026

Para cancelar los consumos en moneda extranjera sin abonar la percepción del 30%, hay que revisar el resumen, respetar los plazos del banco y distinguir el saldo en dólares del importe en pesos. El procedimiento puede variar según la entidad, pero, en términos generales, contempla tres pasos:

Solicitar el stop debit: si la tarjeta está adherida al débito automático, hay que suspenderlo para ese vencimiento antes de realizar el pago manual. El trámite se gestiona por los canales habilitados por cada banco

Pagar el saldo en dólares: una vez realizado el stop debit, se debe cancelar la parte del resumen expresada en moneda extranjera con fondos disponibles en una cuenta en dólares, dentro del período habilitado por el banco. En general, las entidades permiten realizar esta operación desde el cierre del resumen hasta el vencimiento

Abonar el saldo en pesos por separado: si el resumen también incluye consumos en moneda local, hay que pagar ese importe y descontar la percepción vinculada a los gastos en dólares cuando el procedimiento de la entidad lo permita. Según el banco, el importe puede descontarse al momento del pago o reintegrarse después como saldo a favor

¿Conviene pagar la tarjeta en dólares o en pesos?

Para quien ya tiene dólares disponibles, cancelar los consumos directamente en esa moneda puede reducir el importe final, porque evita la percepción del 30% que corresponde a las operaciones alcanzadas cuando se abonan en pesos.

En cambio, si se paga el saldo en moneda extranjera mediante su conversión a pesos, el tratamiento cambiario y tributario de la operación puede elevar el costo. La diferencia importa especialmente cuando el resumen incluye gastos elevados en el exterior, como pasajes, alojamiento, compras durante un viaje o servicios digitales contratados a proveedores no residentes.

En esos casos, la percepción representa un porcentaje del importe alcanzado y puede tener un impacto significativo sobre el total a pagar. En el caso de no contar con dólares, lo conveniente es adquirirlos con pesos ya sea de forma oficial o a través de la bolsa de valores, conocido como "dólar MEP".

Qué pasa con los consumos en dólares con tarjeta de débito

En las compras con tarjeta de débito, es importante tener presente cuál es la cuenta desde la que se realiza el pago. Algunas entidades permiten asociar una caja de ahorro en dólares para que los gastos en moneda extranjera se descuenten directamente de ese saldo, en lugar de utilizar una cuenta en pesos.

Si la operación se debita de una cuenta en pesos, entonces se hace conversión a moneda local y la percepción del 30% se aplica. Si se debita directamente de una cuenta en dólares, no se aplica el mencionado porcentaje.

Antes de viajar o realizar compras en sitios del exterior, conviene revisar qué cuenta está configurada como prioritaria para los consumos internacionales.

¿Se puede recuperar la percepción del 30%?

La percepción del 30% funciona como un pago a cuenta de impuestos. Quienes tributan Ganancias o Bienes Personales pueden computarla a cuenta del impuesto.

En el caso de las personas que no están alcanzadas por esos tributos pueden solicitar la devolución ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), siempre que cumplan los requisitos del régimen.

No obstante, el procedimiento de devolución se aplica una vez al año y suele tener demoras, por lo que es más conveniente evitar ser alcanzado por la percepción.