ARCA lanzó el servicio "Ganancias personas jurídicas web": desde cuándo es obligatorio

ARCA informó que ya se encuentra disponible el nuevo servicio online para presentar la declaración jurada anual Ganancias para personas jurídicas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que ya se encuentra disponible el nuevo servicio online para confeccionar y presentar la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias para las personas jurídicas.

El servicio, llamado "Ganancias personas jurídicas Web", podrá utilizarse de forma opcional hasta el 28 de febrero de 2027 y está destinado a aquellas empresas que deban confeccionar sus declaraciones juradas por los cierres de ejercicio comercial que hayan operado a partir de junio de 2026. Desde el 1 de marzo del año próximo finaliza el período de prueba y la utilización del servicio web será obligatoria.

Nuevo servicio web de Ganancias para empresas

La decisión fue instrumentada por medio de la Resolución General 5908/2026, que dispuso el reemplazo paulatino del aplicativo SIAP. La medida forma parte de las acciones orientadas a la modernización, simplificación y optimización de los servicios destinados a los contribuyentes y responsables.

El sistema aplicativo SIAP continuará vigente para las Declaraciones Juradas originales y rectificativas de ejercicios comerciales cerrados con anterioridad a junio de 2026. Para los cierres desde junio de 2026 en adelante, las rectificativas deberán presentarse por la misma vía por la cual se ingresó la declaración jurada original (ya sea aplicativo SIAP o servicio web).

El nuevo servicio estará disponible en el sitio web institucional de ARCA y está destinado a la liquidación y presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los sujetos indicados en el artículo 53 (incisos a, b, c, d, e y último párrafo) de la Ley de Impuesto a las Ganancias que confeccionen balances comerciales.

Ente los cambios más destacados, el nuevo servicio presenta las siguientes mejoras:

Un balance más corto: El sistema ya no pide el detalle de cada rubro ni datos accesorios como la CUIT de los principales deudores y clientes, que el SIAp exigía. En el nuevo esquema, el "Activo" se informa en una sola pantalla con los grandes conceptos: caja y bancos, inversiones, créditos, bienes de uso, bienes de cambio y bienes intangibles, más su apertura entre corriente y no corriente.

Retenciones, percepciones y anticipos ya cargados: La declaración llega con las retenciones, percepciones, anticipos pagados y pagos a cuenta precargados a partir de la información de ARCA. Esto reduce el trabajo manual y, sobre todo, baja el riesgo de diferencias entre lo que declara el contribuyente y lo que registra el organismo, una fuente frecuente de inconsistencias y reclamos posteriores.

Quebrantos y saldos a favor que pasan solos de un año al otro: El sistema trasladará automáticamente los quebrantos y saldos a favor acumulados en declaraciones juradas anteriores. La excepción es el primer período en que se use el servicio: ese año, los datos de arrastre deberán cargarse de forma manual.

Resultado neto y ajustes en una sola pantalla: El resultado neto se determina en una única pantalla por tipo de actividad, que reúne la ganancia de fuente argentina y la de fuente extranjera. Los ajustes impositivos positivos y negativos también se cargan juntos, en una sola vista.