Plazo fijo en dólares en octubre de 2026 cuánto pagan los bancos por u$s10.000

Bancor lidera el relevamiento de tasas para depósitos a 30 días. Cuánto se puede ganar con u$s10.000 y qué condiciones conviene revisar

Históricamente, el dólar ha actuado como moneda de refugio para los argentinos. Por lo general, los ahorristas atesoran esta divisa, lo que genera que su poder de compra se deteriore con el paso del tiempo, aunque a un ritmo mucho menor en comparación con el peso.

Por lo tanto, para obtener rendimientos en términos reales, una alternativa sin dejar de lado las ventajas que ofrece la divisa estadounidense es invertir el dinero. Sin embargo, los perfiles más conservadores suelen ser reacios debido a las variarciones de precio.

En esta línea, el plazo fijo en dólares aparece como una gran alternativa que, si bien no suele cubrir el impacto de la inflación internacional, mitiga su impacto. La modalidad es simple y consiste en congelar los fondos por un determinado tiempo y, al final del período, recibir el capital junto con los intereses pactados. Desde iProfesional te contamos cuánto paga cada banco.

Qué banco paga más por un plazo fijo en dólares

ACtualmente Bancor ofrece 1,8% nominal anual, la tasa más alta entre las entidades bancarias. Le siguen Banco Piano, Banco Provincia, Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Macro, con una tasa informada del 1,25% para ese plazo.

No obstante, es importante tener en cuenta que las tasas varían constantemente según la fecha, canal de contratación y las condiciones de cada entidad. Banco Nación, por ejemplo, publica porcentajes diferentes para operaciones en sucursal y para depósitos constituidos por canales electrónicos.

Para personas humanas, su tabla informa una TNA del 1,25% para plazos de entre 30 y 59 días por canal electrónico, frente al 0,75% para operaciones por sucursal. También hay que revisar los requisitos del producto.

Banco Provincia informa que su plazo fijo tradicional en dólares tiene un mínimo de u$s100 y un plazo mínimo de 30 días. Banco Hipotecario publica las mismas condiciones generales de monto mínimo y plazo para su producto tradicional.

Cuánto rinden u$s10.000 a 30 días

El interés estimado se calcula a partir del capital, la TNA y la cantidad de días del depósito. Para comparar las alternativas, se puede utilizar una base de 365 días y un período de 30 días. Con ese criterio, los resultados aproximados son los siguientes:

TNA del 1,80%: intereses estimados de u$s14,79. Total al vencimiento: u$s10.014,79

TNA del 1,25%: intereses estimados de u$s10,27. Total al vencimiento: u$s10.010,27

TNA del 1,00%: intereses estimados de u$s8,22. Total al vencimiento: u$s10.008,22

Es importante tener en cuenta que los valores son estimativos y se calculan para un período de 30 días. Sin embargo, el resultado final puede variar.

Por último, se debe considerar que plazo fijo tradicional exige mantener el dinero hasta el vencimiento. A diferencia de una caja de ahorro o un FCI money market, no permite disponer libremente del capital antes de la fecha pactada. Por lo tanto, lo ideal es únicamente destinar fondos que no se necesiten durante ese período.