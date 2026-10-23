Detuvieron a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas que está ligado a "Chiqui" Tapia

El magistrado ordenó la captura tras detectar desobediencia y sumar pruebas sobre transferencias bancarias y sociedades sospechosas vinculadas

El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quedó detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La decisión llegó después de que la Justicia detectara riesgos procesales concretos, según confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias a otras 16 imputadas. Todas forman parte de una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El juez ordenó la detención de Vallejo para volver a indagarlo porque incumplió con las obligaciones que le habían impuesto, motivo por el cual le revocó su régimen de libertad. Sin embargo, aclaró que su situación se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal.

Rodríguez Ponte fue categórico en su fallo. Señaló que el financista no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual. Tampoco notificó un cambio de domicilio, ni entregó la totalidad de los vehículos cuyo secuestro está vigente.

Los incumplimientos que llevaron al arresto de Vallejo

"Esas omisiones no son meros descuidos formales", expresó el juez en su resolución. Según el magistrado, Vallejo se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad.

El Juzgado hoy no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación, advirtió Rodríguez Ponte.

El magistrado sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros organismos.

"Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior", mencionó el juez.

Entre las operaciones detectadas figura la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por u$s500.000 que habría sido pagado en efectivo.

También aparecieron compras de inmuebles y rodados en efectivo por parte del Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias.

La estructura de lavado que investiga la Justicia

Para Rodríguez Ponte, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades. El objetivo era lavar dinero bajo diversas modalidades para "cometer delitos indeterminados" y "darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito".

El dinero provenía de la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado.

Además, la hipótesis sostiene que evadieron los tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo. Todo para ocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la Justicia.

"Con esa finalidad, algunos de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales", apuntó el juez. Las cuentas estaban a nombre propio, de las sociedades del grupo, de empleados, familiares, allegados y terceros.

Los movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares. También compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias.

Qué medidas había tomado la Justicia contra Vallejo antes de esta detención

Hace unos días, Rodríguez Ponte ordenó la entrega de 24 vehículos de Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema. Entre ellos hay una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos.

La medida fue adoptada "a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo" ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos.

Además, había prohibido al financista prestar "por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza".

La causa contra Vallejo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a su relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes.