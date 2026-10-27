El lado B del impacto brasileño: 5 factores que juegan a favor de Milei y Argentina

La continuidad de Lula en Brasil también implicará aspectos positivos para Argentina, que serán claves para Milei de cara a las elecciones de 2027

El triunfo de Lula da Silva en Brasil cayó como un baldazo de agua fría en el mercado. Pero el derrumbe de la bolsa no se trata de un movimiento anti-Lula, sino una reversión de expectativas: tras los resultados de la primera vuelta, los inversores esperaban que el próximo presidente fuera Flávio Bolsonaro, con perfil más pro-mercado, quien aplicaría un necesario ajuste fiscal. Ahora, los activos brasileños intentan volver a niveles previos a esa expectativa. El mal humor se trasladó hasta Argentina y se reflejó en otra baja del mercado, con la tensión de fondo entre los mandatarios de ambos países.

Pero no todo es malo para Argentina. Si bien las discrepancias ideológicas (y la personalidad de cada uno) tensan la relación política entre Lula y Javier Milei, hay cinco elementos que juegan a favor del Presidente argentino en términos políticos y económicos.

Un Bolsonaro en el poder le quitaría a Milei centralidad desde los ojos de Estados Unidos. Por ahora, nuestro Presidente seguirá siendo el favorito y referente regional para Donald Trump . Esto es clave desde lo político y lo económico. Puede pesar en las elecciones de 2027

. Esto es clave desde lo político y lo económico. Puede pesar en las elecciones de 2027 El punto anterior podría contribuir a incentivar inversiones extranjeras en nuestro país. Esto implicaría más desarrollo económico e ingreso de dólares al país , clave para el mercado cambiario

, clave para el mercado cambiario Un potencial incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Brasil podría otorgarle a Argentina oportunidades comerciales adicionales con el país del norte. Es decir, más exportaciones hacia ese destino. También implicaría más desarrollo sectorial e ingreso de divisas al mercado de cambios

con el país del norte. Es decir, más exportaciones hacia ese destino. También implicaría más desarrollo sectorial e ingreso de divisas al mercado de cambios Más chances de conseguir préstamos internacionales, gracias al favoritismo de Trump hacia Milei. Esto es clave para enfrentar compromisos de deuda en moneda extranjera y, por consiguiente, reducir eventuales presiones financieras y cambiarias

Un triunfo de Bolsonaro en Brasil, tal como se esperaba tras la primera vuelta, habría significado la extensión de la ola de derrotas de los oficialismos en la región. Esto era una señal negativa para Milei, que aspira a ser reelecto en 2027. Aunque no es concluyente ni tiene ningún peso significativo, el triunfo de Lula le da cierta "esperanza"

Estos cinco factores, mayormente de índole político y macroeconómico, son relevantes para el mercado financiero: implican mayor potencial de ingreso de dólares al país, clave para la estabilidad cambiaria (especialmente, durante la tensión preelectoral), y apoyo externo a Milei en sus intenciones de ser reelecto el próximo año. Esto es fundamental para los inversores porque las elecciones serán el principal driver del mercado local durante 2027. Incluso, desde hace varias semanas ya es uno de los factores que más miran los inversores y explica parte de la dinámica de los activos financieros.

Cómo influirá la relación Milei y Trump en la llegada de inversiones a Argentina

"No encuentro muchas cosas positivas para Argentina con Lula en Brasil. Pero una de las pocas cosas buenas es que Argentina va a quedar como una de las economías destacadas de Sudamérica, mucho más alineada con Estados Unidos y con todo ese eje. Si eso atrae inversiones, con Brasil más alejado de Estados Unidos, para esas inversiones tendremos menos competencia. Igualmente, Brasil no ha tenido demasiado problema para conseguir inversión extranjera, aún en los tres mandatos de Lula, pero tendríamos menos competencia", afirma el analista financiero José Ignacio Bano.

Probablemente, de acuerdo con Bano, muchas empresas alineadas con Trump y con "esa línea de pensamiento" serán más proclives a venir a Argentina, impulsadas por el favoritismo del mandatario estadounidense con Milei. Si bien Argentina no es el único país alineado con Estados Unidos, es de los más grandes y de mayor peso a nivel regional.

"Creemos que luego del efecto negativo que tuvimos este lunes en el mercado local, arrastrado por Brasil, vamos a tener un efecto positivo, ya que nos va a ir mejorando la única puerta que tiene Estados Unidos para ingresar en un gobierno de derecha, a fines de la gestión de Trump. Eso nos va a hacer que nos hagan más préstamos afuera. Estados Unidos buscará que toda demanda que podamos llegar a tener en Argentina se vea cubierta, porque del otro lado está la izquierda", agrega Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

En el plano comercial, de acuerdo con Tomás Sisto Bourel, analista de research de Fortress Capital, Argentina ya cuenta este año con 80.000 toneladas adicionales de cuota para exportar carne vacuna a Estados Unidos, además del cupo tradicional. Si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Brasil se profundizan, estima que Argentina podría eventualmente encontrar oportunidades adicionales de exportación hacia el país del norte. La expectativa no aplica sólo para la carne, sino también para varias materias primas en las que ambos países compiten.

Por qué el comercio entre Argentina y Brasil continuará pese a la tensión política

"Hay una muy mala relación política entre Argentina y Brasil. Esto no es bueno, sobre todo porque en 2027 Argentina entra en campaña electoral y habrá más tensión personal entre Lula y Milei. Pero en términos de agenda económica la relación no ha empeorado. No ha mejorado mucho, pero no ha empeorado. De hecho, este año las exportaciones argentinas hacia Brasil crecen 4,5% y le seguimos vendiendo u$s13.000 millones por año. Brasil es nuestro principal destino de exportaciones. Eso se mantiene", destaca Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce (ICC) en Argentina.

De acuerdo con Elizondo, la agenda aperturista de Milei benefició el intercambio comercial con Brasil, más allá de la mala relación personal y política con Lula: al desmantelar obstáculos para el comercio e inversiones, distintas empresas que hacen negocios con Brasil se beneficiaron. El especialista estima que eso se mantendrá.

"Aún con la mala relación entre los presidentes, en los últimos años, ya estando Milei en la Presidencia, Argentina y Brasil anunciaron un acuerdo de cielos abiertos entre Buenos Aires y Sao Paulo. Brasil necesita el gas argentino, porque está perdiendo el gas boliviano, que ya no lo abastece. Incluso, se utilizaría la misma infraestructura de los gasoductos. Argentina conectaría el gas que ofrece Bolivia para llegar a Brasil. Me parece que eso se va a mantener, más allá de la mala relación entre los presidentes, porque son necesidades económicas", estima Elizondo.