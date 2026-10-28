El Día del Bancario viene con premio: de cuánto es el bono y cuándo se cobra

El pago está establecido en las paritarias del sector. Quienes lo reciben y cómo se compara con los de otros gremios como camioneros o metalúrgicos

El Día del Bancario llega este año con un premio que supera los $2,2 millones y vuelve a ubicar a los trabajadores del sistema financiero entre los que cuentan con gratificaciones extraordinarias más elevadas del mercado laboral argentino. El bono mínimo quedó fijado en $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el viernes 6 de noviembre, según consta en la última actualización salarial de la Asociación Bancaria en su última actualización salarial.

La cifra corresponde a la gratificación anual que percibe el personal de la actividad por la celebración de su día. No se trata de un bono excepcional negociado únicamente para noviembre, sino de un beneficio previsto en el esquema laboral bancario, cuyo monto se ajusta a medida que avanzan las actualizaciones paritarias y se trata de un piso garantizado. Por eso, no todos los empleados necesariamente cobrarán exactamente la misma suma: el monto final puede variar según la categoría y las condiciones previstas para cada trabajador.

Cuánto cobrarán los bancarios y cuándo se paga el bono

El monto de $2.275.519,25 fue confirmado por la Asociación Bancaria el 16 de octubre, junto con la actualización salarial correspondiente a septiembre. El acuerdo incluyó un incremento del 1,9% y llevó el salario inicial básico a $2.552.560,34. A esa cifra se le suma el adicional por Participación en las Ganancias (ROE), de $73.786,55. De este modo, el ingreso inicial de referencia asciende a $2.626.346,89, antes de considerar otros adicionales que puedan corresponder.

La actualización salarial acumulada entre enero y septiembre llegó al 23,6% respecto de los valores de diciembre de 2025. Además, el sindicato y las cámaras empresariales acordaron mantener el mecanismo de ajustes durante octubre, noviembre y diciembre, con una nueva negociación paritaria prevista para la segunda quincena de enero de 2027.

La evolución de los salarios también tiene impacto en el premio anual. El monto mínimo del bono pasó de $1.894.425,01 informado para enero a $2.275.519,25 en septiembre, lo que refleja la actualización acumulada durante el año.

Quiénes cobran la gratificación por el Día del Bancario

El beneficio alcanza a los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la Asociación Bancaria y en las condiciones establecidas por los acuerdos laborales de la actividad. Incluye al personal de las entidades financieras comprendido en el convenio correspondiente, tanto en sucursales como en otras áreas del sistema bancario.

La cifra publicada por el gremio debe interpretarse como un mínimo, no como un importe uniforme para todas las categorías. La antigüedad, la función y los adicionales aplicables pueden incidir en la liquidación individual.

Cabe recordar que el Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en conmemoración de la creación formal de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924. La jornada es no laborable para el sector, por lo que las sucursales bancarias no brindarán atención habitual al público ese día.

Cómo se compara el bono bancario con el de otros gremios

La gratificación bancaria sobresale por su monto y por tratarse de un pago anual vinculado específicamente con la celebración del día del trabajador. Sin embargo, la comparación con otros sindicatos exige distinguir este beneficio de las sumas extraordinarias que se distribuyen en varias cuotas o de los adicionales que forman parte de una negociación salarial.

En el caso de Camioneros, se fijó un bono anual de $1,2 millones. La cifra surge del acuerdo salarial homologado para el sector que se pagará en cuatro cuotas de $300.000 a partir de enero de 2027. En este caso, el beneficio no se deposita íntegramente en una sola fecha y tiene un calendario de pagos diferente del bancario.

Por su parte, el gremio de Metalúrgicos acordó sumas fijas de menor monto y distribuidas por mes. En tal sentido, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó una serie de pagos extraordinarios no remunerativos junto con los aumentos salariales. Para noviembre, el cronograma contempla una suma de $50.000, mientras que en otros meses los importes varían según el esquema pactado. No es un premio anual por el día del gremio, sino un componente de la negociación salarial.

Diferente es el caso de los trabajadores del gremio de la Sanidad, pues también cobran una gratificación por el día del sector. Ello es el resultado de las negociaciones llevadas a cabo a lo largo del año, según las cuales los trabajadores alcanzados por los acuerdos de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) tuvieron prevista una suma extraordinaria de $101.560 por el Día de la Sanidad, que se pagó en septiembre. Es un beneficio que sí permite una comparación conceptual más directa con el bancario, aunque la cifra y las condiciones corresponden a otro convenio y a otra fecha.

La diferencia es significativa: el piso bancario de $2.275.519,25 equivale a casi 22,4 veces la suma de $101.560 acordada para Sanidad. De todos modos, esa relación compara gratificaciones puntuales y no el ingreso anual total de los trabajadores de ambas actividades.

De esta manera, el monto del Día del Bancario es una de las particularidades más visibles del convenio del sector financiero. A diferencia de los bonos de compensación que otros gremios negocian para acompañar los aumentos de sueldo, se trata de una gratificación anual específica que tiene su propia fecha de pago y cuyo valor mínimo se actualiza con la paritaria.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y la conducción sindical sostienen que el mecanismo de actualización salarial busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios. En el comunicado del 16 de octubre, el gremio señaló que el esquema acordado apunta a garantizar que los salarios continúen salvaguardando su capacidad de compra.

La comparación con otros sindicatos también deja una conclusión: no alcanza con observar el monto nominal de un bono para determinar qué actividad está mejor remunerada. Hay que considerar la frecuencia del pago, si se trata de una suma anual o mensual, el salario básico, los adicionales, la antigüedad y el conjunto de beneficios incluidos en cada convenio.

En el caso bancario, sin embargo, el dato central es contundente: el premio mínimo por el día del sector supera los $2,27 millones y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre, una cifra que vuelve a colocar a esta gratificación entre las más importantes de las negociaciones colectivas argentinas.