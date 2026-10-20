Los bancarios acordaron un aumento del 1,9% para septiembre y cobrarán un bono de $2.275.519,25 por su día, con plazo de pago hasta el 6 de noviembre

La Asociación Bancaria oficializó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector financiero, que contempla un aumento del 1,9% correspondiente a septiembre. Con la actualización, el salario inicial de un trabajador bancario alcanza los $2.626.346,89, incluido el adicional por Participación en las Ganancias (ROE).

El entendimiento, encabezado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo, establece que la suba se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, incluidos los conceptos remunerativos y no remunerativos. También comprende los adicionales previstos en el convenio colectivo de trabajo y aquellos que las entidades financieras otorgan por fuera de ese marco.

Además de actualizar los haberes mensuales, el acuerdo confirmó el monto mínimo garantizado para la gratificación anual por el Día del Bancario/a. La suma inicial quedó fijada en $2.275.519,25 y deberá acreditarse en las cuentas de los trabajadores hasta el 6 de noviembre, fecha en la que se celebra la jornada del sector.

Paritarias bancarias: cómo queda el salario inicial con el aumento de septiembre

Con la aplicación del incremento del 1,9%, el salario básico de un empleado bancario sin antigüedad se estableció en $2.552.560,34. A ese importe se le suma el adicional habitual por Participación en las Ganancias (ROE), que para el período quedó determinado en $73.786,55.

De esta manera, el ingreso inicial total asciende a $2.626.346,89. El monto corresponde a la remuneración de referencia informada por el sindicato para los trabajadores que ingresan a la actividad, antes de considerar otros adicionales particulares que puedan corresponder según las condiciones laborales de cada empleado.

La actualización alcanza a los distintos conceptos que integran las remuneraciones mensuales brutas. Esto incluye tanto los componentes remunerativos como los no remunerativos, además de los adicionales establecidos por el convenio colectivo y los que las entidades financieras abonan por fuera de sus disposiciones.

El acuerdo se enmarca en las negociaciones periódicas entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sistema financiero. Estas conversaciones determinan los ajustes de los salarios del sector y permiten revisar los ingresos de los trabajadores en función de las condiciones económicas y de las pautas acordadas entre las partes.

Para los empleados bancarios, la actualización de septiembre se incorpora a la escala salarial vigente y modifica el piso de ingresos correspondiente a quienes no cuentan con antigüedad. En los casos de trabajadores que perciben adicionales por su función, trayectoria u otras condiciones contempladas en los acuerdos laborales, la remuneración final puede variar respecto del salario inicial informado.

Cuánto aumentaron los salarios bancarios en lo que va del año

Con el último incremento, la Asociación Bancaria informó que la recomposición salarial acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 llegó al 23,6%, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El porcentaje comprende las actualizaciones acordadas entre enero y septiembre. La cifra permite observar la variación acumulada de las remuneraciones durante ese período y sirve como referencia para comparar la escala salarial actual con la que regía al cierre del año anterior.

El nuevo ajuste del 1,9% se incorpora a esa recomposición y corresponde específicamente a septiembre. Por lo tanto, el porcentaje acumulado informado por el gremio no debe confundirse con el incremento aplicado en el último tramo de la negociación.

La evolución de los salarios bancarios se define a través de los acuerdos que el sindicato alcanza con las representaciones empresariales del sector. Una vez establecidos los porcentajes y las condiciones de aplicación, las entidades deben trasladar las actualizaciones a los conceptos alcanzados por la negociación.

En este caso, la disposición comprende las remuneraciones mensuales brutas y los adicionales contemplados en el convenio colectivo, junto con los conceptos que las empresas otorgan por fuera de ese marco. El alcance de la actualización incluye, por lo tanto, más componentes que el salario básico.

El resultado de la paritaria también determina el nuevo ingreso de referencia para los trabajadores que comienzan su actividad en el sistema financiero. Con el adicional por Participación en las Ganancias incluido, ese monto asciende a $2,6 millones, según la escala informada por la Asociación Bancaria para septiembre.

Día del Bancario: de cuánto será el bono anual en 2026

El acuerdo salarial también establece la gratificación anual que reciben los trabajadores bancarios con motivo del Día del Bancario/a. Para 2026, el monto inicial garantizado quedó fijado en $2.275.519,25.

La suma constituye el piso de la asignación compensatoria acordada entre el sindicato y las cámaras empresariales. El importe informado corresponde al monto inicial garantizado y no debe confundirse con el salario mensual de los empleados del sector.

La gratificación forma parte de los conceptos económicos contemplados en la negociación colectiva y se vincula con la celebración anual del Día del Bancario. Su pago tiene una fecha límite específica, que fue confirmada en el entendimiento alcanzado por las partes.

Según lo acordado, las entidades financieras deberán acreditar el importe en las cuentas de sus trabajadores hasta el 6 de noviembre. Esa fecha coincide con la jornada en la que se conmemora el Día del Bancario, por lo que el sindicato estableció ese día como plazo máximo para el depósito.

El monto de $2.275.519,25 representa el mínimo garantizado informado por la organización gremial. La suma que finalmente perciba cada empleado puede depender de las condiciones particulares que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables y los conceptos establecidos para cada caso.

La gratificación anual se suma a los haberes mensuales que perciben los trabajadores del sistema financiero. Por eso, su acreditación representa un pago diferenciado de la remuneración habitual y debe analizarse por separado del aumento del 1,9% correspondiente a septiembre.

Por qué no habrá atención bancaria el 6 de noviembre

El 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en la Argentina. Debido a esa conmemoración, durante la jornada no habrá actividad financiera ni atención presencial en las sucursales bancarias de todo el país.

La fecha también funciona como referencia para el pago de la gratificación anual acordada en la paritaria. El sindicato confirmó que los depósitos deberán concretarse, como máximo, ese día, por lo que los trabajadores deberán consultar los movimientos de sus cuentas para verificar la acreditación correspondiente.

La ausencia de atención presencial implica que los clientes no podrán realizar operaciones que requieran concurrir a una sucursal durante esa jornada. En cambio, la disponibilidad de los servicios digitales dependerá de los canales habilitados por cada entidad financiera.

Los usuarios que necesiten realizar transferencias, consultar saldos o efectuar pagos podrán recurrir a las aplicaciones y plataformas digitales de sus bancos, siempre que los servicios se encuentren operativos. Para otras gestiones, especialmente las que requieren asistencia presencial, será necesario considerar el calendario de atención de cada entidad.

La fecha del Día del Bancario se suma así a los aspectos prácticos del acuerdo salarial. Mientras los empleados del sector tienen previsto el cobro de la gratificación anual, los clientes deberán organizar sus trámites teniendo en cuenta que no habrá atención en las sucursales.

Qué establece el nuevo acuerdo de la Asociación Bancaria

El entendimiento anunciado por la Asociación Bancaria contempla tres aspectos centrales:

La actualización salarial del 1,9% para septiembre

La recomposición acumulada del 23,6% entre enero y septiembre

La fijación de una gratificación mínima garantizada de $2.275.519,25 por el Día del Bancario

Con la nueva escala, el salario básico de un trabajador sin antigüedad quedó establecido en $2.552.560,34. Al incorporar el adicional por Participación en las Ganancias, de $73.786,55, el ingreso inicial total informado por el gremio asciende a $2.626.346,89.

La actualización salarial alcanza a las remuneraciones mensuales brutas y a los adicionales contemplados en el convenio colectivo, además de los conceptos otorgados por las entidades financieras por fuera de ese marco. El acuerdo fue alcanzado entre el sindicato que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresariales del sector.

Por otra parte, la gratificación anual deberá acreditarse hasta el 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día del Bancario. Durante esa jornada no habrá actividad financiera ni atención presencial en las sucursales bancarias del país.