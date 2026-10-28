Las dos plataformas permiten reservar inmuebles pero difieren en las comisiones, la flexibilidad y la relación entre propietarios y huéspedes

Siempre compara el costo final, condiciones de cancelación y reseñas detalladas antes de decidir, tanto al publicar como al reservar.

La elección ideal depende del perfil del huésped y el propietario, así como el tipo de alojamiento y servicios buscados. No hay un ganador universal.

Elegir entre Airbnb y Booking.com puede modificar tanto el ingreso que obtiene el propietario de un departamento como el precio final que paga el viajero. Aunque las dos compañías conectan la oferta de alojamientos con millones de potenciales clientes, sus modelos comerciales tienen diferencias que conviene conocer antes de publicar una propiedad o confirmar una reserva.

Airbnb se hizo conocida por los alquileres temporarios de casas y departamentos particulares, mientras que Booking.com desarrolló su negocio alrededor de los hoteles y las reservas de viajes, aunque actualmente también ofrece una amplia variedad de apartamentos, casas y alojamientos independientes.

La competencia ya no pasa, por lo tanto, por elegir entre un departamento particular y un hotel. En muchos destinos, un mismo tipo de propiedad puede encontrarse en las dos plataformas, por lo que la comparación debe hacerse sobre el precio final, las condiciones de cancelación, los cargos que afronta cada parte y la calidad de la experiencia.

Airbnb vs. Booking: las principales diferencias

Una de las distinciones más importantes está en la forma en que se cobran las comisiones. Airbnb está migrando hacia un esquema en el que la mayor parte de los anfitriones paga una tarifa de servicio unificada. Booking.com, en cambio, cobra una comisión al establecimiento o propietario según el acuerdo comercial de cada alojamiento.

Esto significa que no siempre es correcto afirmar que una plataforma es más barata que la otra. El resultado depende del contrato, de la modalidad de cobro, de las condiciones de la reserva y de cómo el propietario incorpora esos gastos a su tarifa.

Airbnb suele resultar atractivo para quienes alquilan una vivienda completa durante varios días, buscan una cocina equipada o necesitan más espacio que el que ofrece una habitación de hotel. Booking.com, por su parte, facilita la comparación entre hoteles, apart-hoteles, departamentos y otros establecimientos, y permite encontrar distintas políticas de pago y cancelación.

Para el viajero, además, hay una diferencia práctica: en Airbnb es habitual que el anuncio esté centrado en la propiedad y en la interacción con el anfitrión; en Booking.com, la oferta permite comparar con facilidad alojamientos de distintas categorías y servicios. Sin embargo, ambas plataformas abarcan hoy opciones muy variadas.

Cuánto cobra Airbnb: comisiones para el dueño y el huésped

Airbnb utiliza dos estructuras de tarifas de servicio: una compartida entre anfitrión y huésped y otra que concentra el cargo en el propietario. La empresa informó en octubre de 2026 que está simplificando su esquema y migrando a una tarifa única para los anfitriones. En el modelo de tarifa única, la comisión habitual para muchos anfitriones es del 15,5%, aunque puede variar según el tipo de alojamiento y las condiciones aplicables. El importe se descuenta del pago que recibe el propietario.

En el esquema compartido, que continúa siendo relevante para determinadas reservas durante la transición, el anfitrión suele pagar alrededor del 3%, mientras que el huésped afronta una tarifa de servicio que generalmente oscila entre el 14,1% y el 16,5% del subtotal de la reserva. Los porcentajes concretos dependen de la operación y de las condiciones vigentes.

La diferencia se aprecia con un ejemplo sencillo. Si el propietario pretende recibir $100.000 por una noche, una comisión del 15,5% sobre el precio publicado implica que debería fijar una tarifa cercana a $118.343 para conservar ese ingreso, antes de otros impuestos o gastos. Si publica $100.000 y se le descuenta el 15,5%, recibe $84.500.

En el modelo unificado, el huésped no ve una segunda comisión de servicio de Airbnb agregada al precio de la misma manera que en el esquema compartido. Eso no significa que desaparezcan los impuestos ni otros cargos que puedan corresponder.

Claro está que la estructura aplicable debe revisarse antes de publicar, porque Airbnb está realizando una transición entre modelos y las condiciones pueden variar según la cuenta y el tipo de alojamiento.

Booking.com: cuánto paga el propietario

Booking.com cobra una comisión al alojamiento por las reservas concretadas a través de la plataforma. A diferencia de Airbnb, no establece en su información pública una tarifa universal que pueda aplicarse sin distinciones a todos los establecimientos.

En la Argentina, como referencia comercial, se suele trabajar con comisiones cercanas al 15%, aunque el porcentaje efectivo puede variar según el contrato, el programa comercial y las condiciones de participación. En determinados casos, los programas de visibilidad preferencial pueden elevar ese costo.

Según una guía de comisiones de Booking un calculo orientativo permite comparar las dos alternativas: sobre una reserva de $100.000, una comisión del 15% representa $15.000 y deja $85.000 al propietario, antes de otros gastos. Si la comisión asciende al 18%, el cargo será de $18.000 y el ingreso neto bajará a $82.000.

En consecuencia, con una tarifa de $100.000, Booking.com puede dejarle al dueño $85.000 si se aplica un 15%, frente a los $84.500 que resultarían de una tarifa única de Airbnb del 15,5%. La diferencia es de apenas $500 por reserva, pero puede acumularse durante un año de actividad.

Se trata de un ejemplo ilustrativo, no de una cotización contractual. También hay que considerar el tratamiento del IVA sobre las comisiones, la situación fiscal del propietario y los posibles costos de cobro. Para conocer el porcentaje exacto de Booking.com, el dueño debe consultar el acuerdo de su establecimiento y las facturas correspondientes.

La compañía destaca como parte de su propuesta comercial la difusión internacional del alojamiento, las herramientas de gestión, las reseñas verificadas y la asistencia permanente. La comisión remunera, en buena medida, el acceso a esa demanda y a esos servicios.

¿Qué plataforma conviene más al propietario?

Para el dueño, la mejor opción no depende exclusivamente de la comisión. También importa cuántas noches consigue vender, cuánto tiempo permanece ocupada la propiedad y qué gastos debe afrontar entre una estadía y otra.

Airbnb puede ser especialmente interesante para viviendas con características diferenciales, casas de vacaciones y departamentos equipados para estadías de varios días. La presentación de la propiedad, las fotografías y las evaluaciones de los huéspedes tienen un peso importante en la decisión de reserva.

Booking.com puede aportar una demanda más amplia para alojamientos que compiten con hoteles y apart-hoteles, además de facilitar la comparación entre establecimientos. Para un propietario que busca aumentar la ocupación, aparecer ante públicos distintos puede compensar una comisión algo más elevada, si ese fuera el caso.

También existen diferencias en la gestión de las reservas. Booking.com permite configurar distintas condiciones de reserva y políticas de cancelación. La plataforma explica que, cuando una reserva se cancela bajo una política de cancelación gratuita, el propietario no paga comisión por esa operación; cuando corresponde un cargo por cancelación, la comisión puede calcularse sobre el importe que efectivamente cobra.

En Airbnb, las condiciones de cancelación dependen de la política elegida y de las reglas aplicables a la reserva. El propietario debe evaluar cuánto riesgo está dispuesto a asumir si el huésped cancela a último momento. En ambos casos, el dueño tiene que contemplar limpieza, mantenimiento, servicios, reposición de elementos, impuestos y períodos sin ocupación. Una comisión del 15% no significa que el 85% restante sea ganancia: todavía deben descontarse todos esos costos.

Por eso, antes de decidir, conviene comparar el ingreso neto por noche, el número de reservas mensuales y la duración promedio de las estadías, en lugar de mirar únicamente el porcentaje que cobra cada plataforma.

¿Qué le conviene más al huésped?

Para el viajero, la comparación debe comenzar por el precio final de una estadía equivalente. No alcanza con observar la tarifa por noche que aparece inicialmente en los resultados. En Airbnb, el huésped debe revisar el subtotal, los cargos de limpieza si corresponden, los impuestos y la tarifa de servicio que se muestre para esa reserva. En el esquema de tarifa única, el cargo de servicio se concentra en el anfitrión, pero eso no garantiza que todos los alojamientos tengan el mismo precio final.

En Booking.com, la oferta puede incluir distintas condiciones de pago, cancelación y servicios. Algunos establecimientos ofrecen cancelación gratuita hasta una fecha determinada; otros presentan tarifas más económicas a cambio de condiciones más estrictas. El viajero debe verificar qué incluye el precio, si existen cargos adicionales y cuándo se realiza el cobro.

Airbnb puede convenir para familias o grupos que necesitan varios ambientes, cocina y espacios comunes. Si se comparte una casa entre varias personas, el costo total dividido por huésped puede resultar competitivo frente a varias habitaciones de hotel. Booking.com puede resultar más práctico para quien busca una habitación, necesita comparar hoteles de distintas categorías o prioriza servicios como recepción, desayuno y limpieza diaria, siempre que estén incluidos en la tarifa elegida.

No obstante, ninguna plataforma es automáticamente más económica. Un departamento puede ser más barato en Airbnb en una fecha y más caro en Booking.com en otra, incluso cuando se trata de la misma propiedad. Las promociones, la disponibilidad y las condiciones de cancelación pueden modificar el resultado.

Opiniones, reputación y seguridad: qué mirar antes de reservar

Las opiniones de otros usuarios son una herramienta central en ambas plataformas, pero deben leerse con criterio. La calificación general no alcanza para evaluar si un alojamiento cumple con lo que necesita cada viajero. Conviene revisar los comentarios recientes y buscar referencias concretas sobre limpieza, ruido, ubicación, estado del mobiliario, exactitud de las fotografías y respuesta del anfitrión ante inconvenientes. Una propiedad con una calificación alta puede no ser adecuada para una familia con chicos, una persona con movilidad reducida o alguien que necesite trabajar durante la estadía.

En Airbnb, es recomendable prestar atención a las evaluaciones del anfitrión y a la descripción detallada de las reglas de la vivienda. En Booking.com, resulta útil comparar la puntuación global con las opiniones sobre limpieza, ubicación, instalaciones y relación precio-calidad.

También hay que considerar que las reseñas no garantizan por sí solas que una propiedad esté libre de problemas. En octubre de 2026, la Comisión Europea abrió una investigación sobre Booking.com por presuntas deficiencias en la prevención de anuncios fraudulentos, intentos de suplantación y estafas vinculadas con reservas. La investigación no implica una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de la compañía, pero refuerza la importancia de verificar la identidad del alojamiento y desconfiar de pedidos de pago por fuera de los canales previstos.

La recomendación es no realizar transferencias a cuentas particulares a partir de mensajes inesperados, no compartir códigos de seguridad y conservar dentro de la plataforma las comunicaciones y comprobantes de la reserva. Si surge un inconveniente, es importante contactar cuanto antes al servicio de asistencia y guardar fotografías y documentación.

En materia de reembolsos, tampoco conviene suponer que la plataforma devolverá automáticamente todo el dinero. Las condiciones de la reserva, la causa de la cancelación y las circunstancias del reclamo pueden incidir en la solución.

¿Se puede publicar en las dos plataformas?

Sí. Un propietario puede utilizar Airbnb y Booking.com al mismo tiempo para ampliar la exposición de su alojamiento y llegar a diferentes perfiles de viajeros. La principal dificultad es administrar correctamente el calendario. Si la propiedad se reserva en una plataforma y la disponibilidad no se actualiza en la otra, puede producirse una doble reserva. Para evitarlo, el dueño puede sincronizar calendarios mediante las herramientas disponibles o utilizar un sistema de gestión de canales.

La estrategia multicanal también exige mantener tarifas y condiciones coherentes. El precio puede diferir entre plataformas por sus comisiones y promociones, pero el propietario debe calcular cuánto recibe efectivamente en cada caso y controlar que las diferencias no afecten la competitividad del anuncio.

En términos comerciales, estar presente en las dos plataformas puede aumentar las posibilidades de ocupación, aunque también implica dedicar más tiempo a responder consultas, actualizar información y administrar las reservas.

Veredicto: cuál conviene más

No hay un ganador universal. Para el propietario, Airbnb puede ofrecer una alternativa competitiva si el alojamiento encaja con la demanda de alquileres temporarios y la tarifa neta resulta conveniente. Booking.com puede ser atractivo cuando aporta un volumen de reservas que compensa la comisión y permite llegar a viajeros que comparan hoteles y departamentos en un mismo lugar.

Para el huésped, Airbnb suele tener ventajas cuando necesita una vivienda equipada para varios días o viaja en grupo; Booking.com puede resultar más práctico para comparar hoteles, servicios y políticas de cancelación. En todos los casos, la decisión debe tomarse sobre el costo total y las condiciones concretas de la reserva.

La mejor estrategia para el dueño puede ser publicar en ambas plataformas, medir cuál genera más noches ocupadas y calcular el ingreso neto después de comisiones, impuestos y gastos. Para el viajero, la regla es más sencilla: comparar el mismo alojamiento, las mismas fechas, la cantidad de personas y las condiciones de cancelación antes de pagar.

En definitiva, la plataforma que parece más barata al comienzo no siempre es la que termina ofreciendo la mejor relación entre precio, flexibilidad y seguridad.