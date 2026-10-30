Banco Nación: cuánto se paga por un préstamo de $5 millones para jubilados

La línea Nación Previsional permite financiarse en hasta 72 cuotas. Cuánto se pagaría por mes, qué ingresos se necesitan y cómo solicitarlo

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a préstamos personales de hasta $50 millones, con plazos de devolución de hasta seis años. Para quienes necesitan $5.000.000, el importe de la cuota depende del plazo elegido y de las condiciones que finalmente apruebe la entidad.

La línea Nación Previsional BNA tiene una tasa nominal anual (TNA) fija del 49% y establece que la cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos mensuales. Desde iProfesional te contamos cuánto se pagaría por mes según el plazo y qué jubilaicón se necesita para afrontar el crédito.

Cuánto se paga por mes por un préstamo de $5 millones del Banco Nación

Para calcular cuánto costaría financiar $5.000.000, se puede tomar como referencia la TNA fija del 49% informada por el Banco Nación y aplicar el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales y consecutivas.

Con esos parámetros, las cuotas estimadas para distintos plazos son las siguientes:

A 12 meses: cuota mensual de $535.340. Ingreso neto mínimo estimado de $1.529.543

A 24 meses: cuota mensual de $330.738. Ingreso neto mínimo estimado de $944.966

A 36 meses: cuota mensual de $267.494. Ingreso neto mínimo estimado de $764.269

A 72 meses: cuota mensual de $216.289. Ingreso neto mínimo estimado de $617.969

Es importante mencionar que se trata de una simulación realizada con sistema francés y contemplando una tasa nominal anual del 49% sin tener en cuenta seguros, IVA sobre intereses ni otros costos. Por este motivo, la cotización oficial del banco puede variar, como también los ingresos mínimos finales exigidos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que elegir un plazo más largo reduce el importe mensual, pero aumenta el costo total de la financiación. En esta simulación, devolver el capital en 12 meses supone cuotas que suman aproximadamente $6,42 millones. En cambio, a 72 meses, el total asciende a unos $15,57 millones, antes de incorporar el IVA sobre los intereses y otros cargos aplicables.

La entidad informa también un costo financiero total (CFT) del 59,29% nominal anual y del 78,38% efectivo anual para este tipo de préstamos. El CFT incluye el capital, los intereses y el IVA sobre los intereses. Por eso, el importe definitivo de la cuota puede ser superior al de la simulación base anteriormente mencionada.

Qué jubilación se necesita para pedir $5 millones al Banco Nación

Una de las condiciones de Nación Previsional BNA es que la cuota no supere el 35% de los ingresos netos mensuales del solicitante. El porcentaje disponible para pagar el crédito depende, por lo tanto, del haber que cobra y de la evaluación que realice el banco.

Por ejemplo, una persona que percibe $500.000 netos tendría un límite teórico de $175.000 mensuales si se aplica el 35% sobre ese ingreso. Como la cuota base estimada de un préstamo de $5 millones a 72 meses es de $216.289, ese haber no alcanzaría para cubrirla dentro del límite establecido. Para una cuota abse de una cuota base de $216.289, el ingreso neto necesario sería de $617.969 mensuales aproximadamente.

Qué requisitos pide el Banco Nación a los jubilados

La línea Nación Previsional BNA está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que cobran sus haberes previsionales en esa entidad. También contempla a beneficiarios de la pensión vitalicia de guerra otorgada por el Estado nacional a excombatientes de las Islas Malvinas.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Cobrar los haberes previsionales a través del Banco Nación

Contar con ingresos que permitan afrontar la cuota dentro del límite de afectación establecido

Superar la evaluación crediticia de la entidad

Autorizar el débito de las cuotas de la caja de ahorro o, cuando corresponda, el descuento sobre los haberes mediante el mecanismo e@descuentos de ANSES

Cumplir con las condiciones y la documentación que solicite el banco para instrumentar el préstamo

La línea excluye a beneficiarios de pensiones no contributivas asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social, aunque esas prestaciones sean liquidadas por ANSES.

Paso a paso: cómo solicitar un préstamo de $5 millones desde BNA+

Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación pueden consultar si tienen una oferta preaprobada en la aplicación BNA+. El procedimiento indicado por la entidad es el siguiente:

Ingresar a la aplicación y abrir la sección Tu Banco Seleccionar Préstamos y luego la opción para consultar las alternativas disponibles Elegir el préstamo, indicar el importe, el destino y la cantidad de cuotas Revisar la tasa, el costo financiero total, el valor de las cuotas y las condiciones de contratación Validar los datos y confirmar la solicitud, si la oferta resulta conveniente

Por último se debe mencionar que tanto la disponibilidad del importe como el plazo depende de la oferta habilitada para cada cliente. También se puede consultar la línea en una sucursal del banco.