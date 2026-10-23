El Banco Nación ya otorgó 210 créditos hipotecarios con los fondos de ANSES

La entidad informó que colocó los $32.000 millones que obtuvo en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES

El Banco Nación informó que completó la colocación de los $32.000 millones que había obtenido en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinada a constituir depósitos a plazo fijo en UVA para financiar créditos hipotecarios.

Sobre un monto total adjudicado de $200.000 millones, la entidad se quedó con el 16% de los recursos disponibles. Según informó el banco, el financiamiento permitió otorgar más de 210 créditos para la compra de primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones por operación, lo que al tipo de cambio oficial representan unos u$s95.000.

Los préstamos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

El Banco Nación recibió otros $40.000 millones para créditos hipotecarios

En la segunda licitación del programa, el Banco Nación obtuvo una nueva adjudicación de $40.000 millones. De esta manera, el fondeo proveniente del FGS destinado a +Hogares asciende a $72.000 millones.

El mecanismo contempla la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para constituir depósitos a plazo fijo en UVA, con el objetivo de canalizar ese financiamiento hacia los créditos hipotecarios.

La nueva asignación amplía los fondos disponibles para la entidad, que busca sostener su participación en el mercado de préstamos para la vivienda.

En el marco de +Hogares, el Banco Nación informó que ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por un total de $4 billones.

La entidad mantiene así su participación en el financiamiento de viviendas, con una línea que apunta a ampliar las alternativas de acceso a la primera casa propia.

La colocación de los fondos del FGS y las nuevas adjudicaciones se suman a ese volumen de préstamos, en un esquema que busca canalizar recursos hacia el crédito hipotecario.

El FGS busca destrabar el fondeo bancario

El programa oficial contempla canalizar hasta $2 billones del FGS hacia las entidades financieras mediante licitaciones de depósitos ajustados por UVA. El mecanismo prevé colocaciones a un año, con una tasa de UVA más 2,5%, y a cinco años, con UVA más 4,5%. Los bancos deben destinar esos recursos a nuevos créditos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.

La primera licitación adjudicó $200.000 millones a 13 entidades, mientras que la segunda distribuyó otros $200.000 millones entre 12 bancos. En ambas rondas se colocó el monto completo. Según Chej Muse, las tasas de corte fueron del 4,94% en la primera operación y del 4,75% en la segunda.

El objetivo es atender una de las restricciones que las entidades señalaron durante los últimos meses: la disponibilidad de fondos de largo plazo para respaldar préstamos que pueden extenderse durante 20 o 25 años. La mayor disponibilidad de recursos permite ampliar la capacidad prestable, aunque no garantiza que todos los interesados puedan acceder a una hipoteca.

El Banco Nación ocupa un lugar central en este escenario. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, a septiembre de 2026 su cartera de créditos hipotecarios para vivienda alcanzó un saldo promedio cercano a $4 billones, con un crecimiento del 71,7% respecto de diciembre de 2025. En el mismo período, el resto del sistema financiero aumentó esa cartera un 19,6%.

La distribución del mercado también refleja esa concentración. Según el economista y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, Andrés Salinas, a julio de 2026 el Banco Nación reunía el 49% del stock de créditos hipotecarios en pesos otorgados en el país.

Las tasas bajaron y las cuotas vuelven a entrar en los cálculos

La reducción de los intereses es uno de los factores que explica la reactivación de las consultas. Salinas indicó que durante septiembre la tasa nominal anual promedio de los créditos hipotecarios UVA pactados se ubicó en el 6,81%, mientras que la tasa promedio de las ofertas llegó al 7,76%.

El Banco Ciudad ofrece una tasa del 6,5% más UVA para su línea de primera vivienda, bajo determinadas condiciones de ubicación y valor del inmueble. La entidad permite financiar hasta el 75% de la propiedad, con un plazo máximo de 25 años. El Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% más UVA para quienes acreditan sus haberes en la entidad, mientras que ICBC se ubica en el 6,9%.

En buena parte de las entidades, las tasas rondan el 7,5%. Las condiciones cambian según el banco, la acreditación de ingresos, el porcentaje financiado y el plazo. Además, algunos redujeron o dejaron de ofrecer determinadas líneas a quienes no cobran el sueldo en la entidad.

Para dimensionar el efecto de las tasas sobre el presupuesto familiar, Salinas tomó como referencia una vivienda de u$s100.000, con un préstamo equivalente al 75% del valor y un plazo de 20 años. Con la tasa del 6,5%, la cuota inicial se ubicaría en torno a los $860.000 mensuales. Si el interés asciende al 7,5%, el desembolso trepa a unos $940.000. La diferencia ronda los $80.000 por mes para el mismo monto financiado.

La relación entre cuota e ingresos es otro requisito determinante. Si el banco admite que el pago inicial represente hasta el 25% de los ingresos demostrables, una cuota de $860.000 exige ingresos familiares cercanos a $3,4 millones mensuales. Para una cuota de $940.000, el ingreso necesario se eleva a unos $3,76 millones. El cálculo contempla los ingresos conjuntos de titulares y codeudores que la entidad acepte.

"En general, la relación cuota-ingreso es del 25%, por lo que podemos hacer un cálculo rápido para saber cuánto ingreso deberíamos tener: simplemente hay que multiplicar por cuatro el valor de la cuota", explicó Salinas.

El economista advirtió que esa proporción se calcula al comienzo del préstamo y no permanece fija durante toda la vida del crédito. La cuota UVA se actualiza según la evolución de esa unidad, mientras que los salarios pueden ajustarse con otra frecuencia. Si los ingresos quedan rezagados, el peso del pago mensual dentro del presupuesto puede crecer.

Bancos que lideran los créditos hipotecarios

Desde el mercado hipotecario confirmaron que el stock de créditos hipotecarios en pesos a julio de 2026 (última medición del Banco Central) muestra una fuerte concentración en cuatro entidades:

Banco Nación: 49% del mercado hipotecario. Banco Galicia: 12% del total. BBVA: 6% de participación. Banco Macro: 6% del mercado.

En conjunto, estas cuatro entidades concentran el 73% del stock de créditos hipotecarios en pesos. Salinas aclaró que los porcentajes corresponden a los montos otorgados y no a la cantidad de préstamos concedidos.