Aumenta el transporte en noviembre: cuánto costará viajar en colectivo y subte

Los colectivos de CABA y Provincia tendrán nuevas tarifas desde el 1° de noviembre y también subirá el subte. Cuánto costará cada viaje

Estos ajustes mensuales se deben a la inflación y el costo del combustible.

Colectivos CABA ($956 min), PBA ($1263 min) y subte ($1888) aumentan sus tarifas. Los valores varían por distancia y jurisdicción.

Viajar en transporte público será más caro en noviembre. Los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,9%, mientras que las líneas de jurisdicción bonaerense aplicarán una suba del 4%. El subte porteño también tendrá un ajuste del 3,9%.

Los nuevos importes dependen de la distancia recorrida y de la jurisdicción de cada línea. En los colectivos, el boleto mínimo porteño pasará a $956,38, mientras que en las líneas bonaerenses alcanzará los $1.263,69. En tanto, el pasaje de subte llegará a $1.888 para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales con SUBE registrada.

Cuánto costará viajar en colectivo en CABA desde noviembre

Las líneas de colectivos que circulan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,9% a partir del 1° de noviembre. Con la actualización, el boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará de $920,48 a $956,38.

El cuadro tarifario previsto para las líneas porteñas con SUBE registrada quedará de la siguiente forma:

De 0 a 3 kilómetros: $956,38

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48

Estos valores corresponden a las líneas que realizan todo su recorrido dentro de la Ciudad. Entre ellas se encuentran las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto costará el colectivo en la Provincia de Buenos Aires

En las líneas de jurisdicción provincial, identificadas por sus números desde el 200 en adelante, el incremento previsto será del 4%. El boleto mínimo para viajes de hasta 3 kilómetros subirá de $1.215,09 a $1.263,69.

Los valores previstos para los viajes con SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.263,69

De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65

De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60

De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54

Más de 27 kilómetros: $2.228,52

La diferencia entre las tarifas de CABA y Provincia responde a los cuadros tarifarios de cada jurisdicción. Por eso, el precio del viaje no depende únicamente de los kilómetros recorridos, sino también de qué autoridad tiene a cargo la línea utilizada.

Cuánto costará el subte en noviembre

El subte porteño también tendrá una actualización del 3,9%. El pasaje pasará de $1.817 a $1.888 para los usuarios con SUBE registrada que realizan entre uno y 20 viajes mensuales.

El sistema mantiene una tarifa escalonada para los pasajeros frecuentes. Es decir, el precio por viaje disminuye a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes. En octubre, los usuarios con SUBE registrada pagaban $1.817 por los primeros 20 viajes, $1.453,60 entre los viajes 21 y 30, $1.271,90 entre los viajes 31 y 40 y $1.090,20 desde el viaje 41.

Por qué vuelven a aumentar los boletos

Las actualizaciones mensuales del transporte en el AMBA siguen un mecanismo vinculado con la inflación y un adicional del 2%. Para los colectivos de la Provincia de Buenos Aires, el cálculo incorpora además una variable relacionada con la evolución de los combustibles, por lo que el porcentaje suele diferir del aplicado en la Ciudad.