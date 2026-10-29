Plazo fijo o billetera virtual: cuánto rinden $1 millón y qué opción paga más en octubre

Las tasas llegan al 24% anual, pero cambian los topes, los requisitos y la liquidez. Cuánto puede generar $1 millón en el mes de octubre

Las tasas para hacer rendir los pesos volvieron a mostrar diferencias entre los bancos y las billeteras virtuales. Al 28 de octubre, algunas entidades ofrecen hasta 24% de tasa nominal anual (TNA) en plazos fijos online, mientras que ciertas cuentas remuneradas alcanzan porcentajes similares, aunque con condiciones para acceder a los rendimientos más altos.

Al comparar estos dos instrumentos no solo se debe tener en cuenta cuál ofrece una tasa mator, sino que también importa aspectos sobre cuánto dinero se remunera u la disponibilidad de los fondos. Para medir las diferencias, se puede tomar como referencia un capital de $1.000.000 durante 30 días.

Plazo fijo cuánto rinde invertir $1 millón a 30 días

El comparador del Banco Central reúne las tasas que las entidades informan para depósitos online a 30 días. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos, Banco Nación ofrece una TNA del 19,25%, Banco Provincia paga 21% a sus clientes y 22% a no clientes, mientras que Banco Macro informa 21%.

Entre las entidades que también publican tasas para quienes todavía no son clientes, Banco BICA ofrece 23%, Banco CMF llega a 24% y Reba informa 24%. Las condiciones pueden variar según el monto y el canal utilizado, por lo que conviene confirmar la tasa antes de constituir el depósito.

Con una inversión de $1.000.000 durante 30 días, los intereses aproximados serían los siguientes:

Banco Nación, TNA del 19,25%: $15.822

Banco Macro, TNA del 21%: $17.260

Banco Provincia, TNA del 22% para no clientes: $18.082

Banco BICA, TNA del 23%: $18.904

Banco CMF o Reba, TNA del 24%: $19.726

Los cálculos aplican la TNA sobre 30 días, con una base de 365 días.

Qué billeteras virtuales pagan más y cuáles son sus límites

Entre las cuentas remuneradas, Fiwind informa una TNA del 23%, pero remunera hasta $750.000. Banco BICA ofrece 22% para los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva y aplica una tasa menor a los saldos que superan ese límite.

Ualá, por su parte, ofrece una tasa base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1.000.000. El porcentaje puede subir al 20% si el usuario acumula $50.000 en operaciones que califican durante el mes, y llegar al 24% si alcanza $500.000 en esas transacciones. Por lo tanto, la tasa máxima no está disponible automáticamente para todos los clientes.

Naranja X ofrece una TNA del 20% para el saldo remunerado, con un tope de $1.000.000. La cuenta permite usar y transferir el dinero mientras genera intereses, pero es necesario activar la remuneración desde la aplicación. Con $1.000.000 durante 30 días, los resultados aproximados de algunas de estas alternativas son las siguientes:

Ualá al 24%: $19.726 de intereses, si se cumplen los requisitos para acceder a esa tasa

Fiwind al 23%: $14.178 sobre los primeros $750.000; el saldo restante no genera rendimiento bajo ese tope

Banco BICA: unos $17.466, al aplicar 22% sobre los primeros $750.000 y 19% sobre los $250.000 restantes

Naranja X al 20%: $16.438 sobre el saldo remunerado de $1.000.000

Con respecto a los fondos comunes de inversión money market, en el relevamiento de Tarjete.ar del 26 de octubre, el fondo de Mercado Pago registró un rendimiento anualizado de referencia del 22,2%, mientras que Cocos Ahorro informó 18,8% anual estimado.

Es importante mencionar que, en las cuentas remuneradas como en los fondos comunes de inversión money market, la tasa puede cambiar durante el período y el resultado final dependerá de las condiciones vigentes y del saldo que permanezca depositado.

En cuanto a la liquidez, la misma varía según el tipo de producto. En el caso de las cuentas remuneradas permiten utilizar de forma inmediata el saldo disponible para pagos y transferencias al igual que una parte de los FCI money market.

Sin embargo, muchos fondos comunes de inversión tienen sus propios plazos de rescate que pueden variar según el fondo.

Qué conviene mirar antes de elegir dónde dejar los pesos

La comparación entre un plazo fijo, un FCI money market y una cuenta remunerada depende de las necesidades de cada ahorrista. El plazo fijo tradicional permite conocer de forma anticipada la tasa a la que se accederá, a diferencia de las otras dos opciones.

Sin embargo, la principal diferencia está en la liquidez. En los depósitos a plazo fijo, el tiempo mínimo es de 30 días. Además, una vez que se eligió un plazo de inversión, no se puede retirar con anticipación. En cambio, en los otros dos instrumentos, la liquidez es inmediata o requiere pocas horas hábiles, siendo poco común que supere los dos días.