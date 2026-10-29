Vuelve la calma al mercado tras "efecto Brasil" y la City espera señales desde Economía

El riesgo país retrocede a 749 puntos, pero persisten las dudas sobre cómo hará Caputo para conseguir los dólares para afrontar vencimientos en 2027

El mercado financiero argentino empieza a dejar atrás el sacudón provocado por el triunfo de Lula en Brasil.

El dólar encontró cierta estabilidad, la brecha cambiaria -entre el precio spot mayorista y el CCL- retrocedió desde los máximos del lunes y el riesgo país volvía a bajar este jueves, hasta los 749 puntos, con una mejora del 1,8% al mediodía.

Sin embargo, la tranquilidad cambiaria no alcanza para despejar las principales dudas de los inversores. En la City consideran que Luis Caputo deberá dar señales concretas sobre cómo piensa financiar los vencimientos de deuda de 2027, en un escenario donde los mercados de crédito en dólares siguen cerrados para la Argentina, tanto en Wall Street como en la plaza local.

El Gobierno había apostado a una caída sostenida del riesgo país que le permitiera recuperar el acceso al financiamiento voluntario. Pero el indicador continúa en niveles que complican esa estrategia.

Por eso, la expectativa de los operadores está puesta en los próximos movimientos del ministro de Economía.

El dólar se estabiliza y la brecha empieza a retroceder

Ayer miércoles, el dólar mayorista avanzó apenas 0,3%, hasta los $1.542, mientras que el tipo de cambio mayorista prácticamente no registró variaciones y terminó en $1.538,50.

La mejora también alcanzó a los dólares financieros. El contado con liquidación cerró prácticamente sin cambios, en $1.660, mientras que la brecha con el dólar oficial retrocedió al 7,7%, después de haber alcanzado un máximo del 8,9% el lunes.

A su vez, la diferencia entre el contado con liquidación y el MEP, conocida como canje, se redujo del 6,9% al 6,1%.

Los números reflejan una descompresión de las tensiones, aunque todavía no permiten hablar de una normalización definitiva.

Caputo, entre la compra de dólares y los vencimientos

Un dato relevante es que el Banco Central acumuló tres jornadas consecutivas sin intervenir en el mercado oficial.

Según los técnicos de PPI (Personal Portfolio Inversiones), una posible explicación es que la autoridad monetaria esté dejando espacio para que el Tesoro compre divisas y recomponga sus depósitos antes de los próximos pagos al Fondo Monetario Internacional.

Hasta ahora, el BCRA acumula compras durante octubre según este detalle:

Octubre: u$s1.253 millones , con un promedio de u$s66 millones diarios

, con un promedio de Septiembre: u$s22 millones diarios

Agosto: u$s39 millones diarios

El problema es que las necesidades financieras del Tesoro son inmediatas.

De acuerdo con PPI, al 26 de octubre Economía tenía depositados apenas u$s830 millones en el Banco Central, frente a compromisos por u$s877 millones con el FMI que vencen el 5 de noviembre, más otros u$s60 millones adicionales.

El informe también confirmó que el Tesoro vendió u$s94 millones el lunes para abastecer la demanda cambiaria, mientras que una eventual recompra de u$s44 millones durante la rueda siguiente todavía debía confirmarse.

En la City esperan que Economía empiece a mostrar sus cartas. Porque, superado el primer impacto del efecto Brasil, el mercado vuelve a concentrarse en el principal interrogante financiero de la Argentina: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda.