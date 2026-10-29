Qué cambiará para los usuarios cuando Mercado Pago se convierta en banco

El BCRA aprobó la instancia técnica de la licencia solicitada por la empresa de Marcos Galperin. Qué pasará con cuentas, sueldos, créditos y tarjetas

Se espera que esto impulse la competencia en el sistema financiero, ofreciendo más alternativas a millones de personas.

La fintech busca que sus usuarios cuenten con un CBU, accedan a más créditos y nuevas opciones de inversión.

Mercado Pago obtuvo la aprobación técnica del BCRA para convertirse en banco en Argentina.

Mercado Pago quedó un paso más cerca de convertirse en banco en la Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio la aprobación técnica a la licencia solicitada por la billetera virtual de Mercado Libre, un avance que podría cambiar la forma en que millones de personas administran su dinero y acceden a servicios financieros.

La decisión fue confirmada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, durante el Argentina Fintech Forum 2026. Si bien la autorización todavía necesita el visto bueno definitivo del Directorio de la autoridad monetaria, la compañía ya superó una instancia clave del proceso.

"En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso", afirmó el funcionario.

La aprobación final podría concretarse antes de fin de año. De obtenerla, Mercado Pago dejará de operar exclusivamente bajo su actual esquema de proveedor de servicios de pago (PSP) y podrá desarrollar actividades propias de una entidad bancaria, con nuevas oportunidades para captar depósitos, otorgar préstamos y ofrecer productos financieros.

El cambio podría impactar en sus más de 25 millones de usuarios en el país, según estimaciones del mercado citadas en una publicación previa de iProfesional. La empresa no difunde una cifra oficial exacta de clientes activos en la Argentina.

Mercado Pago como banco: qué cambia para los usuarios

Uno de los cambios más importantes será la posibilidad de centralizar una mayor cantidad de operaciones financieras en una sola cuenta. Actualmente, los usuarios pueden recibir transferencias, pagar servicios, realizar compras y utilizar los servicios de inversión y crédito que ofrece la plataforma, según las condiciones de cada producto.

Sin embargo, su condición de billetera virtual establece límites frente a los bancos tradicionales. Con una licencia bancaria, Mercado Pago podría ampliar su oferta y acceder a operaciones que hoy están reservadas a las entidades financieras autorizadas.

Estos son los principales cambios potenciales para los clientes.

1. Cobrar el sueldo directamente en Mercado Pago

La posibilidad de acreditar salarios es una de las novedades de mayor impacto. Actualmente, los usuarios de Mercado Pago operan con una Clave Virtual Uniforme (CVU), mientras que las cuentas bancarias tradicionales utilizan una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Con la licencia, la compañía podría ofrecer cuentas bancarias con CBU y competir por las cuentas sueldo que hoy administran los bancos tradicionales.

Esto permitiría que los trabajadores que cobran sus haberes en una entidad bancaria y después transfieren el dinero a Mercado Pago puedan centralizar sus operaciones en una sola plataforma.

La posibilidad de captar esos depósitos también representa un desafío para la banca tradicional, que utiliza los fondos de sus clientes como una de sus principales fuentes de financiamiento.

2. Más opciones de crédito y tarjetas

La licencia bancaria también abriría la puerta a una mayor expansión del negocio crediticio de Mercado Pago.

La compañía ya ofrece préstamos a determinados usuarios y comercios, de acuerdo con sus criterios de evaluación y las condiciones de cada producto. Como banco, podría ampliar sus fuentes de financiamiento mediante la captación de depósitos y utilizarlos para otorgar créditos, siempre bajo las reglas prudenciales que establece el Banco Central.

Esto podría traducirse en una mayor variedad de préstamos para personas y pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque la aprobación de la licencia no garantiza por sí sola que todos los clientes accedan a nuevas líneas de financiamiento ni que las tasas sean más bajas.

Otro producto con potencial de crecimiento son las tarjetas de crédito. Mercado Pago podría profundizar su estrategia para captar usuarios que no cuentan con productos bancarios tradicionales, mediante tarjetas integradas a su ecosistema de pagos y comercio electrónico.

La posibilidad de ofrecer tarjetas sin costo de mantenimiento, promociones y beneficios asociados a las compras en Mercado Libre forma parte de las alternativas de expansión del negocio. No obstante, las condiciones concretas de esos productos dependerán de los anuncios que realice la empresa.

3. Plazos fijos y nuevas alternativas de inversión

Convertirse en banco también permitiría a Mercado Pago ampliar su oferta de productos de ahorro e inversión.

A diferencia de una billetera virtual, una entidad bancaria está habilitada para captar depósitos a plazo fijo y utilizar esos fondos para desarrollar actividades de intermediación financiera, dentro del marco regulatorio vigente.

Esto podría sumar nuevas alternativas para los usuarios que actualmente utilizan la plataforma para administrar sus saldos o acceder a instrumentos de inversión.

La licencia también abriría la posibilidad de ampliar la oferta de otros productos financieros, como operaciones con títulos públicos, Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) y servicios vinculados con moneda extranjera, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

De todos modos, no significa que todos esos instrumentos vayan a estar disponibles desde el primer día. La implementación dependerá de la estrategia comercial de Mercado Pago y de las habilitaciones regulatorias aplicables a cada actividad.

4. ¿Qué pasará con el dinero que los usuarios tienen en la cuenta?

Este es uno de los puntos centrales de la transformación.

Actualmente, Mercado Pago funciona como proveedor de servicios de pago y los fondos de sus usuarios no constituyen depósitos bancarios por el solo hecho de estar alojados en la billetera. La plataforma ofrece rendimientos sobre los saldos mediante mecanismos de inversión, sujetos a las condiciones de cada producto.

Con la licencia bancaria, la compañía podrá ofrecer cuentas bancarias y captar depósitos bajo el régimen correspondiente. Esto no significa necesariamente que todos los saldos existentes se conviertan automáticamente en depósitos bancarios.

La empresa deberá definir cómo implementará la transición, qué productos estarán disponibles y cuáles serán las condiciones para los clientes.

También será importante distinguir entre el dinero depositado en una cuenta bancaria y los fondos invertidos en instrumentos financieros: tienen características, riesgos y condiciones de protección diferentes.

Por eso, antes de realizar cambios, los usuarios deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de Mercado Pago sobre el funcionamiento de sus cuentas y la eventual migración de servicios.

¿Mercado Pago podrá lanzar su propia criptomoneda?

Otro de los posibles caminos de expansión está relacionado con los criptoactivos y los instrumentos digitales vinculados al dólar.

La compañía ya avanzó en este segmento en otros mercados de América Latina. Entre las alternativas mencionadas en el sector figura el desarrollo de productos similares a las stablecoins, activos digitales diseñados para mantener una paridad con una moneda de referencia, como el dólar estadounidense.

Una eventual ampliación de estos servicios en la Argentina dependerá de la estrategia de la empresa y del marco regulatorio vigente. La obtención de una licencia bancaria no implica una autorización automática para emitir o comercializar cualquier criptomoneda.

En consecuencia, la posibilidad de incorporar una moneda digital propia o ampliar la oferta de criptoactivos debe considerarse una alternativa de desarrollo, no un lanzamiento confirmado.

Qué significa para los bancos tradicionales

El avance de Mercado Pago también puede modificar la competencia en el sistema financiero argentino.

La plataforma ya cuenta con una extensa base de usuarios y una presencia consolidada en pagos digitales, transferencias, financiamiento al consumo y servicios para comercios. Con una licencia bancaria, podría competir directamente con las entidades tradicionales por los depósitos, las cuentas sueldo y otros productos financieros.

Además, tendría la posibilidad de gestionar de manera más directa las operaciones bancarias asociadas a su negocio, reducir la dependencia de entidades intermediarias y ampliar su capacidad para financiar créditos.

La disputa por los depósitos será especialmente relevante. Para los bancos, las cuentas sueldo representan una fuente de fondeo importante, ya que les permiten captar dinero que luego pueden utilizar en distintas operaciones financieras, respetando las exigencias regulatorias.

Para los usuarios, la llegada de un nuevo banco de gran escala podría traducirse en más alternativas de servicios, promociones y productos digitales. Sin embargo, la competencia no garantiza automáticamente mejores tasas, menores costos o una aprobación más sencilla de los préstamos.

Qué falta para que Mercado Pago se convierta en banco

Por ahora, Mercado Pago todavía necesita la aprobación definitiva del Directorio del BCRA para completar el proceso de obtención de la licencia bancaria.

Curutchet anticipó que la autorización podría llegar antes de fin de año, aunque el visto bueno técnico de la Superintendencia no equivale a una habilitación final para operar como banco.

Una vez que se complete el trámite, la compañía deberá avanzar con la implementación de los servicios correspondientes a su nueva condición regulatoria.

El cambio más visible para los clientes podría ser la posibilidad de contar con una cuenta bancaria y cobrar el sueldo directamente en la plataforma. A partir de allí, Mercado Pago tendría margen para ampliar sus opciones de crédito, ahorro e inversión, además de profundizar su integración con Mercado Libre.

La transformación, sin embargo, no implica que todos los productos vayan a cambiar de inmediato. El alcance concreto dependerá de las decisiones comerciales de la empresa y de las autorizaciones que correspondan a cada servicio.