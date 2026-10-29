Mercado Pago, a un paso de ser banco tras una autorización clave del BCRA

La Superintendencia de Entidades Financieras dio el visto bueno técnico al pedido de la fintech. ¿Cuándo llegaría la aprobación definitiva?

La fintech busca ofrecer cuentas CBU, habilitando el cobro de salarios directos y más servicios.

Mercado Pago recibió la aprobación técnica del BCRA para su licencia bancaria en Argentina.

Mercado Pago quedó un paso más cerca de convertirse en banco en la Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio la aprobación técnica a la solicitud presentada por la empresa de Marcos Galperin para obtener una licencia bancaria, un avance clave en un proceso que podría modificar la competencia dentro del sistema financiero local.

La novedad fue confirmada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, durante el Argentina Fintech Forum 2026. Según explicó, el trámite ya superó la instancia técnica de la Superintendencia y ahora deberá completar el procedimiento para obtener la autorización definitiva del Directorio de la autoridad monetaria.

"En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso", afirmó el funcionario.

La aprobación técnica representa un avance importante, aunque todavía no significa que Mercado Pago cuente con autorización para operar como banco. La decisión final quedará en manos del Directorio del Banco Central.

Cuándo podría convertirse Mercado Pago en banco

Curutchet ya había anticipado semanas atrás que la aprobación definitiva de la licencia bancaria para Mercado Pago podría concretarse antes de fin de año. En ese mismo horizonte temporal se ubica la autorización para Revolut, el banco digital más grande de Europa, que recibió el permiso del BCRA el mes pasado y se prepara para comenzar a operar en el país en 2027.

El eventual desembarco de Mercado Pago como entidad bancaria marcaría un cambio relevante para la compañía, que actualmente funciona como proveedor de servicios de pago (PSP), una categoría que incluye a las billeteras virtuales.

La empresa de Galperin se convertiría así en un competidor directo de los bancos tradicionales en actividades que hoy no puede desarrollar con su actual encuadre regulatorio.

Qué cambiará para los usuarios de Mercado Pago

Uno de los principales cambios potenciales estará relacionado con las cuentas que utilizan millones de personas para administrar su dinero.

Según estimaciones citadas por Infobae, Mercado Pago cuenta con más de 20 millones de cuentas, aunque la empresa no informó oficialmente una cifra exacta. Actualmente, esas cuentas operan con una Clave Virtual Uniforme (CVU), característica de los proveedores de servicios de pago.

Con una licencia bancaria, la compañía podría ofrecer cuentas bancarias con Clave Bancaria Uniforme (CBU). Esto abriría la posibilidad de que sus clientes accedan a servicios reservados a las entidades bancarias, entre ellos la acreditación de salarios.

De concretarse, los trabajadores podrían cobrar sus sueldos directamente en Mercado Pago y utilizar esa misma cuenta para realizar pagos, transferencias y otras operaciones cotidianas, sin necesidad de recibir el dinero primero en un banco tradicional y luego transferirlo a la billetera.

La posibilidad de captar cuentas sueldo representa uno de los principales desafíos para los bancos, cuyo modelo de negocios se apoya, en parte, en los depósitos que reciben de sus clientes y que les permiten financiar sus operaciones.

Mercado Pago avanza en tres frentes para ganar terreno frente a los bancos

La estrategia de Mercado Pago combina tres ventajas que podrían darle una posición diferencial dentro del sistema financiero: una base de usuarios capaz de convertirlo en el banco con más cuentas del país, información sobre el comportamiento de consumidores y comercios a través de Mercado Libre y una red de negocios que podría funcionar como infraestructura para operaciones con efectivo.

1. Más de 25 millones de usuarios y el negocio de las cuentas sueldo

Si logra migrar sus cuentas virtuales (CVU) al esquema bancario (CBU), Mercado Pago podría superar en cantidad de cuentas a las principales entidades financieras de la Argentina. El objetivo es captar también cuentas sueldo, lo que permitiría que los usuarios cobren sus haberes directamente en la plataforma y concentren allí sus pagos, ahorros y solicitudes de crédito.

2. Los datos de Mercado Libre para ampliar el crédito

La actividad de compras y ventas registrada en Mercado Libre y los movimientos financieros de Mercado Pago aportan información que puede ayudar a evaluar la capacidad de pago de consumidores, trabajadores independientes y pymes. Con herramientas de inteligencia artificial, la compañía podría identificar perfiles que encuentran más dificultades para acceder al crédito bancario tradicional y diseñar ofertas ajustadas a su actividad. La licencia también le permitiría captar depósitos y ampliar sus fuentes de financiamiento para prestar.

3. Una red comercial que puede acercar el efectivo

Los comercios que utilizan terminales Point y otras soluciones de cobro constituyen una infraestructura que Mercado Pago podría aprovechar para ampliar el acceso a operaciones presenciales. Si desarrolla los mecanismos necesarios, esa red podría convertirse en puntos de depósito y extracción de efectivo, sin necesidad de replicar la estructura de sucursales de los bancos tradicionales. El despliegue dependerá de la implementación operativa y de las condiciones regulatorias correspondientes.