Banco Macro ya empezó a recomprar acciones y destinará hasta $160.000 millones

La entidad adquirirá hasta 20 millones de títulos propios durante 45 días. En la primera jornada informó compras por más de $5.000 millones

Banco Macro acaba de poner en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias por hasta $160.000 millones, una operación con la que busca proteger el valor de la inversión de sus accionistas y reducir las fluctuaciones de su cotización en el mercado.

La entidad ya informó una primera adquisición por más de $5.000 millones, correspondiente a 503.318 acciones Clase B. La decisión fue aprobada por el directorio el 28 de octubre y comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En la presentación, el banco sostuvo que la evolución reciente de la cotización de sus acciones no refleja adecuadamente el valor razonable de sus activos ni su potencial económico. También mencionó el contexto macroeconómico local e internacional entre los factores considerados para implementar el programa de recompra

Cuánto dinero destinará Banco Macro a recomprar sus acciones

El programa contempla una inversión máxima de $160.000 millones para adquirir hasta 20 millones de acciones ordinarias escriturales Clase B, con un valor nominal de $1 y derecho a un voto por título. El precio máximo fijado por la entidad es de $10.700 por acción.

Las adquisiciones se realizarán durante un plazo de 45 días corridos, contado desde el día siguiente a la publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. E

El comunicado también contempla la posibilidad de renovar o extender ese período, siempre que la entidad informe la decisión al mercado. El programa ya tuvo su primer movimiento.

En una presentación ante la CNV del 30 de octubre, Banco Macro informó que ese día adquirió 503.318 acciones propias a un precio promedio de $9.956,2011 por unidad. El monto total de esa primera compra ascendió a $5.011.135.210.

Por qué Banco Macro recompra sus propias acciones

Las empresas que cotizan en bolsa pueden usar parte de sus fondos para comprar acciones propias que están en circulación. Esta operación se conoce como recompra o buyback y permite que la empresa actúe como demandante de sus propios títulos en el mercado.

En cuanto a sus posibles efectos son varios. Uno de ellos consiste en que la compra genere una demanda adicional sobre la acción, lo que puede elevar los precios.

También puede modificar indicadores financieros como la ganancia por acción. Esto ocurre cuando disminuye la cantidad de títulos que se consideran en circulación, por ejemplo, si las acciones adquiridas se cancelan.

En el caso de Banco Macro, el directorio señaló que busca proteger el valor de la inversión de sus accionistas y reducir las fluctuaciones significativas en la cotización.