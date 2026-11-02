Elecciones en EE.UU. amenazan con meter más presión al dólar y al riesgo país en Argentina

Este martes son las elecciones legislativas en EE.UU., y los pronósticos de que pierda el partido de Trump generan ruido en Argentina y en la economía

El resultado de las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos puede tener un impacto en Argentina y darle una mayor incertidumbre a la economía doméstica. Por lo pronto, dos factores clave, como el precio del dólar y el riesgo país pueden verse presionados, según distintos economistas relevados por iProfesional.

La preocupación está en que Donald Trump y el partido Republicano sufran una dura derrota, algo que lo haría perder mayoría en el Congreso estadounidense y, como consecuencia, se vea debilitada la posibilidad de un apoyo sólido a la Argentina. Sobre todo, pone en duda el gran apoyo prometido hace semanas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había ratificado a principios de octubre pasado el respaldo político y financiero de la administración Trump al gobierno argentino, y dejó abierta la posibilidad de volver a asistir, como ya se realizó con un swap de monedas el año pasado, si fuera necesario estabilizar a la economía doméstica.

Ese escenario, como hecho aislado, para la City no genera pánico, pero es visto con un marco que imprime más tensión y menor margen de maniobra para el gobierno de Javier Milei para afrontar con calma los importantes compromisos de pago de deuda internacional del 2027, por unos u$s29.000 millones, en un escenario en el que también habrá incertidumbre política por las elecciones presidenciales domésticas.

Cabe recordar que, a nivel geopolítico, a ello se le suma que hace días el Gobierno tuvo un duro golpe con la derrota de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil y que llevó a la reelección a Lula da Silva.

Y una mayor tensión mundial, también generaría un incremento en el riesgo país argentino, que ya orilla los 800 puntos básicos, su mayor nivel en todo el año y que aumenta más el costo de financiamiento en los mercados internacionales.

En resumidas cuentas, todos estos factores presionan al precio del dólar al alza, ya que se encarece su acceso y, al mismo tiempo, la mayor demanda por cobertura también empuja su cotización.

Sin ir más lejos, el lunes el valor del billete mayorista aumentó 10 pesos (0,7%), para ubicarse en su nivel nominal récord de $1.545,5.

En los mercados de futuros de A3 (Matba-Rofex) el dólar mayorista negociado para fin de diciembre se ubicó a $1.598,5 y para fines de septiembre del año que viene, en la previa electoral, se posiciona en los $1.905.

Dólar y riesgo país: qué impacto habrá, según expertos de la City

"El impacto llega por un camino indirecto. En 2025, por decisión política de Trump, el Tesoro de Estados Unidos sostuvo a la Argentina con un swap de u$s20.000 millones, que fue una especie de línea de crédito de emergencia en dólares, y compras directas de pesos. Lo que se define ahora en las elecciones es cuánto margen le queda a Trump para repetir ese apoyo", reflexiona Lucía Balero, investment advisory de la consultora Quaestus Advisory.

Por lo tanto, sostiene que si los republicanos (línea de Trump) conservaran las dos cámaras en el Congreso, "algo a lo que los mercados le asignan menos de un 10% de chances, sería una buena noticia para la Argentina: bajaría el riesgo país y, con ello, la presión sobre el dólar".

Aunque advierte que el escenario más probable es "el contrario", que los demócratas ganen el Congreso.

"En ese caso, el respaldo a la Argentina no desaparece, pero se vuelve más difícil de sostener. Ya presentaron la ´No Argentina Bailout Act´ para suspender el swap. El proyecto no alcanza para frenar la ayuda al país, ya que depende del Tesoro estadounidense, no del Congreso, pero sí lo encarece políticamente a Trump. Por lo que la Argentina quedaría con una red de contención más débil, justo antes de los vencimientos de deuda de 2027 y con un acceso caro al financiamiento internacional", indica Balero a iProfesional.

El primer reflejo de esta situación, acota la experta, sería una suba del riesgo país, que mide cuánto más le cobran a la nación por prestarle dinero del exterior, y que se encuentra en su máximo del año.

"Con un riesgo país más alto, refinanciar la deuda sale más caro y crecen las dudas sobre cómo pagar esos vencimientos. Esas dudas empujan a cubrirse en dólares y, ahí sí, la presión puede llegar al tipo de cambio", advierte Balero.

Para Pablo Repetto, gerente de Aurum, un resultado adverso para la administración de Trump puede tener "efectos negativos", algo que el mercado ya lo ha venido siguiendo en el incremento del riesgo país. Es decir, se considera que ya la City se comenzó a adelantar a ese escenario.

"Algún grado de presión puede haber en el precio del dólar, pero no creo que sea extraordinaria. Puede haber un saltito, pero tampoco lo van a dejar a que se escape. Es decir, por ahí acepta un ritmo de corrección un poco más rápido, pero paulatino. Puede haber un salto de 60 o 70 pesos en todo un mes, pero no diario", resume Repetto a iProfesional.

Efecto acumulación de factores en dólar y riesgo país

El consenso de gran parte de los economistas relevados es que un revés de Trump en las elecciones legislativas no sería una buena noticia, pero se considera que el impacto no será determinante. Incluso, varios afirman que ya está reflejado en precios.

Incluso, este lunes, el principal índice MSCI Merval de acciones de empresas líderes descendió 3,2%, las compañías nacionales que cotizan en Wall Street se derrumbaron hasta 13% en dólares y los bonos argentinos en nominados en moneda estadounidense cayeron hasta 1,7% en la jornada.

Es decir, dicha noticia provenientes de Estados Unidos se transformaría en un factor más para aumentar la dificultad a una renovación del mandato de Milei el año que viene, dentro de un listado conformado por otros tantos aspectos, como los datos negativos de actividad económica y de una inflación que parece haber tocado un piso en su descenso.

"Posiblemente veamos algo de presión sobre el tipo de cambio y los bonos en dólares si los resultados son más desfavorables de lo que descuenta el mercado, pero, a priori, esperaría un impacto acotado. Por un lado, en recientes declaraciones, el gobierno norteamericano reafirmó su apoyo a la gestión de Milei, incluso si los republicanos son derrotados en los comicios. Por otro lado, es posible que tal resultado esté en gran medida ya en precios", reflexiona Isaías Marini, economista de ONE618 (ex Consultatio).

Incluso, Federico Glustein, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sentencia: "Creo que en Argentina hay factores que juegan mucho más sobre la cuestión dólar y mercado, como son el crecimiento de la economía sumado a un potencial efecto del Niño, que pueden jugar mucho más que unos u$s3.000 millones que nos pueda llegar a disponer Estados Unidos en una virtual corrida cambiaria preelectoral".

Por su parte, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, suma: "Creo que de ahora en más vamos a ver algo más de presiones, justificadas o no, pero porque se atan a ciclos que, cuando la incertidumbre empieza a tomar control, el argentino se refugia en el dólar".

Y aclara, con respecto a la continuidad de Trump y el apoyo a la Argentina, que la ayuda del Tesoro norteamericano, llegado el caso, "va a estar presente por un tema político y de posicionamientos geopolíticos".

Justamente, a nivel mundial, la economía puede afrontar también mayor tensión ante un cambio político.

"Más que el resultado político en sí de estas elecciones, habrá que mirar cómo reacciona el dólar a nivel internacional, las tasas de los bonos del Tesoro y el apetito por activos emergentes. Si suben las tasas estadounidenses y se fortalece el dólar, podría aumentar la demanda de cobertura y generar mayor presión sobre el tipo de cambio local", advierte Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

Aunque aclara que, igual, "no esperaría una reacción automática del dólar en Argentina sólo porque Trump pierda apoyo legislativo. Parte de ese escenario ya puede estar incorporado en precios y el efecto dependerá de cómo interprete el mercado la capacidad del Gobierno estadounidense de avanzar con su agenda económica y fiscal. Por eso, después de la elección, miraría especialmente el bono del Tesoro (Treasury) a 10 años y el dólar a nivel internacional", finaliza.