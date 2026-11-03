El BCRA dejó señales de intervención en futuros y títulos atados al dólar, mientras los inversores castigan los bonos y el riesgo país escala

El Gobierno empezó a mostrar que no está dispuesto a convalidar un nuevo episodio de volatilidad cambiaria, justo cuando los mercados internacionales se preparan para conocer el resultado electoral en Estados Unidos.

Luis Caputo parece decidido a evitar que la incertidumbre externa se traslade al dólar argentino, en momentos en que los bonos y las acciones vuelven a sufrir un fuerte castigo.

Las señales aparecieron en la rueda de ayer, cuando el dólar oficial avanzó 0,75%, su mayor incremento diario en cinco meses, con indicios de intervención del Banco Central en distintos segmentos del mercado.

Los operadores detectaron movimientos más bruscos tanto en los contratos de futuros como en los títulos ajustados por el tipo de cambio, según informaron los técnicos de PPI (Portfolio Personal Inversiones).

La particularidad es que, en este contexto, el BCRA no compró divisas en el mercado oficial, a pesar de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas.

Caputo enfrenta así un doble desafío: evitar sobresaltos con el dólar y, al mismo tiempo, conseguir las divisas que necesita para cumplir las metas acordadas con el FMI.

La tensión financiera agrega una dificultad adicional. El riesgo país volvía este mediodía a superar los 800 puntos mientras los bonos soberanos y las acciones argentinas retrocedieron, en una jornada que volvió a mostrar la fragilidad del clima inversor.

Las señales de intervención que detectó la City

El informe de PPI identificó un incremento de u$s179 millones en el interés abierto de los contratos de futuros de dólar, que alcanzó un total de u$s3.497 millones.

Lo llamativo fue que buena parte de ese movimiento se concentró en posiciones alejadas de los vencimientos inmediatos:

Agosto de 2027 sumó u$s49 millones

Octubre de ese año, otros u$s40 millones

El contrato de noviembre también registró un incremento de u$s69 millones

La actividad también se extendió a las letras dólar linked.

La letra con vencimiento en noviembre registró operaciones por u$s142,4 millones, el mayor volumen de su historia. En tanto, el título que vence en enero de 2027 negoció u$s56,4 millones, también un récord.

PPI aclaró que esos movimientos no permiten atribuir toda la operatoria al Banco Central. Sin embargo, constituyen indicios de una presencia oficial más activa para administrar las presiones cambiarias. La lectura que surge de estas operaciones es que Caputo pretende moderar las expectativas de devaluación sin necesidad de recurrir directamente a las reservas internacionales.

El riesgo país vuelve a complicar los planes de Caputo

La intervención cambiaria se produce en un contexto financiero que dista de ser confortable para el ministro.

El riesgo país llegó a los 808 puntos, prácticamente el doble de los 400 puntos que había alcanzado a comienzos de julio.

El deterioro tiene consecuencias concretas. Con semejante nivel de riesgo, la Argentina continúa sin posibilidades de acceder al financiamiento voluntario en dólares a tasas razonables, tanto en Wall Street como en el mercado local.

El resultado de las elecciones estadounidenses puede modificar las expectativas sobre las tasas de interés, la evolución del dólar a nivel internacional y el apetito de los inversores por los activos de países emergentes.

Para la Argentina, que todavía permanece fuera de los mercados internacionales de crédito, cualquier episodio de aversión al riesgo representa una amenaza adicional.

Por eso, la decisión de intervenir en instrumentos cambiarios adquiere especial relevancia. Caputo parece apostar a atravesar la incertidumbre electoral estadounidense sin que se produzca un salto brusco del dólar que termine contaminando las expectativas domésticas.