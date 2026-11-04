Feriados de noviembre: cuánto se puede ganar con un fondo común de inversión

Cuánto se puede ganar con $1 millón en el término de una semana si se alcanza la tasa de los fondos comunes de mejor rendimiento

Los días sin bancos de noviembre plantean una oportunidad para quienes tienen pesos disponibles y quieren evitar que queden inmovilizados en una cuenta sin remuneración. En lugar de dejar el dinero quieto durante los feriados y fines de semana, una alternativa es colocarlo en un Fondo Común de Inversión (FCI), especialmente en los denominados Money Market.

Estos instrumentos son utilizados habitualmente por ahorristas que necesitan mantener la disponibilidad de sus fondos, pero al mismo tiempo buscan obtener una renta diaria. Se puede invertir desde aplicaciones bancarias, billeteras virtuales y sociedades de bolsa, sin necesidad de constituir un plazo fijo ni comprometer el dinero durante 30 días. La oportunidad cobra relevancia en noviembre de 2026, cuando se combinan el Día del Trabajador Bancario, los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV y en más adelante por el Día de la Soberanía Nacional. La pregunta es cuánto puede ganar un ahorrista que coloca su dinero antes de esos días y lo retira cuando vuelve la actividad.

Cuándo estarán cerrados los bancos en noviembre

El primer período especial comienza el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario. A esa jornada se suman el sábado 7 y el domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 por la visita del papa León XIV y el feriado bancario del martes 10.

De esta manera, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive. La actividad bancaria presencial se retomará el miércoles 11, de acuerdo con el calendario del Banco Central. El calendario también contempla otro fin de semana largo, entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Aunque los bancos no atiendan al público, los canales digitales seguirán disponibles para realizar transferencias, pagos y consultas. Sin embargo, las operaciones de suscripción y rescate de fondos comunes dependen de los horarios y días hábiles establecidos por cada administradora.

Cuáles son los fondos comunes que más rinden

Según la información elaborada por la Cámara de Fondos Comunes, a partir de los valore de las cuotapartes informados a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se permite tener una referencia concreta. Al 3 de noviembre, sobre una muestra de 60 fondos Money Market en pesos, la tasa nominal anual promedio de los últimos siete días era del 18,61%, mientras que el fondo que encabezaba la clasificación alcanzaba el 21,54%.

El primer puesto correspondía a Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero, con una TNA del 21,54%. Detrás se ubicaban Unico Liquidez Pesos, con 21,30%, y BAVSA Ahorro, con 21,25%. El ranking continuaba con Pellegrini Renta Pesos, que registraba 21,11%, Premier Renta CP en Pesos, con 21,10%, y Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero, con 21,02%. También aparecían MAF Liquidez, con 20,94%, y Valiant Ahorro, con 20,90%.

La diferencia entre el primero y el promedio del mercado es de casi tres puntos porcentuales anuales, que si bien para períodos muy cortos, esa brecha no representa una fortuna, pero puede ser interesante para quienes administran saldos importantes. Además, hay que considerar que el rendimiento pasado no asegura que el fondo mantenga esa posición durante los próximos días.

Cuánto dinero se puede ganar con $500.000, $1 millón o $10 millones

Para dimensionar el beneficio, se puede simular una inversión durante siete días corridos, tomando como referencia las tasas anualizadas del relevamiento. En tal sentido, el cálculo contempla dos escenarios: uno con la tasa promedio del conjunto de fondos y otro con la tasa del fondo que encabezaba el ranking. Con una inversión de $500.000, la ganancia estimada sería de $1.785 con la tasa promedio del 18,61% y de $2.065 si se consiguiera replicar el rendimiento del fondo líder, del 21,54%.

Para quien dispone de $1 millón, los resultados serían de aproximadamente $3.569 en el primer escenario y $4.131 en el segundo. Si el capital asciende a $5 millones, la renta estimada pasaría a $17.845 o $20.655, respectivamente y en el caso de una colocación de $10 millones, la ganancia alcanzaría unos $35.690 con el rendimiento promedio y $41.310 con la tasa del fondo que encabezaba el ranking.

En otras palabras, alguien que tiene $1 millón disponible podría obtener alrededor de $4.100 en una semana si consiguiera el rendimiento anualizado del fondo más rentable del relevamiento. Si colocara $10 millones, la diferencia entre el promedio y el fondo líder sería de unos $5.620 en ese mismo período.

También existe la posibilidad de aprovechar el segundo fin de semana largo del mes. Para una inversión de cuatro días, desde el viernes 20 hasta el martes 24 de noviembre, los resultados estimados serían de $1.020 por cada $500.000 con la tasa promedio y de $1.180 con la del fondo líder.

Para un capital de $1 millón, las ganancias serían de $2.039 y $2.361, respectivamente. Quien invierta $5 millones podría obtener entre $10.197 y $11.803, mientras que una colocación de $10 millones dejaría una renta estimada de $20.395 con la tasa promedio o $23.605 con la del fondo de mayor rendimiento. Estos cálculos son orientativos: el rendimiento efectivo dependerá de la evolución de los activos de cada cartera y de cómo se reflejen los resultados durante los días sin operaciones.

Money Market clásico o dinámico: cuál conviene elegir

No todos los fondos de liquidez inmediata funcionan exactamente igual. La industria distingue principalmente entre Money Market clásicos y dinámicos. Los primeros priorizan la disponibilidad del dinero y la estabilidad de la inversión. Sus carteras están integradas principalmente por depósitos bancarios, disponibilidades en cuentas a la vista y cauciones, entre otros instrumentos de muy corto plazo.

Los dinámicos, en cambio, tienen mayor flexibilidad para incorporar instrumentos de deuda de corto plazo, públicos o privados. Esto les permite buscar rendimientos superiores, aunque también pueden presentar mayores variaciones en el valor de sus cuotapartes.

Cómo invertir antes de los feriados bancarios

El procedimiento es relativamente sencillo. Se puede ingresar a la aplicación del banco o sociedad de bolsa, seleccionar la opción de inversiones y buscar los fondos comunes disponibles para suscripción. Una vez elegido el instrumento, se indica el importe que se desea invertir y se confirma la operación. Las cuotapartes adquiridas comienzan a participar del rendimiento de la cartera de acuerdo con las condiciones y horarios establecidos por cada administradora.

Hay una cuestión fundamental: los fondos comunes no operan necesariamente durante los feriados y fines de semana. Aunque los activos de sus carteras puedan generar intereses, la valuación y acreditación de los resultados depende de las reglas operativas de cada fondo. Por eso, para aprovechar el período sin bancos, conviene realizar la suscripción antes del último horario de corte del día hábil anterior y verificar cuándo se podrá solicitar el rescate.

También es importante revisar si el fondo ofrece rescate inmediato, en el día o a las 24 horas hábiles. No son condiciones equivalentes y pueden hacer una diferencia importante si se necesita recuperar el dinero rápidamente.

¿Es mejor que dejar los pesos en una cuenta remunerada?

Los fondos Money Market compiten directamente con las cuentas remuneradas de billeteras virtuales y bancos. La principal diferencia es que en un FCI el rendimiento depende de la evolución de la cartera, mientras que en una cuenta remunerada se aplica la tasa que establece la entidad, de acuerdo con sus condiciones. En ambos casos, el objetivo es evitar que los pesos pierdan oportunidades de generar ingresos mientras esperan ser utilizados.

Para períodos muy cortos, la disponibilidad del dinero resulta tan importante como la tasa. Por eso, no necesariamente conviene elegir el fondo que más rinde si tiene un plazo de rescate que no se ajusta a las necesidades del inversor.

En definitiva, los feriados de noviembre pueden servir para obtener una renta adicional sobre los pesos que permanecerán sin utilizar. Con un millón de pesos, la simulación muestra ganancias de entre $3.569 y $4.131 en siete días, tomando como referencia el promedio y el mejor rendimiento relevado. No se trata de una ganancia extraordinaria, pero sí de una alternativa para aprovechar el tiempo en que el dinero permanece disponible sin un destino inmediato.