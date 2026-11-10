Cómo cambió el inversor argentino y qué buscan hoy quienes entran al mundo cripto

Muchos usuarios empiezan a complementar la demanda de stablecoins atadas al dólar y empiezan a buscar otros tipos de inversiones

Los argentinos siguen demandado dólares digitales, incluso en un escenario de menor inflación y mayor estabilidad cambiaria. Sin embargo, el perfil de las personas que operan con criptomonedas está cambiando.

Muchos usuarios empiezan a complementar la demanda de stablecoins atadas al dólar y empiezan a buscar otros tipos de activos. Julián Colombo, director de Bitso para América Latina, observa ese comportamiento entre los clientes de la plataforma.

Al mismo tiempo, la adopción de bitcoin sigue creciendo. En esta línea, especialistas como Diego Gutiérrez Zaldívar, director ejecutivo de RootstockLabs y cofundador de LABITCONF, resaltan las posibilidades de usar bitcoin para resolver necesidades financieras concretas, incluso dentro de las empresas.

El argentino sigue buscando dólares, pero el usuario cripto gana experiencia

Colombo señaló a iProfesional que esperaba que la desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad del tipo de cambio modificaran el comportamiento de los usuarios.

"Una de mis hipótesis que me falló fue que, cuando empecé a ver que el precio del dólar se quedaba quieto y que la inflación bajaba con respecto al 2023, el argentino iba a retirar sus stablecoins para invertir en otros instrumentos en pesos o usarlos para gastar más en el mes a mes. Sin embargo, la demanda se mantuvo", asegura.

Según el ejecutivo, muchos argentinos siguen buscando cobertura frente a una eventual devaluación, aun cuando el dólar no registre grandes movimientos. "El inversor tiene todo el tiempo el miedo de que este sea el mes en que devalúa y no quiere que lo encuentre parado en pesos", explica.

El directivo también detecta un patrón en las operaciones: las compras de activos vinculados al dólar suelen aumentar entre los últimos días del mes y los primeros del siguiente, cerca de las fechas de cobro de los salarios.

No obstante, admite que a ese comportamiento si se suma un creciente interés por productos más complejos, frente a un usuario con más experiencia.

"Quienes comenzaron con operaciones sencillas ahora conocen mejor las herramientas disponibles y se interesan por productos más sofisticados, aunque impliquen entender mecanismos más complejos", resalta.

Para Colombo, esa evolución marca una diferencia respecto de las primeras etapas de adopción. En este sentido, las stabelcoins como USDT y USDC siguen posicionándose como un activo líquido ideal para pagos y transferencias, mientras que bitcoin tiene una dinámica distinta y suele aparecer en las estrategias de quienes buscan mantener una posición durante períodos más largos.

Bitcoin busca sumar usos dentro de las empresas

Gutiérrez Zaldívar plantea que Bitcoin atraviesa una evolución que va más allá de su utilización como activo de inversión. A su entender, la tecnología puede servir como base para desarrollar herramientas financieras que respondan a necesidades cotidianas.

Una de las líneas que impulsa RootstockLabs apunta a que las empresas puedan utilizar sus tenencias de Bitcoin como garantía para acceder a préstamos en dólares. La idea es que una compañía consiga financiamiento de corto plazo para cubrir necesidades operativas sin tener que desprenderse de sus bitcoins.

Para el experto, este tipo de soluciones puede impulsar la adopción entre empresas que quizás no se acercan al ecosistema por interés en las criptomonedas, sino porque encuentran una herramienta útil para administrar sus finanzas.

"Lo primero es que tiene que haber utilidad para que las empresas y los individuos adopten la tecnología", resume. Al mismo tiempo, recuerda que no todos los criptoactivos cumplen la misma función. Mientras Bitcoin prioriza la escasez y la seguridad de su red, otras plataformas, como Ethereum, ofrecen distintas funcionalidades. Esa diferencia, explicó, también determina los usos de cada activo.

En cuanto a las stablecoins, consideró que su principal utilidad está en los pagos y las transferencias internacionales, más que en la inversión de largo plazo. También cuestionó que algunos productos, como el staking, que ofrecen rendimientos sobre estos activos se presenten como equivalentes a un plazo fijo.

Según explicó a este medio, los emisores de stablecoins suelen invertir el dinero tradicional que respalda los tokens en instrumentos de bajo riesgo y conservar los intereses que generan.

Algunas propuestas comenzaron a compartir parte de esos rendimientos con los usuarios, aunque, a su entender, existen alternativas más adecuadas cuando el objetivo es invertir.

Por último, Gutiérrez Zaldívar señaló que la educación sigue siendo un desafío para el ecosistema. En su visión, entender cómo funciona la tecnología y qué características tiene cada activo resulta fundamental para tomar decisiones, pero la adopción generalizada también dependerá de que las herramientas disponibles resuelvan necesidades concretas.