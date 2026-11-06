Supervielle se renueva y lanza "SúperApp" para competir en el nuevo escenario financiero

El banco renovó su imagen y presentó una "súperapp" donde integra IOL y otros servicios. Su CEO, Gustavo Manríquez, habló sobre la competencia

El CEO apuesta a una estrategia comercial agresiva frente a la competencia fintech, enfocándose en la innovación y la solidez patrimonial para integrarse orgánicamente en la vida de sus clientes.

La institución fomenta la organización familiar y la expansión B2B, permitiendo una gestión financiera colaborativa y ofreciendo su infraestructura tecnológica a terceros mediante Banking as a Service.

Supervielle renueva su identidad y lanza una SúperApp con IA para integrar servicios financieros, simplificar la gestión diaria de los usuarios y optimizar la experiencia de navegación digital.

En pleno momento de concentración del sistema financiero mediante alianzas, fusiones y compras entre fintech, bancos y Alycs, Supervielle presentó un renovación de identidad visual, con el nuevo lema "te sigue el ritmo", y una experiencia renovada en una "SúperApp", cuyo objetivo es ofrecer una integración de una gran cantidad de productos y servicios, donde la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) busca agilizar pasos y el acceso a la información personal.

En resumen, busca sumar tecnología y la especialización de las compañías de Grupo Supervielle, para ofrecer experiencias "más simples, personales y conectadas", como la completa integración con IOL Inversiones, para poder invertir directamente desde esta única aplicación en los distintos activos propuestos.

Entre las soluciones más destacadas se encuentra la mencionada SuperFamilia, una funcionalidad diseñada para conectar las cuentas de integrantes de una familia o de personas con vínculos cercanos y facilitar su organización financiera desde un mismo lugar. Según los roles y permisos habilitados, permite enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y configurar límites de uso, entre otras opciones.

A su vez, mediante Supervielle PollenX, su servicio de Banking as a Service, pone sus capacidades financieras y tecnológicas a disposición de empresas, fintechs y plataformas digitales para que puedan incorporarlas en sus propios productos y servicios.

Supervielle se renueva, y habla su CEO

Para analizar el mercado actual, iProfesional dialogó con Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, durante un encuentro con la prensa, en el que sostuvo que a las fintech "no las tenemos que tratar, ni tomar, como un agente externo, porque ya forman parte del ecosistema".

"En un escenario financiero global marcado por la alta competencia y la disrupción tecnológica, la consolidación del sistema bancario no solo es un hecho inevitable, sino un proceso virtuoso que replica las dinámicas de los mercados más maduros del mundo", definió el ejecutivo.

Para el máximo ejecutivo de Supervielle, la frontera que antiguamente separaba a los bancos tradicionales del universo tecnológico "se ha desvanecido por completo. Las fintech ya no operan como agentes externos, sino como piezas de un ecosistema en constante transformación donde algunas firmas se convierten en entidades reguladas, adquieren bancos o integran soluciones del mercado".

Frente a este nuevo mapa, la postura de la institución financiera es "rechazar la pasividad".

Por eso, lejos de temerle al avance de gigantes tecnológicos o jugadores de peso, como el inminente paso de Mercado Pago de ser banco y los desembarcos de Revolut y otras entidades digitales del exterior, Manríquez apuesta por una estrategia comercial agresiva, con convicción competitiva y una sólida base patrimonial.

"Todos los competidores tienen lo suyo, hay que estar preparado y contestar con mucha convicción y agresividad comercial dentro de los límites permitidos; a mí me encanta competir y demostrar hoy que el banco tiene una solidez tremenda", sostuvo el CEO de Supervielle.

Respecto a la renovación del banco, sostuvo: "La vida financiera de nuestros clientes cambió y nuestro desafío es evolucionar con ella. La nueva identidad representa un Supervielle que integra capacidades, simplifica decisiones y conecta soluciones para las personas, las familias y las empresas".

Así, con la incorporación del lema "Te sigue el ritmo" se busca "expresar ese compromiso: acompañar los nuevos hábitos y expectativas de nuestros clientes, combinando la trayectoria y solidez de la banca con la innovación y agilidad del ecosistema digital", finaliza Manríquez.

Gustavo Manríquez, CEO de Supervielle.

Simplicidad, inteligencia artificial y cero fricción

El núcleo de la transformación impulsada por Supervielle no pasa únicamente por ofrecer una gama diversificada de productos, que van desde créditos hipotecarios, inversiones y microcréditos hasta financiación corporativa, leasing y descuento de cheques, sino por redefinir el propósito de la entidad.

El objetivo corporativo declarado es trascender la etiqueta tradicional de "banco" para consolidarse como "un actor integrado de forma orgánica en la vida cotidiana de las personas y las empresas. Bajo esta premisa, la modernización tecnológica apunta a eliminar cualquier fricción operativa mediante el uso intensivo de inteligencia artificial (IA)", sostiene Manríquez.

Como ejemplo de esta evolución hacia experiencias intuitivas, el CEO destacó la incorporación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural en su aplicación móvil, por medio de la inteligencia artificial (IA).

"Si antes un usuario debía lidiar con filtros rígidos de fechas para rastrear una operación, la nueva interfaz permite realizar consultas conversacionales, tales como averiguar de forma automática todas las transferencias enviadas a un contacto específico, optimizando la experiencia del usuario sin pasos innecesarios", concluye Manríquez a iProfesional.