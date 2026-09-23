Mercado Pago venderá acciones en las próximas semanas y tiemblan IOL y Cocos Capital

El mundo Fintech se encuentra movilizado por una noticia que no sorprende, pero que igual genera impacto. Mercado Pago comenzará a brindar la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas antes de fin de año, y generará mayor competencia en el sector. De esta manera, otros jugadores del sector como IOL, Cocos Capital y Ualá pueden ver parte de su negocio amenazado.

Esta app comenzó hace unos años a incursionar en el plano bursátil al vender dólar MEP, ofrecer rendimientos diarios con fondos money maket y obtener la licencia de ALyC. Además, hace unos tres meses, sumó dos fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija y variable. Por ende, de forma gradual, la billetera digital se ha estado insertando en brindar operaciones para invertir en distintos segmentos y aumentar la competencia. Algo que está inquietando a varios jugadores.

"Lo interesante es que ahora, con Mercado Pago, en muy poco vas a poder empezar a comprar y vender acciones", sorprendió Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, en una entrevista con Agustín Creevy, ex capitán de Los Pumas.

La empresa, por el momento, indicó que "no tiene nada para comunicar al respecto". Pero, según pudo conocer iProfesional con fuentes extraoficiales, el lanzamiento de esta nueva herramienta sería en el último trimestre del año.

"La idea es que se lance en octubre o noviembre, depende de que esté funcionando de forma correcta todo el sistema para poder lanzarlo, pero el objetivo es que sea en el último trimestre del año", reveló la fuente off the record.

Se podrán comprar CEDEARs desde Mercado Pago

Por lo pronto, se está terminando de definir cómo será la "letra chica", pero, por lo que pudo averiguar iProfesional, el eje estará puesto en ofrecer unos 200 CEDEARs, con foco en las empresas que conforman el índice S&P500.

Cabe recordar que los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) se pueden comprar en pesos, se negocian localmente en el ByMA y son fracciones de acciones de empresas e índices mundiales, que cotizan en dólares en el extranjero. Por lo tanto, es una forma de diversificar inversiones por el menor valor que tienen localmente y, a su vez, son una forma de dolarizar posiciones.

Asimismo, el requisito que se solicitaría es el de realizar un mínimo de inversión de $50.000 para adquirir estas acciones. Al menos se está barajando esto en la previa.

Por otro lado, el BIND sería el soporte bancario, como viene sucediendo con los otros productos financieros de Mercado Pago, como la venta de divisas y los fondos de inversión.

El dato que se suma a todo ello es que Mercado Pago está tramitando su licencia bancaria ante el Banco Central en Argentina, aunque en Brasil y México ya posee esta categoría.

"Es difícil que una plataforma arranque directo con la compra de acciones, la mejor estrategia es ir escalando de a poco, como hizo Mercado Pago, que es empezar con lo transaccional diario (los pagos), subir a inversiones en fondos (FCI) y luego el upgrade a un producto como las acciones, menos conocido y con menor cantidad de inversores. Después bonos, obligaciones negociables, lo que sea. Por lo que creo, seguramente, que va a tener mucho éxito porque ya hizo todo ese camino y tiene millones de clientes", resume Jorge Larravide, experto en ecosistema digital y ex gerente Comercial de Link.

Según estimaciones, Mercado Pago cuenta con alrededor de 25 millones de usuarios en Argentina.

Desde la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, director ejecutivo de la misma, detalla a iProfesional: "Las billeteras han logrado una capilaridad sin precedentes. Es decir, nunca antes hubo tanta gente con acceso y uso a distintos servicios financieros".

Al respecto, menciona que los Fondos Comunes de Inversión ultra líquidos (T+0), los llamados money market, son utilizados hoy en día por 20 millones de personas para generar rendimientos sobre sus ahorros.

"Es el instrumento de inversión en el mercado de capitales más difundido de la historia argentina, ya que hay 7 veces más personas ahorrando así comparado con los plazos fijos, lo cual te muestra la masividad y facilidad. Todo esto, gracias a la distribución masiva de las billeteras", dice Biocca a iProfesional.

De esta forma, se sostiene que la noticia de Mercado Pago puede impulsar a los usuarios de billeteras a que puedan empezar a acceder a otros activos financieros, como la inversión en acciones, bonos, CEDEARs, entre otros, que puede generar un "acceso fenomenal al mercado de capitales".

Como dato a tener en cuenta, una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) es un broker o sociedad de bolsa autorizado para operar como intermediario entre los inversores y los mercados financieros.

Mercado Pago, venta de acciones y más competencia para el sector fintech

En resumidas cuentas, el desembarco de Mercado Pago en la compra y venta de acciones de empresas comienza a incrementar de manera notoria la competencia en el segmento Fintech, sobre todo por el volumen de gente que utiliza dicha billetera.

En el mercado, se considera que los usuarios más sofisticados seguirán eligiendo las aplicaciones con más alternativas de inversión y con atención personalizada, pero para el "común de la gente, es una gran solución", indica Biocca.

Es decir, el foco estará en los individuos no bancarizados y se prevé que la competencia aumentará en las Fintech masivas que son "autogestionadas" casi por completo por los usuarios, los cuales también utilizan a diario Mercado Pago para sus transacciones cotidianas y que pueden comenzar a "tentarse" a comprar y vender acciones con dicha plataforma.

Allí se ponen en juego, por ejemplo, una cantidad de usuarios muy codiciada:

Cocos tiene unos 2 millones .

tiene unos . Personal Pay tiene 2,6 millones que invierten allí .

tiene . Uala dispone de unos 7,5 millones de clientes.

dispone de unos Naranja X cuenta con 10 millones de usuarios.

Por lo tanto, aquellas ALyC y Fintech que tengan un servicio personalizado y asesores de inversión se verían menos afectadas por esta incursión de Mercado Pago.

Algo similar ocurre con los bancos, donde los mayores requisitos que solicitan a sus clientes, implica que no haya una competencia directa.

"No veo que sea un gran cambio para los bancos. Desde el punto de vista de las ALyC que compiten calculo que van a pedir que la CNV mantenga la ´cancha´ nivelada, es decir, que le pida lo mismo a Mercado Libre que a las otras ALyC, como el perfil del inversor, horarios de operación, movimientos de efectivo, entre otros requisitos", detalla una fuente sectorial bancaria.

A ello suma Mauricio Federico, ex banquero y experto en inversiones y banca privada: "El objetivo de Mercado Pago es permitir a los usuarios operar desde la app para comprar y vender acciones. Claramente, el propósito es competir en ese segmento con los bancos y las ALyC, quienes al momento de abrir cuentas comitentes tienen exigencias formales mayores para los inversores. Por lo que esta Fintech estaría sumando la posibilidad a su amplia base de clientes, donde muchos no operan con bancos o ALyC, de operar papeles directamente desde la plataforma".

Si bien en este inicio la búsqueda de Mercado Pago es de darle oportunidades de inversión al público general no tan especializado, "claramente, en el futuro va a competir directamente por los clientes de los bancos y Alyc, por lo que va a generar una fuerte competencia en el mercado", sostiene Federico.

Mercado bursátil atento a Mercado Pago

Otro de los factores relevantes es que la gran cantidad de usuarios que tiene Mercado Pago también podría generar que aumente el volumen negociado en renta variable en la Bolsa porteña. Y, por ende, que algunas acciones incrementen su cotización. Al mismo tiempo, aumenta la competencia con las ALyC.

En la actualidad, en el mercado bursátil el total negociado de renta variable fue de $388.000 millones este miércoles, de los cuales $61.000 millones son acciones y unos $326.000 millones en CEDEARs.

"La posibilidad de comprar y vender acciones desde Mercado Pago puede acercar a la Bolsa a muchas personas que hoy usan la aplicación, pero nunca eligieron una acción para invertir. La escala de la plataforma es su principal ventaja ya que si logra que una parte de esos usuarios pruebe este paso, podría sumar inversores y operaciones, sobre todo en los papeles más conocidos", sostiene Carlos Maneiro, analista y economista senior de Research for Traders (RfT).

Y agrega: "Eso no implica que las acciones vayan a subir de precio por el solo hecho de estar disponibles en Mercado Pago. El impacto sobre el mercado dependerá de cuánto dinero inviertan esos usuarios y de si mantienen esa actividad en el tiempo".

En tanto, para las ALyC y otras fintech, considera que la competencia será, principalmente, por captar y conservar al inversor minorista.

"Mercado Pago puede destacarse por la facilidad de uso; las sociedades de bolsa tienen espacio para diferenciarse con asesoramiento, análisis y herramientas para quienes buscan invertir más allá de una primera compra. Es que las operaciones deberán canalizarse a través de un agente autorizado", concluye Maneiro.

Unos de los analistas y asesores bursátiles del mercado, Andrés Repetto, opina: "Me parece una excelente idea la de Mercado Pago. Siempre que se tomen medidas para fomentar que la gente pueda acceder de una manera fácil y segura al mercado de capitales es una muy buena noticia. El mercado no creo que reaccione, ni positivo ni negativo de corto plazo, porque las cotizaciones no dependen de estas cosas, pero si entra más dinero al mercado, podria ayudar a la suba de los activos, el tema es que no creo que entren a las acciones locales sino a los CEDEARs".

En tanto, Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, suma: "La posibilidad de que Mercado Pago empiece a ofrecer compra y venta de acciones puede tener un impacto importante por la enorme cantidad de usuarios que tiene la plataforma y también por el volumen operado, principalmente porque reduce mucho las barreras de entrada. Sin embargo, la masividad por sí sola no garantiza un mejor desarrollo del mercado. Comprar una acción desde una aplicación puede ser sencillo, pero invertir correctamente requiere entender riesgo, horizonte, diversificación y cómo construir una cartera".

Por eso, para las ALyC, "la competencia, probablemente, aumente, sobre todo en el segmento transaccional y en inversores que buscan operar directamente. Por eso, cada vez va a ser más importante diferenciarse a través del asesoramiento y el servicio. Mercado Pago puede facilitar muchísimo el acceso al mercado, pero la ausencia de un asesor puede llevar a que muchos usuarios compren activos sin una estrategia adecuada, por lo que el acompañamiento profesional sigue teniendo un rol importante", advierte Castro.

Para Federico Machado, economista de Economía Open, también sostiene que es "una buena iniciativa, siempre y cuando venga con las debidas advertencias para personas que quizás no están familiarizadas con el mercado bursátil y su volatilidad".

En tanto, Ignacio Rosenfeld, experto en valuación de empresas, sostiene: "No creo que las ALyCs fuesen a tener una merma de operaciones en sus clientes más relevantes, los cuales, por lo general, operan otros tipos de instrumentos más afines con el capital de trabajo y coberturas, para lo cual resulta trascendente poder contar con un soporte adecuado -profesional y operativo- que guíe en este proceso. Al contrario, las que sí podrían verse más afectadas son las fintechs, más que nada por el tipo de público con el que trabajan, el cual es más permeable al trading especulativo".

Finalmente, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, agrega que la inclusión financiera que generó el sector fintech en los últimos años creó usuarios "cada vez más exigentes, que hoy buscan en una misma plataforma distintas soluciones para proteger sus ahorros e invertir pensando en su bienestar futuro. Por lo que la penetración de Mercado Pago en Argentina, seguramente, le va a dar un impulso todavía mayor a esta tendencia. Queda mucho por crecer, y ahí la educación financiera de los usuarios es fundamental".-