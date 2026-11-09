Morgan Stanley enciende luz amarilla para los bonos argentinos tras derrota de Trump

Con Trump debilitado en el Congreso, Morgan Stanley puso bajo la lupa el apoyo de Washington a Milei y el futuro de los bonos argentinos

La estabilidad de los bonos dependerá de que Argentina acumule reservas y reduzca su dependencia de esta ayuda externa para cumplir pagos.

El mercado teme que el nuevo escenario político debilite la percepción sobre la deuda, aunque el Tesoro aún mantiene facultades para asistir.

La derrota de Trump inquieta a inversores por el mayor control demócrata en el Congreso, lo que podría dificultar el respaldo financiero a Argentina.

La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos dejó una nueva preocupación para los inversores argentinos, que ahora deberán seguir con mayor atención lo que ocurra en Washington, donde el avance del Partido Demócrata amenaza con complicar la relación entre la Casa Blanca y el Congreso, justo cuando el gobierno de Javier Milei busca consolidar el respaldo financiero estadounidense y mejorar sus posibilidades de conseguir dólares para seguir afrontando los próximos vencimientos de deuda.

Los comicios del 3 de noviembre terminaron con una victoria demócrata en ambas cámaras, un resultado que cambiará el equilibrio de poder a partir de enero de 2027 y que también podría tener consecuencias fuera de Estados Unidos, especialmente entre aquellos países que construyeron una relación cercana con Trump y recibieron algún tipo de asistencia económica de su administración.

En ese grupo aparece la Argentina, cuyo acercamiento a Washington se tradujo durante 2025 en un acuerdo financiero por hasta u$s20.000 millones con el Tesoro estadounidense, una herramienta que adquirió importancia para el mercado porque permitió contar con una fuente adicional de dólares en medio de las dificultades para acceder al crédito internacional.

Morgan Stanley advierte qué puede pasar con los bonos argentinos

El informe del banco estadounidense, publicado el 4 de noviembre bajo el título Midterm Election Results: Decisive for Democrats, comparó tres resultados electorales posibles y sus consecuencias para las acciones, los bonos y las principales monedas, con especial atención a los cambios que podría introducir el nuevo Congreso en la política económica de Trump.

Dentro de ese análisis, el estratega Simon Waever abordó las perspectivas de los bonos soberanos de América Latina y señaló que una continuidad del control republicano habría resultado ligeramente favorable para aquellos gobiernos que mantienen relaciones estrechas con el presidente estadounidense, entre los que mencionó expresamente a la Argentina, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Colombia.

Morgan Stanley calificó como "ligeramente negativo" el impacto esperado sobre los bonos soberanos de esos países, una evaluación que tiene especial importancia para la deuda argentina porque buena parte de las expectativas de los inversores sobre su capacidad de pago está vinculada con la disponibilidad de financiamiento externo.

Sin embargo, el banco también aclaró que resulta poco probable que ese mayor control político termine frenando la asistencia efectiva, ya que varias de las herramientas utilizadas por la administración Trump dependen de decisiones del Poder Ejecutivo, que conservará facultades importantes incluso después de que los demócratas asuman el control del Congreso.

Y es que el documento de Morgan Stanley no plantea una interrupción inmediata de la ayuda estadounidense, ni tampoco anticipa una caída determinada para los bonos argentinos, pero sí reconoce que el nuevo escenario político puede perjudicar la percepción de los inversores sobre la continuidad del respaldo financiero.

Por qué la derrota de Trump preocupa al Gobierno de Milei

Para entender la importancia que tiene el resultado electoral estadounidense sobre los activos argentinos, hay que recordar lo ocurrido en octubre de 2025, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Central argentino por hasta u$s20.000 millones, utilizando recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos.

A través de ese mecanismo, conocido como swap, el Tesoro estadounidense puede entregar dólares a cambio de pesos argentinos bajo determinadas condiciones, ofreciendo una fuente de financiamiento que permite afrontar necesidades de liquidez sin recurrir necesariamente a una nueva emisión de bonos en los mercados internacionales.

De acuerdo con información del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, la Argentina utilizó u$s2.500 millones del acuerdo durante octubre de 2025 y devolvió esos fondos en diciembre, mientras que el Banco Central confirmó posteriormente que había cancelado las operaciones realizadas durante el último trimestre de ese año.

Aun así, el respaldo estadounidense también generó cuestionamientos dentro de Estados Unidos, donde legisladores demócratas expresaron preocupación por el destino de los recursos, la falta de información pública sobre algunas condiciones del acuerdo y la conveniencia de utilizar dinero del Tesoro para asistir a otro país.

En febrero de 2026, por ejemplo, la senadora demócrata Elizabeth Warren solicitó a Bessent que terminara con la línea de apoyo financiero a la Argentina, al cuestionar que el mecanismo pudiera continuar disponible después de que se hubieran devuelto los fondos utilizados inicialmente.

Con los demócratas controlando ambas cámaras desde enero, esas discusiones podrían adquirir mayor peso en Washington, dado que el Congreso tendrá más posibilidades de investigar las decisiones del Gobierno, exigir información y promover iniciativas destinadas a limitar determinadas operaciones.

De todas maneras, el Fondo de Estabilización Cambiaria permanece bajo la autoridad del Tesoro estadounidense, que cuenta con facultades legales para realizar operaciones financieras sin necesitar una nueva aprobación legislativa para cada una, una característica que ayuda a explicar por qué Morgan Stanley no espera que el triunfo demócrata provoque automáticamente el final del respaldo a la Argentina.

Qué puede pasar con los bonos AL30, GD30, GD35 y GD41

La duda para el mercado local es cómo podrían reaccionar los bonos soberanos argentinos si el nuevo Congreso estadounidense comienza a presionar para limitar la asistencia financiera al gobierno de Milei, especialmente cuando el país todavía necesita fortalecer sus reservas y conseguir financiamiento para cumplir con sus compromisos en dólares.

Entre los títulos que podrían quedar expuestos a ese cambio de expectativas aparecen el AL30, GD30, GD35 y GD41, que forman parte de los bonos utilizados habitualmente por los inversores para tomar posiciones en deuda argentina y cuyos precios responden, entre otros factores, a la confianza sobre la capacidad de pago del país.

Cuando aumenta la preocupación por la disponibilidad futura de dólares, los inversores suelen exigir rendimientos más elevados para mantener esos títulos, lo que presiona sus precios a la baja y puede terminar reflejándose en un aumento del riesgo país, incluso si no se produjo ningún cambio inmediato en el calendario de pagos.

En los bonos de vencimientos más largos, como el GD35 y el GD41, los movimientos de precios pueden ser especialmente más fuertes ante cambios en los rendimientos exigidos por el mercado, porque una parte considerable de los pagos se encuentra más alejada en el tiempo y eso incrementa su sensibilidad a las variaciones de tasas.

Ahora bien, Morgan Stanley no recomendó vender ninguno de estos bonos ni estableció objetivos de precio para los títulos argentinos.

La advertencia del banco, en sí, está vinculada con el contexto político y con las condiciones bajo las cuales podría continuar la asistencia estadounidense, mientras que el recorrido efectivo de la deuda argentina también dependerá de la acumulación de reservas, las necesidades de financiamiento del Tesoro y las posibilidades de volver a conseguir crédito internacional a tasas sostenibles.

El desafío para los bonos argentinos

Por todo esto, el resultado de las elecciones estadounidenses puso al gobierno de Milei frente a una relación política más complicada en Washington, en un momento en el que el acceso al financiamiento externo continúa siendo importante para mejorar las perspectivas de la deuda y reducir la dependencia de mecanismos extraordinarios de asistencia.

La evaluación de Morgan Stanley permite dimensionar ese riesgo sin dar por hecho un deterioro inmediato, porque el banco considera que habrá mayores cuestionamientos sobre el apoyo financiero a determinados países, pero también entiende que Trump conservará herramientas para mantenerlo durante su mandato.

El problema para la Argentina aparecería si las dificultades políticas en Estados Unidos coincidieran con una menor capacidad para conseguir dólares por cuenta propia, ya que una combinación de reservas insuficientes, necesidades de financiamiento elevadas y menor respaldo externo podría hacer que el mercado exigiera rendimientos más altos para mantener los bonos soberanos.

Mientras tanto, la evolución de la relación entre Milei y Washington seguirá siendo una variable a observar, pero los próximos movimientos de los bonos dependerán también de la capacidad del Gobierno argentino para reducir la incertidumbre sobre sus pagos futuros y demostrar que puede sostener sus compromisos financieros sin depender permanentemente de una intervención estadounidense.