La City se prepara para pérdidas en acciones y bonos argentinos con un revés para Trump

La City se prepara para otra jornada negativa este miércoles: más deterioro en acciones, bonos en dólares y riesgo país, que ya opera en torno a 830 puntos. A la reciente derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales en Brasil, ahora se sumaría la de Donald Trump en las legislativas en Estados Unidos. Tal como se anticipaba (y se temía), los demócratas habrían arrasado y el presidente norteamericano habría perdido el control de ambas cámaras. Wall Street reaccionará de manera negativa y el mercado argentino, por la cercanía de Milei con Trump, también sufrirá el impacto de esta derrota política.

La reacción negativa de los inversores en Nueva York se observó este mismo martes por la noche, cuando el conteo de votos, aún sin terminar hasta la medianoche, se encaminaba a una derrota de los republicanos en el Senado: en las operaciones nocturnas, los futuros operaban con bajas de más de 1% en el S&P 500 y 2% en el Nasdaq. La baja no fue mayor porque parte de la noticia ya estaba descontada por el mercado: los analistas asignaban altas chances de pérdida al partido de Trump.

Dow Jones: -0,9%

S&P 500: -1,1%

Nasdaq: -2,1%

"Puede ser una jornada muy negativa este miércoles en Argentina. Estimo que se registrarán caídas mayores a las de Estados Unidos, ya que puede ser considerado un 'leveraged play'. Además, a nivel local se suma la incertidumbre política por las elecciones de 2027, las cuales siguen pesando y mucho para los inversores, más allá del fuerte castigo que acumularon los activos en las últimas semanas", advierte el analista Gustavo Ber.

De acuerdo con Ber, en base a las variaciones negativas de los futuros del S&P 500 y Nasdaq en las operaciones nocturnas en Nueva York, si se mantuviera ese escenario hasta las primeras horas de la mañana, los activos argentinos operarían este miércoles con pérdidas de, por lo menos, 3%. Las bajas se sumarían a la racha negativa que exhiben tanto acciones como bonos soberanos en dólares. Este martes, incluso, el riesgo país se consolidó por encima de 800 puntos hasta situarse en la zona de 830, nuevo máximo desde la elección legislativa de 2025.

El mercado espera el resultado definitivo y los activos reaccionan

La elección de medio término que se realizó este martes en Estados Unidos renovará completamente la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (35 bancas). Tras la buena elección de los republicanos en 2024, Trump tiene mayoría en ambas cámaras. Ahora, se enfrenta al riesgo de perder el control en ambas, lo que dificultaría sus planes durante los dos años que le quedan de gestión. Por eso anticipó que, en tal caso, se convertirá en "el señor veto" de las leyes que aprueben los legisladores y no esté de acuerdo.

Los expertos advierten que la composición del Senado podría tardar varios días en definirse. La mayor atención estará ahí, ya que se descuenta un triunfo casi asegurado en la Cámara de Representantes. Previo a la elección, los mercados proyectaban una victoria demócrata en Representantes (94,5% de probabilidad en Polymarket), mientras que el resultado del Senado era menos contundente abierto (76,5%).

Esta vez, estas elecciones adquieren mayor relevancia para Argentina por el nexo de Milei con Trump: el resultado de las urnas no implicaría grandes cambios para nuestro país ni para la gestión actual, pero una derrota política de un aliado clave generaría incertidumbre en el mercado, sobre todo de cara al próximo año cuando eventualmente se necesiten ayudas externas para enfrentar la inevitable tensión preelectoral.

Temor a que la debilidad de Trump afecte a Milei

"¿Una derrota de Trump complica un programa para Argentina estilo 2025? Una derrota republicana en las elecciones de medio término podría elevar el costo político de un nuevo rescate a Argentina, pero está lejos de cerrar esa puerta. La herramienta clave es el Exchange Stabilization Fund (ESF), que permite al Tesoro, con aprobación presidencial, instrumentar asistencia financiera y operaciones cambiarias con los recursos disponibles sin requerir una nueva votación del Congreso", afirma Portfolio Personal Inversiones.

Incluso, de acuerdo con el bróker de bolsa, para créditos que superen los seis meses, la normativa exige una justificación escrita del Presidente ante el Congreso, no una autorización legislativa adicional. Por lo tanto, estima que las elecciones de este martes, en caso de ser adversas para el oficialismo, podrían "complicar" las condiciones y la instrumentación del apoyo a Argentina, pero su viabilidad dependerá de la voluntad de la Casa Blanca.

Off the récord, el director de un importante bróker de bolsa de la City advierte que los bonos argentinos en dólares y el riesgo país podrían sentir el impacto si Trump pierde ambas cámaras. Advierte que el alineamiento de Milei con el gobierno estadounidense conduce a una situación en la que un resultado adverso en ambas cámaras podría afectar las expectativas respecto al apoyo del Tesoro estadounidense para el próximo año, si eventualmente hiciera falta algún "salvataje" como en el que hubo en 2025.

Los inversores necesitarían ver cómo respondería el Congreso estadounidense ante eventuales ayudas a Argentina, ya que las del año pasado fueron discrecionales, sostiene. Por lo tanto, aún no se sabe si podría avanzar con "asistencias" a nuestro país. En su momento, recuerda, hubo pedidos de informes por parte de la oposición estadounidense para conocer en detalle cómo fueron las ayudas, cómo se habían utilizado los recursos, etc. Estima que esto podría agregar cierta incertidumbre económica y financiera en el país.

La City espera el impacto en Argentina tras la elección en EE.UU.

"Todos los pronósticos prevén que al Partido Republicano de Trump no le va a ir bien. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, y ahí, si pierde la elección, perdería el control de la Cámara. También renueva un tercio del Senado. Se discute sobre si el Senado va a quedar en manos republicanas o no. Los últimos sondeos están diciendo que también perdería el Senado, pero eso está más discutido", detalla el analista económico internacional Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce (ICC) en Argentina.

Para Elizondo, lo que ocurra en las elecciones de este martes no debería implicar cambios importantes para Argentina: está aprobado y firmado el acuerdo bilateral y también el swap de u$s20.000 millones, que está vigente. Estima que el financiamiento de u$s7.000 millones dispuesto por el Exim Bank y la corporación financiera de Estados Unidos, tras haber sido aprobado, no debería retrotraerse por cambios políticos en ese país.

"En adelante, es cierto que puede haber problemas para nuevas inversiones y más financiamiento porque podría ser objetado en el Congreso. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir. Podría ocurrir o no. Todos pensamos que la intervención que hizo en 2025 el secretario del Tesoro, Scott Besent, en el mercado cambiario argentino puede volver a ocurrir porque son fondos que tiene disponibles, más allá de la decisión del Congreso", afirma.

El especialista sostiene que, por cuestiones legales, lo que ya está aprobado no debería caerse, pero en adelante, con un Trump más débil políticamente, está en duda que haya capacidad para recibir nuevos anuncios de inversión y financiamiento por parte de Estados Unidos. Sin embargo, resalta, el sesgo anti-China podría llevar a los demócratas a mantener el apoyo a nuestro país.

"Por ahora, no preveo un impacto muy fuerte para Argentina. Creo que el mayor problema que hoy tenemos es la incertidumbre política local. Argentina ha puesto en marcha un programa de reformas muy ambicioso de parte del presidente Milei, que en mi opinión es acertado, pero no ha logrado darle sostenibilidad en términos institucionales, que garantice que todo esto se mantendrá hacia adelante. Hay dudas sobre la continuidad de las reformas por el escenario electoral. Esto pone algunas dudas sobre la capacidad de cumplir con la deuda y los lineamientos del programa financiero", agrega.