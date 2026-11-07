Que la volatilidad no nuble el negocio: bonos argentinos están a precios muy apetecibles

A pesar de la tensión internacional y la suba del riesgo país, los activos argentinos generan expectativas entre analistas e inversores atentos

La economía no deja de darnos sorpresas, y también alta volatilidad. El triunfo de los demócratas parecía que traía la calma, sin embargo, todo se transformó en tempestad, pero de la tempestad volvió a la calma. Conclusión, mercados muy intensos.

En Argentina, durante el jueves, se vio cómo se rompió el mercado de bonos; el riesgo país trepó por arriba de los 900 puntos con inversores del exterior que eran vendedores sin comprador. En otros momentos, el efecto contagio extendía los problemas al mercado doméstico, sin embargo, no se rompió el mercado de pesos; los precios de la economía siguen por debajo del 2,0% mensual, y el dólar no se desmadró.

El mercado de pesos está controlado, con deuda en pesos del sector privado en torno a los u$s85.000 millones, la mitad está con vencimientos posteriores a la elección de octubre del año 2027. No deberíamos tener problemas para renovar los vencimientos que quedan por delante, el esfuerzo se notará en los niveles de tasa que ofrezcan los inversores.

Por ahora la tasa corta está en el 2,0% mensual, la larga en torno del 3,0% mensual (alta, pero evita que se forme una pared de vencimientos en el año 2027).

La tasa de inflación se seguiría ubicando por debajo del 2,0% mensual, la posibilidad de un fin en la guerra entre Estados Unidos e Irán alienta la apertura del Estrecho de Ormuz; si ello ocurre el petróleo descenderá de precio, y esto debería impactar en los precios de los combustibles, en los próximos 100 días. La carne no está a la suba a nivel internacional, y hay una gran oferta en el plano local, no se ve en el horizonte una suba de la inflación.

Argentina se diferencia del caos global

El dólar en torno a los $1.500 no está sobreofertado, ni altamente demandado, se negoció fluido, pero tuvimos algunos días que el Banco Central no intervino. Sin embargo, llegan inversiones del exterior, y en diciembre un desembolso del FMI, las reservas seguirán en torno a los u$s50.000 millones.

Las exportaciones seguirán elevadas, y si los precios del petróleo bajan, seguirán subiendo las cantidades exportadas, máxime con la próxima inauguración del oleoducto VMOS que estaría prevista para marzo próximo.

El problema es el alto riesgo país, con estas tasas el gobierno no podrá salir a buscar deuda, por ende, es una ventanilla que no se podrá utilizar. Debemos decir que el gobierno siempre trabajó con el supuesto de no colocar deuda en el exterior, lo que implica que está preparado para enfrentar este problema adicional que se nos une en estas circunstancias.

El swap chino y el americano entre ambos suman u$s38.000 millones, se podrían utilizar sin problemas, y sortear los vacíos de liquidez que surjan en el horizonte.

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Los bonos argentinos quedaron a precios muy apetecibles

Los bonos argentinos quedaron a precios muy apetecibles, especialmente el AO28 que rinde el 16,4% anual y el AO29 el 17,1% anual. Por ahora solo comprar bonos cortos. Para los amantes del riesgo el AL41 vale u$s59,6 y tiene una tasa de retorno del 14,3% anual.

Las acciones argentinas muestran un comportamiento dual, la baja del petróleo impactará negativamente en los flujos de fondos de Vista e YPF, que no paran de invertir y quedarán con debilidad de caja, tendrán que recurrir a mayor endeudamiento, pagarán más intereses, y esto puede impactar en los resultados. Por otro lado, hay empresas como Loma que siguen mostrando buenos balances, y son excelentes oportunidades pensando en que en el futuro inmediato se reactivará la obra pública a través de los corredores viales que se licitaron a manos privadas.

Mercado Libre presentó balance, otra vez decepcionó en el mercado. La empresa solo piensa en crecer, y las mayores ventas lo avalan, crecieron el 45%, pero el accionista quiere dividendos o recompra de acciones en bolsa, eso por ahora no está disponible en una empresa que busca capturar más mercado. A nuestro juicio, es un excelente papel para acopiar, y esperar resultados a mediano plazo

Las empresas americanas también mostraron volatilidad, el Nasdaq tuvo una caída muy importante el jueves, y una recuperación el viernes. Lo único que importa son los fundamentos, y empresas como Amazon, Microsoft, Nvidia y Google no cambiarán sus perspectivas de mayores ganancias, porque un congreso americano sea demócrata

Estamos a pocos días de terminar el año 2026, sería muy saludable que declinen los conflictos y termine sin guerras. Si esto último ocurre, los mercados mostrarán su cara más positiva. Argentina es un ejemplo de gestión financiera. Con un mundo volátil, su cara oscura es el riesgo país, sin embargo, el peso no se devaluó, la inflación sigue su proceso de descenso, y la tasa de interés no explotó a la suba.

Vamos a una semana muy corta, con feriados lunes por la llegada del Papa, martes no abren solo los bancos por la llegada del Papa, y el miércoles es el día del veterano en Estados Unidos (Wall Street opera en acciones, pero no en bonos, tampoco habrá bancos). Hasta el jueves no tenemos a todos los actores operando al mismo tiempo. Paciencia, y el que pueda, a comprar en baja, que a futuro las rentabilidades serán muy grandes. Que la volatilidad no te nuble el negocio.