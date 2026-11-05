Riesgo país rumbo a 1.000 puntos: qué pasará con la economía y dólar si trepa la tensión

El riesgo país parece imparable. La incertidumbre política local y el mal clima externo lo llevaron rápidamente a la zona de 850 puntos. En la City no descartan que antes de fin de año llegue a los 1.000 puntos. Para 2027, la dinámica luce mucho más compleja: el temor a un regreso del kirchnerismo empujará a los inversores a desprenderse más rápido de activos argentinos, sobre todo en la medida en que las encuestas sugieran esa posibilidad y la imagen de Javier Milei no mejore. La dinámica podría afectar la producción, el ingreso de dólares al mercado y, por consiguiente, presionar al tipo de cambio.

El riesgo país, que determina la sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos por tomar deuda en el exterior, avanzó este miércoles hasta 852 puntos. Lejos quedaron los 400 puntos a los que cedió en julio. Otros tiempos. De acá a octubre del próximo año, mientras no haya buenas señales electorales para el mercado, probablemente el recorrido seguirá siendo alcista, más allá de oscilaciones en el medio.

El repunte del indicador, por definición, está impulsado por el deterioro de los bonos soberanos en dólares. La elección de 2027, aunque está lejos, preocupa cada vez más a los inversores y la incertidumbre los lleva a desprenderse gradualmente de los títulos de deuda local. En las últimas semanas se sumaron factores externos: la aversión al riesgo en Wall Street, más la derrota de Flávio Bolsonaro en las presidenciales de Brasil y la de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos, dos aliados clave de Milei.

En los últimos cuatro meses se observa una clara aceleración de la tasa de riesgo soberano:

10 de julio: 402 puntos

14 de septiembre: 490 puntos

13 de octubre: 597 puntos

30 de octubre: 787 puntos

4 de noviembre: 852 puntos

Para el próximo año, dependerá de la expectativa electoral. Pero una referencia cercana da una pista: el año pasado, previo a la elección legislativa nacional, cuando la tensión escaló por temor a un triunfo del kirchnerismo, el riesgo país trepó hasta rozar los 1.500 puntos. Y esta será una elección presidencial, así que la importancia (y el temor) será mucho mayor. Si escenarios de incertidumbre o favoritismo por candidatos anti-mercados se mantienen en las encuestas, sería razonable pensar en un piso de 1.000 puntos para el próximo año.

Qué efectos tendrá la escalada del riesgo país sobre dólar y actividad económica

El avance del riesgo país aleja la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional para conseguir dólares, fundamental para refinanciar los compromisos de deuda. Se suma el repunte de las tasas en Estados Unidos. Un riesgo país actual en 850 puntos, más casi 500 puntos en los bonos largos del Tesoro estadounidense, implica que Argentina, de buscarlo, emitiría bonos en el exterior al 13,5% anual. En la práctica, tiene la puerta cerrada para hacerlo: inviable hacerlo a esa tasa. Hasta que no baje de manera considerable, tendrá que recurrir a otros medios para conseguir financiamiento.

Si bien el riesgo país aplica directamente para el soberano, de manera indirecta afecta a la emisión de deuda provincial y una parte de la corporativa. Las empresas locales, sobre todo las que no son consideradas de "primera línea", también tendrían que pagar más tasa para captar dólares en el mercado. Una mayor exigencia desincentiva la colocación de estos bonos. Para las empresas, el crédito es clave porque permite financiar proyectos, lo que promueve la producción y el empleo. El efecto se percibe a mediano y largo plazo.

La emisión de títulos de deuda corporativa y provincial es clave para el mercado: los fondos obtenidos ingresan de manera gradual a la plaza cambiaria, lo que incrementa la oferta y ayuda a equilibrar la demanda. Desde octubre de 2025, tras el shock de confianza que generó el triunfo de Milei en las elecciones de medio término, entre empresas y provincias han emitido más de u$s22.000 millones tanto en el exterior como en el mercado local. Esta oferta, que suma a la de los exportadores, ha contribuido a la estabilidad del tipo de cambio y a las abultadas compras de reservas del BCRA.

Desde qué nivel el riesgo país se vuelve crítico para la economía

"Con los niveles actuales de riesgo país, y teniendo en cuenta el costo total de financiamiento (con las tasas en Estados Unidos), hoy Argentina no tiene acceso al mercado internacional. Para nosotros, la zona clave es la de 500 puntos: por debajo de ese nivel, el país puede refinanciar sus vencimientos a tasas razonables, cercanas al 10%. Entre 500 y 800, el financiamiento se vuelve caro y selectivo. Por encima de 800, la experiencia de 2018 y 2019 muestra que empieza a afectar las expectativas, el tipo de cambio y la actividad económica", afirma Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

En el caso de las empresas, de acuerdo con Lazzati, el efecto es indirecto, porque el riesgo país funciona como piso para el costo de su deuda. En los niveles actuales, las compañías de primera línea, como las energéticas con ingresos en dólares, todavía pueden financiarse en el exterior, pero las medianas y las provincias encuentran un mercado mucho más cerrado, lo cual posterga inversiones.

"Cabe aclarar que hoy la Argentina cuenta con fundamentos que no tenía en episodios anteriores: superávit fiscal, un Banco Central que compra reservas y un Tesoro que logra renovar más del 100% de sus vencimientos en pesos. Por eso creemos que, una vez que se calme el frente externo, hay espacio para una compresión del riesgo país. Para los inversores, recomendamos aprovechar esta volatilidad para construir posiciones de manera gradual, con preferencia por bonos soberanos de menor vencimiento y títulos de deuda corporativa de primera línea", agrega.